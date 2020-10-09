УКР
Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Ми безперечно сподіваємося на спокійний перехідний період або на очевидний результат після виборів, як багато людей у світі. Якщо ж він буде менш очевидним, то може виникнути деяка дестабілізація, ми маємо підготуватися до будь-якого результату", - наводить агентство Bloomberg слова Трюдо.

Він додав, що події у США, пов'язані з виборами, "вплинуть і на Канаду".

"Але, звісно, я не коментую і не втручаюся в американські політичні процеси", - зазначив він.

В останні місяці тема можливих проблем за підсумками виборів президента США активно обговорюється не тільки ЗМІ, але, наприклад, і самим американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера

Так, він неодноразово висловлював побоювання, що в разі організації в країні масового голосування поштою влада не зможе гарантувати, що під час пересилання бюлетенів не буде шахрайства. Отже, на думку Трампа, по-перше, підрахунок і перевірка бюлетенів, які надходять поштою, можуть зайняти місяці. А по-друге, - незрозуміло, чи можна буде довіряти результатам таких виборів.

Більше того, відповідаючи у вересні на запитання журналіста про те, чи готовий він буде визнати результати голосування, Трамп відповів, що зробить це лише в тому випадку, якщо цим результатам можна буде довіряти.

Демократи, на відміну від республіканця Трампа, навпаки, вважають, що голосування поштою - ідеальний варіант в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Однак неясно, чи будуть готові в Демократичній партії визнати результати голосування поштою, якщо з'ясується, що Байден програв, а в ході голосування були допущені порушення.

У підсумку в ЗМІ США починають обговорювати, яким чином можна буде вирішити, хто виграв вибори, якщо голосування поштою не дасть повної ясності.

Наприклад, видання The Hill розповідає про так званий "план 1876". Це означає, що передвиборчий штаб Трампа у разі незначного програшу може спробувати поставити під сумнів чистоту виборів, створити юридичні перешкоди і в підсумку - все ж домогтися перемоги, наприклад, доручивши Палаті представників втрутитися і самій обрати президента. За такої схеми в нижній палаті парламенту в кожного штату буде тільки по одному голосу, і в цьому випадку Трамп цілком міг би перемогти. Прецедент існує, щось подібне сталося в США на виборах у 1876 році, нагадує видання.

Ще одним значущим моментом є прагнення Трампа до виборів домогтися затвердження сенатом свого кандидата в члени Верховного суду. Деякі експерти вважають, що, серед іншого, це дозволить президенту збільшити кількість суддів, які підтримують його, на випадок, якщо за підсумками виборів з тієї чи іншої причини потрібне втручання Верховного суду.

Шо ти верзеш, дятєл, який сховався за гамериканським прапорцем? Це твої дєрьмократи готують масові фальсифікації по пошті, а гіларі порадила деменційному байдену не визнавати поразки, якщо така станеться. Так хто готує безлад в США - Трамп чи глобалісти, яким він як кістка в горлі? До речі, про мексиканців. Не дай Боже, переможуть дєрьмократи, то вони, як обіцяють, запустять до США мільйони латиносів, і ти будеш годувати їх за свій рахунок, йолопе.
09.10.2020 08:06 Відповісти
Трамп не сдаст страну цветным ЛГБТ коммунякам. Если выборы подделают, надо поднимать народ на Трампайдан. Make America Great Again!
09.10.2020 08:14 Відповісти
Ти про себе думай ... Бо теж ...
09.10.2020 07:29 Відповісти
и ето правильно - рыжий власть просто так не отдаст....
мексиканцам бы еще подсуетится снизу - бо у нас идиот в хате....
09.10.2020 07:15 Відповісти
Шо ти верзеш, дятєл, який сховався за гамериканським прапорцем? Це твої дєрьмократи готують масові фальсифікації по пошті, а гіларі порадила деменційному байдену не визнавати поразки, якщо така станеться. Так хто готує безлад в США - Трамп чи глобалісти, яким він як кістка в горлі? До речі, про мексиканців. Не дай Боже, переможуть дєрьмократи, то вони, як обіцяють, запустять до США мільйони латиносів, і ти будеш годувати їх за свій рахунок, йолопе.
09.10.2020 08:06 Відповісти
Ти про себе думай ... Бо теж ...
09.10.2020 07:29 Відповісти
а что не так с Трюдо?
09.10.2020 07:53 Відповісти
Джастин Трюдо тоже со своими тараканами? Мне он почему-то кажется адекватным.
09.10.2020 07:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/284570 Мне он почему-то кажется адекватным.

Кто адекватный, этот?

Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7802

Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9960
09.10.2020 09:44 Відповісти
Тошык, ты предлагаешь запретить разводы?
09.10.2020 09:52 Відповісти
Ты предлагаешь разрешить браки дырявым? Тогда тебе к Трюдо
09.10.2020 09:54 Відповісти
Ты еврей или за крепкую семью?
09.10.2020 10:25 Відповісти
А как насчёт рыжих и седых?
09.10.2020 12:38 Відповісти
Рыжие и седые - к Трюдо. Нам блондинок и брюнеток
09.10.2020 13:37 Відповісти
так он вроде и думает.
09.10.2020 08:12 Відповісти
Канадец Олег Голобородько (Пономарь) который год рассказывает какой Трамп плохой, а Трюдо у него хороший...
09.10.2020 08:17 Відповісти
джустін peoplekind трюдо ніколи не був адекватним.
09.10.2020 08:01 Відповісти
Трамп не сдаст страну цветным ЛГБТ коммунякам. Если выборы подделают, надо поднимать народ на Трампайдан. Make America Great Again!
09.10.2020 08:14 Відповісти
больше всех готовится хйло с корешами
09.10.2020 08:15 Відповісти
еще раз и не для кацапских тролей, рыжий уже сказал,
шо если он не победит - то все сфальцифицировано...
ну и как с идиотом разговаривать?

Понимаю Трюдо.
09.10.2020 08:17 Відповісти
Если здесь пишет не фанат Байдена, значит это кацапский тролль - "железный" аргумент, очень удобно.
09.10.2020 08:22 Відповісти
Кацапський троль - це ти, убогий. Спершу розберися, що відбувається в Штатах, а потім роби безапеляційні заяви. Зніми прапорець гамериканський і поміняй його на пацакський триколор.
09.10.2020 09:15 Відповісти
Дашь ссылку на цитату?
09.10.2020 14:09 Відповісти
https://thehill.com/homenews/administration/512424-trump-the-only-way-we-are-going-to-lose-this-election-is-if-the
и це було останний раз - дали сам клацай, як не дурень, а як вин то и сенсу нема тоби щось доказуваты...
09.10.2020 14:16 Відповісти
Да мне ссылку на видео, где Трамп своим ртом говорит, что если он не победит, то выборы фальсифицированы. Не надо давать мне ссылки на левацкие газетенки, которые ставят в заголовок вырванную из контекста фразу о том, что если голосование будет происходить по почте, то там будут фальсификации и только в этом случае Трамп проиграет выборы.
10.10.2020 13:26 Відповісти
тебе одной мало? - контрльный нужен? обожаю идиотов - им в глаза ссы, глотают облизываются и просят еще...
10.10.2020 13:32 Відповісти
та на

https://www.youtube.com/watch?v=K9i80SrDc74
10.10.2020 13:37 Відповісти
Трам не доверял собственным спецслужбам и Доверял Путину в его отрицании влияния на его победу. так разве он признает свой проигрыш в любом виде? Кто в это верит, наивен, как мышка в зубах кошки!
09.10.2020 08:18 Відповісти
Ага, то кацапня в ватниках под стекломоем со снегерями во рту, то влияют на выборы президента самой супер-пупер-мега державы. Пора уже или крестик снять или рубашку одеть
09.10.2020 09:42 Відповісти
Джихади Джастин это канадский Янукович и Ляшко два в одном. В
09.10.2020 08:59 Відповісти
Саме так. Цей йолоп трюдо виплатив 10 млн канаЦЦьких долярів компенсації арабу з канацьким паспортом, якого гамериканці взяли в полон в афганістані і який просидів 10 років у Гуантанамо за те, що вбив американського військового. Ось: https://globalnews.ca/news/3597167/justin-trudeau-payout-omar-khadr-best-option/ Атепер, 3-15, вчи американську мову і радій адекватності трюда.
09.10.2020 09:21 Відповісти
Вова, ты простой мудак, и не лезь туда, где нихрена не понимаешь.
Речь идёт о гражданине Канады, который содержался в Гуантанамо, и подал иск в суд о бездействии Канады по защите прав своего гражданина!

«Речь идет не о поле боя в Афганистане. Речь идет о действиях или бездействии канадского правительства после задержания и задержания г-на Хадра ».https://globalnews.ca/news/3582295/government-issues-official-apology-to-omar-khadr/
09.10.2020 10:03 Відповісти
Трюдо презентує Трампові та Байдену по оберемку строкатих шкарпеток, чим запобіжить дестабілізації ситуації у США. Таємна складова задуму полягає у тому, що шкарпетки будуть невипраними після тижневого носіння Канадійським прем'єром, крім того, їх запхають обом кандидатам до рота - їм буде не до дестабілізації.
09.10.2020 14:32 Відповісти
 
 