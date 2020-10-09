Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо

Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після американських президентських виборів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Ми безперечно сподіваємося на спокійний перехідний період або на очевидний результат після виборів, як багато людей у світі. Якщо ж він буде менш очевидним, то може виникнути деяка дестабілізація, ми маємо підготуватися до будь-якого результату", - наводить агентство Bloomberg слова Трюдо.

Він додав, що події у США, пов'язані з виборами, "вплинуть і на Канаду".

"Але, звісно, я не коментую і не втручаюся в американські політичні процеси", - зазначив він.

В останні місяці тема можливих проблем за підсумками виборів президента США активно обговорюється не тільки ЗМІ, але, наприклад, і самим американським лідером Дональдом Трампом.

Так, він неодноразово висловлював побоювання, що в разі організації в країні масового голосування поштою влада не зможе гарантувати, що під час пересилання бюлетенів не буде шахрайства. Отже, на думку Трампа, по-перше, підрахунок і перевірка бюлетенів, які надходять поштою, можуть зайняти місяці. А по-друге, - незрозуміло, чи можна буде довіряти результатам таких виборів.

Більше того, відповідаючи у вересні на запитання журналіста про те, чи готовий він буде визнати результати голосування, Трамп відповів, що зробить це лише в тому випадку, якщо цим результатам можна буде довіряти.

Демократи, на відміну від республіканця Трампа, навпаки, вважають, що голосування поштою - ідеальний варіант в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Однак неясно, чи будуть готові в Демократичній партії визнати результати голосування поштою, якщо з'ясується, що Байден програв, а в ході голосування були допущені порушення.

У підсумку в ЗМІ США починають обговорювати, яким чином можна буде вирішити, хто виграв вибори, якщо голосування поштою не дасть повної ясності.

Наприклад, видання The Hill розповідає про так званий "план 1876". Це означає, що передвиборчий штаб Трампа у разі незначного програшу може спробувати поставити під сумнів чистоту виборів, створити юридичні перешкоди і в підсумку - все ж домогтися перемоги, наприклад, доручивши Палаті представників втрутитися і самій обрати президента. За такої схеми в нижній палаті парламенту в кожного штату буде тільки по одному голосу, і в цьому випадку Трамп цілком міг би перемогти. Прецедент існує, щось подібне сталося в США на виборах у 1876 році, нагадує видання.

Ще одним значущим моментом є прагнення Трампа до виборів домогтися затвердження сенатом свого кандидата в члени Верховного суду. Деякі експерти вважають, що, серед іншого, це дозволить президенту збільшити кількість суддів, які підтримують його, на випадок, якщо за підсумками виборів з тієї чи іншої причини потрібне втручання Верховного суду.