У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстрували 348 774 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6424 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 754 006 випадків інфікування, з них 348 774 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 066 856 осіб, з них 6424 за минулу добу.

У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб 01

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 27,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лікування в стаціонарі одного пацієнта з COVID-19 з бюджету витрачається в середньому 20 тис. грн, - глава НСЗУ Віленський

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб 02

Зазначимо, що згідно зі звітом на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я вчора, 8 жовтня, було зафіксовано новий рекорд за весь час пандемії - 338 799 випадків. Крім того, в четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5514 смертей, унаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 1,05 мільйона.

Попередній рекорд ВООЗ зафіксувала 4 жовтня. Тоді кількість нових випадків зараження коронавірусом за день налічувала 330 тис.

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2993
09.10.2020 07:59 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установих, дирeктори провeли роьоту зтколeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeлпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
09.10.2020 08:25 Відповісти
Чето антиронавирусников не видно.Видимо валяются по больничкам.
09.10.2020 09:49 Відповісти
 
 