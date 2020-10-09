УКР
На лікування в стаціонарі одного пацієнта з COVID-19 з бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, - глава НСЗУ Віленський

На лікування в стаціонарі одного пацієнта з COVID-19 з бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, - глава НСЗУ Віленський

На лікування одного хворого на COVID-19 з державного бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, без урахування коштів, які медзаклади отримали від місцевої влади.

Про це заявив в. о. голови Нацслужби здоров'я Андрій Віленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"20 тис. грн - це ті кошти, які держава зараз витрачає на лікування одного пацієнта у стаціонарі. Тарифом передбачено, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть становити 5 тис. гривень на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн - на пацієнта, який перебуває в палаті неінтесивного відділення", - пояснив керівник НСЗУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середнє навантаження на одну команду медиків у ковідних лікарнях за підсумками серпня - 14 пацієнтів за норми 20, - НСЗУ

карантин COVID-19 коронавірус Віленський Андрій
Топ коментарі
+6
Спитав би у тої жіночки з Буковини (яка "вітала теплими словами" президента) скільки коштує те лікування.
показати весь коментар
09.10.2020 08:08 Відповісти
+5
Так це в середньому. На бабу Лєнку, наприклад, тратили 220 000 грн, - в день...
показати весь коментар
09.10.2020 06:34 Відповісти
+5
Вообще-то эти деньги платит сам больной, но такую же сумму списывают с бюджета в карман корупционеров.
показати весь коментар
09.10.2020 08:09 Відповісти
Меньше 700 долларов или меньше пособия по безработице в США.
показати весь коментар
09.10.2020 02:05 Відповісти
Так це в середньому. На бабу Лєнку, наприклад, тратили 220 000 грн, - в день...
показати весь коментар
09.10.2020 06:34 Відповісти
..Збоченець ..підглядав !?.
показати весь коментар
09.10.2020 06:43 Відповісти
Ага, вуаэріст, як тільки де є можливість побачити голе бабло я тут як тут. Мене навіть в магазині від каси ледве-ледве відтягують, ніяк на купЛюри надивитись не можу...
показати весь коментар
09.10.2020 07:13 Відповісти
дааа, а на потужного сколько в час, ойойой.
показати весь коментар
09.10.2020 08:47 Відповісти
На лечение в стационаре одного пациента с COVID-19 из бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 5066
показати весь коментар
09.10.2020 02:25 Відповісти
жалко денех? нехай мрут?
жлобы вонючие....
показати весь коментар
09.10.2020 02:57 Відповісти
А от триппера лечить не надо больше ?
показати весь коментар
09.10.2020 03:17 Відповісти
надо, но може по первах в сомнительное не присовывать?

а то те соросята и международная банда бакиров не мычит не телится....
показати весь коментар
09.10.2020 03:38 Відповісти
Банда замычала: мурло "Всемирного банка" вылезло из своей норы и заявило что наш викторианский прыщ "делает всё правильно". Сегодня в "The Australian".

И таки, да, высока вероятность что его повесят его же госслужащие, потому как у него закончились деньги, и он больше не платит им зарплату.
показати весь коментар
09.10.2020 07:17 Відповісти
а шо у вас за манечка-придурковатость за соросят или международное скопление
банкиров, жирных котов?
шо та личное или чисто по придури?
показати весь коментар
09.10.2020 07:35 Відповісти
Свнсбч бот под штатовским флажком, перелогинься - ты снова зафаршмачился
показати весь коментар
09.10.2020 08:04 Відповісти
ты сам себя высветил...
QA - привет
показати весь коментар
09.10.2020 03:47 Відповісти
2 на лечение и 18 кРАДУЦКОМУ
показати весь коментар
09.10.2020 03:34 Відповісти
Ошибаешься все радуцкому, но только еще в больнице надо доплатить тысяч 5-10 в день
показати весь коментар
09.10.2020 07:39 Відповісти
President Trump tweets video calling COVID-19 diagnosis a "blessing" - воно *******...
показати весь коментар
09.10.2020 05:22 Відповісти
Хм ..А здається Степашка казав . що 45 штук ...То хтось бреше
показати весь коментар
09.10.2020 06:45 Відповісти
Там все они брешут.Люди за свой счет лечатся,нет никакой помощи государства
показати весь коментар
09.10.2020 10:06 Відповісти
На лечение в стационаре одного пациента с COVID-19 из бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
09.10.2020 06:47 Відповісти
Наглое враньё, родственники все покупают за свой счёт.
показати весь коментар
09.10.2020 06:55 Відповісти
Брехня от пильщиков бюджета.
показати весь коментар
09.10.2020 06:59 Відповісти
в соцмережах все більше і більше пишуть про хворих на ковід друзів, родичів.
і закликають йолопів носити маски не під носом
застосовувати антисептик.
показати весь коментар
09.10.2020 07:04 Відповісти
це ж не так тяжко.
щоб убезпечити себе та навколишніх.
показати весь коментар
09.10.2020 07:04 Відповісти
рыжий уже Байдена упрекает, шо Байден еще не заразился, а он уже да...
на всю голову больной рыжий и ето не ковид....
показати весь коментар
09.10.2020 07:53 Відповісти
Маска ничто без перчаток и щитка закрывающего глаза.
показати весь коментар
09.10.2020 07:09 Відповісти
..ПРодам *хімзащиту *
показати весь коментар
09.10.2020 07:15 Відповісти
Л1 или что-то получше?
показати весь коментар
09.10.2020 07:18 Відповісти
На лечение в стационаре одного пациента с COVID-19 из бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, - глава НСЗУ Виленский - Цензор.НЕТ 2609
показати весь коментар
09.10.2020 07:16 Відповісти
Ладно брешет про тарифы и зарплаты, но брехать про жизни это уже перебор. Гнать этих проходимцев!!!
показати весь коментар
09.10.2020 07:38 Відповісти
Вчора під новиною-Порошенко госпіталізований з ковід.Лікування коштує 11000грн. набігло жлобья.Питаю,-вам що з того?Яка користь?Він за свої лікується,не за бюджетні.Цікаво те,що більшість в корвір не вірить,але бажає Порошенку від нього померти. Людей з грошима точно вилікують,а тупих рагулів,які носять маски на бороді-ніт.
показати весь коментар
09.10.2020 07:54 Відповісти
Спитав би у тої жіночки з Буковини (яка "вітала теплими словами" президента) скільки коштує те лікування.
показати весь коментар
09.10.2020 08:08 Відповісти
Вот именно, а он трусливо по шакальему сбежал - тварюка!!!
показати весь коментар
09.10.2020 08:24 Відповісти
У него "синдром Маруси".
показати весь коментар
09.10.2020 11:05 Відповісти
Вообще-то эти деньги платит сам больной, но такую же сумму списывают с бюджета в карман корупционеров.
показати весь коментар
09.10.2020 08:09 Відповісти
Це вже натяк, готовте панове свої гаманці у нас асоціальна і аморальна країна і платити треба вже вам. Ми вам привезли із за кордонів ковід подарунок від Білла Гейтса а вам тепер треба розкошелитись. Топ чиновників і бариг будуть як завжди беплатно лікувати, а зубожілим придумають кредит для боротьби з ковидом.
показати весь коментар
09.10.2020 08:10 Відповісти
Не тратят, а ВОРУЮТ. Сколько фактов о том как люди в глаза его проклинают за этот обман, а он трусливо убегает!
показати весь коментар
09.10.2020 08:20 Відповісти
Самое циничное, что из денежных запасов на лечение от коронавируса направляют на "ремонт" дорог (нагло воруют). В прямую получается - обогащение выродков за счет ЖИЗНИ (в прямом смысле слова) украинского народа.
показати весь коментар
09.10.2020 08:23 Відповісти
Суки!
показати весь коментар
09.10.2020 08:58 Відповісти
При всіх президентах, з гетьманом включно, пацієнти самі оплачували лікування. Так що нічого нового.
показати весь коментар
09.10.2020 09:33 Відповісти
 
 