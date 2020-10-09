На лікування в стаціонарі одного пацієнта з COVID-19 з бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, - глава НСЗУ Віленський

На лікування одного хворого на COVID-19 з державного бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, без урахування коштів, які медзаклади отримали від місцевої влади.

Про це заявив в. о. голови Нацслужби здоров'я Андрій Віленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"20 тис. грн - це ті кошти, які держава зараз витрачає на лікування одного пацієнта у стаціонарі. Тарифом передбачено, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть становити 5 тис. гривень на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн - на пацієнта, який перебуває в палаті неінтесивного відділення", - пояснив керівник НСЗУ.

