33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано. ВIДЕО
Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан, постраждали понад 80 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Ренхап".
За даними агентства, щонайменше 88 осіб доставлені в навколишні лікарні. Повідомлень про загиблих немає.
Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі приблизно о 23 годині (17:00 за київським часом) четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи й охопив майже всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.
Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після займання, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашене.
на внешней декоративной вертикальной панели.
Горит эффектно - ничего не скажешь, но людям внутри ничего не угрожает.
На случай если от температуры треснет стекло, например.
Так что небоскрёб не "сгорел", а обгорел.
последний пожар в тарьян тауэр тому подтверждение.
тут пояснение. https://www.nappan.ru/library/pozhary-s-uchastiem-mineralovatnykh-utepliteley/
https://twitter.com/JTeale/status/1314430515093467138/photo/1
https://twitter.com/JTeale/status/1314430603262132224/photo/1
Наутро при дневном свете пусть снимут - будет видно весь "ущерб".