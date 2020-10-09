33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано. ВIДЕО

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан, постраждали понад 80 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Ренхап".

За даними агентства, щонайменше 88 осіб доставлені в навколишні лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі приблизно о 23 годині (17:00 за київським часом) четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи й охопив майже всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після займання, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашене.