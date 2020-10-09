Ворог за добу тричі порушив "тишу" на Донбасі, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та здійснивши дистанційне мінування, втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об'єднаних сил, дотримуючись досягнутих домовленостей, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Крім того, належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони: "Учора військовослужбовцями Збройних Сил та пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває".
За даними штабу, від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка" (с)
По зеленскому это когда из нашей армии делают мишень, имел ввиду я такое перемирие...
Замечательно!
Все живы.
Раху вже пінают всі хто нелінивий, а нас щодня зомбуют "нада дагаваривацца с путиним, мира без путина невозможно достичь". Так що на путіні світ клином зійшовся, а якщо він завтра здохне, то мусимо битись головою до стіни ?, ЗЕгниди спеціально навязують нам культ особи +уйла, у них по офісах його портрети і триколори, а ще різні мощі сцаря нікалашкі
Одного дня було шість обстрілів російських окупантів на Донбасі, було и чотири, п'ять і так далі.
ОБСЄ нарахувала майже півтори тисячі порушень бутафорної "тиші".
Під час т.з. "переміря" російські агресори цілеспрямовано підпалюють ліси Луганщини, гинуть люди.
Українці! Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше! Він виконує завдання ворога по знищенню країни!
https://t.me/LastBP/737
Останній Блокпост 🛡, [05.10.20 19:42]
[Переслано из Жорін з Азову]
14 жовтня - День захисника України. Та замість того, щоб святкувати, ми знову маємо виходити на акцію протесту (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/). Проти п'ятої колони, проти колаборантів, які окупували медіапростір та поступово монополізують політичну сферу, проти проросійських покидьків, які знову тягнуть нашу країну в прірву.
П'ята колона в Україні має цілком конкретні обличчя:
- Це Медведчук та його соратники з ОПЗЖ, які відкрито працюють на ворога і впроваджують кремлівську політику в Україні.
- Це Портнов з помічниками, які за рік розставили своїх людей по всіх кабінетах та готують реванш колишніх регіоналів-втікачів.
- Це генпрокурор Венедіктова, на замовлення якої фабрикуються справи проти патріотів і націоналістів.
- Це Кива та інші собачки Медведчука, які за російські гроші наймають дегенератів-тітушок та готують провокації на мирній території.
- Це проросійські телеканали, що зранку до вечора транслюють московську пропаганду.
- Це російський бізнес, що фінансує диверсантів.
Коли ми говоримо про боротьбу з п'ятою колоною, то маємо чіткі цілі. З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда.
14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020" (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/) аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави. Всі, хто стоять на цьому шляху - наші вороги.
@MaksymZhorin 👊🏻