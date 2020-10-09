Ворог за добу тричі порушив "тишу" на Донбасі, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та здійснивши дистанційне мінування, втрат немає, - штаб ОС

УКР
Минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У понеділок і вівторок у Слов'янську відбудуться антитерористичні навчання

Крім того, належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони: "Учора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває".

За даними штабу, від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше!
Одного дня було шість обстрілів російських окупантів на Донбасі, було и чотири, п'ять і так далі.
ОБСЄ нарахувала майже півтори тисячі порушень бутафорної "тиші".
Під час т.з. "переміря" російські агресори цілеспрямовано підпалюють ліси Луганщини, гинуть люди.
Українці! Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше! Він виконує завдання ворога по знищенню країни!
09.10.2020 07:56 Відповісти
09.10.2020 08:04 Відповісти
Головне що "...продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня.." Источник: https://censor.net/ru/n3223867
Раху вже пінают всі хто нелінивий, а нас щодня зомбуют "нада дагаваривацца с путиним, мира без путина невозможно достичь". Так що на путіні світ клином зійшовся, а якщо він завтра здохне, то мусимо битись головою до стіни ?, ЗЕгниди спеціально навязують нам культ особи +уйла, у них по офісах його портрети і триколори, а ще різні мощі сцаря нікалашкі
09.10.2020 07:54 Відповісти
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка" (с)
09.10.2020 07:33 Відповісти
Так есть перемирие или уже нет ?
09.10.2020 09:22 Відповісти
Смотря что называть перемирием.
По зеленскому это когда из нашей армии делают мишень, имел ввиду я такое перемирие...
09.10.2020 09:52 Відповісти
Не можемо добитися ніяк щодо небойових ...
09.10.2020 07:37 Відповісти
Доплату за линию?
09.10.2020 09:55 Відповісти
И кто там козацького роду?
09.10.2020 07:39 Відповісти
Все живы?
Замечательно!
09.10.2020 07:52 Відповісти
Пообщайтесь лучше с бойцами.
09.10.2020 09:56 Відповісти
Пообщался.
Все живы.
09.10.2020 09:57 Відповісти
09.10.2020 07:54 Відповісти
Зелена брехня на брехні і брехнею поганяє.
09.10.2020 07:56 Відповісти
Конечно брехня потому что ты веришь только мародеру.
09.10.2020 07:59 Відповісти
09.10.2020 08:04 Відповісти
09.10.2020 07:56 Відповісти
То,что бреше зелемразота , ясно ,НО ПОЧЕМУ С ЭТОЙ УБИЙСТВЕННОЙ БРЕХНЕЙ ,СОГЛАСНЫ ГЕНЕРАЛЫ И ОФИЦЕРЫ ?
09.10.2020 09:27 Відповісти
Догадайся с одного раза.
09.10.2020 09:58 Відповісти
тануна! янелох оманский сказал, шо у нас всеосяжна та необмежена тиша вже 72 днi.
09.10.2020 08:03 Відповісти
09.10.2020 08:29 Відповісти
зеленский ты не президент, ти повна мразота
09.10.2020 09:12 Відповісти
та це дрібниці - 4мо закінчило вайну в сваєй галавє
09.10.2020 09:21 Відповісти
"Та сторона..." этим всё сказано.
09.10.2020 10:00 Відповісти
РоSSия использует пиар-перемирие Зеленского, что бы окончательно окопаться на Донбассе. При этом гибнут наши воины и раненых привозят в госпитали с фронта.
https://t.me/LastBP/737
09.10.2020 19:23 Відповісти
https://t.me/LastBP/742

Останній Блокпост 🛡, [05.10.20 19:42]
[Переслано из Жорін з Азову]
14 жовтня - День захисника України. Та замість того, щоб святкувати, ми знову маємо виходити на акцію протесту (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/). Проти п'ятої колони, проти колаборантів, які окупували медіапростір та поступово монополізують політичну сферу, проти проросійських покидьків, які знову тягнуть нашу країну в прірву.
П'ята колона в Україні має цілком конкретні обличчя:
- Це Медведчук та його соратники з ОПЗЖ, які відкрито працюють на ворога і впроваджують кремлівську політику в Україні.
- Це Портнов з помічниками, які за рік розставили своїх людей по всіх кабінетах та готують реванш колишніх регіоналів-втікачів.
- Це генпрокурор Венедіктова, на замовлення якої фабрикуються справи проти патріотів і націоналістів.
- Це Кива та інші собачки Медведчука, які за російські гроші наймають дегенератів-тітушок та готують провокації на мирній території.
- Це проросійські телеканали, що зранку до вечора транслюють московську пропаганду.
- Це російський бізнес, що фінансує диверсантів.
Коли ми говоримо про боротьбу з п'ятою колоною, то маємо чіткі цілі. З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда.
14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020" (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/) аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави. Всі, хто стоять на цьому шляху - наші вороги.
@MaksymZhorin 👊🏻
09.10.2020 19:25 Відповісти
 
 