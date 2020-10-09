УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6660 відвідувачів онлайн
Новини
9 803 13

33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано. ВIДЕО

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан, постраждали понад 80 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє "Ренхап".

За даними агентства, щонайменше 88 осіб доставлені в навколишні лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі приблизно о 23 годині (17:00 за київським часом) четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи й охопив майже всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після займання, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашене.

Автор: 

пожежа (4426) Південна Корея (478) хмарочос (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6456
показати весь коментар
09.10.2020 08:51 Відповісти
+5
страшно подумать, как могут гореть наши новые высотки с внешним утеплителем.
показати весь коментар
09.10.2020 08:43 Відповісти
+3
Ну да, ничего, кроме как задохнуться.
показати весь коментар
09.10.2020 08:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Небоскрёб и не начинал загораться - вспыхнула наружная отделка
на внешней декоративной вертикальной панели.
Горит эффектно - ничего не скажешь, но людям внутри ничего не угрожает.
показати весь коментар
09.10.2020 08:08 Відповісти
Ну да, ничего, кроме как задохнуться.
показати весь коментар
09.10.2020 08:23 Відповісти
То, что их эвакуировали - простая мера предосторожности.
На случай если от температуры треснет стекло, например.
Так что небоскрёб не "сгорел", а обгорел.
показати весь коментар
09.10.2020 08:36 Відповісти
33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6456
показати весь коментар
09.10.2020 08:51 Відповісти
страшно подумать, как могут гореть наши новые высотки с внешним утеплителем.
показати весь коментар
09.10.2020 08:43 Відповісти
Если пенополистирол то очень ярко. Если вата, то никак
показати весь коментар
09.10.2020 09:08 Відповісти
туда кроме негорючей минваты помещают кое-что ещё.
последний пожар в тарьян тауэр тому подтверждение.
тут пояснение. https://www.nappan.ru/library/pozhary-s-uchastiem-mineralovatnykh-utepliteley/
показати весь коментар
09.10.2020 09:15 Відповісти
любитель ваты? шутка
показати весь коментар
09.10.2020 18:21 Відповісти
Если сделано по людски - о пенопластовую оболочку можно окурки тушить!
показати весь коментар
09.10.2020 10:05 Відповісти
А де це роблять по людські?
показати весь коментар
09.10.2020 10:18 Відповісти
Мой дом облепили пенпластом, а сверху обмазали чем-то вроде штукатурки. Окурки на балконе тушил лично.
показати весь коментар
09.10.2020 10:26 Відповісти
Не так уже й згорів будинок

https://twitter.com/JTeale/status/1314430515093467138/photo/1

https://twitter.com/JTeale/status/1314430603262132224/photo/1
показати весь коментар
09.10.2020 13:24 Відповісти
Много пламени, ночью смотрится эффектно, но за стеклом внутри всё абсолюно целое.
Наутро при дневном свете пусть снимут - будет видно весь "ущерб".
показати весь коментар
10.10.2020 11:11 Відповісти
 
 