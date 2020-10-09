У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстрували 348 774 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6424 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 36 754 006 випадків інфікування, з них 348 774 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 066 856 осіб, з них 6424 за минулу добу.
Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 27,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
Зазначимо, що згідно зі звітом на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я вчора, 8 жовтня, було зафіксовано новий рекорд за весь час пандемії - 338 799 випадків. Крім того, в четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5514 смертей, унаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 1,05 мільйона.
Попередній рекорд ВООЗ зафіксувала 4 жовтня. Тоді кількість нових випадків зараження коронавірусом за день налічувала 330 тис.
