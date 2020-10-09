Ворог за добу тричі порушив "тишу" на Донбасі, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та здійснивши дистанційне мінування, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Крім того, належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони: "Учора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває".

За даними штабу, від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.