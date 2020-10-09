УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9839 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
658 10

Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що з Росією потрібно підтримувати діалог, але порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

Про це міністр заявив у своєму виступі 8 жовтня на форумі в Братиславі GLOBSEC-2020, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, наш подвійний підхід до Росії є такий: діалог і твердість. Діалог без наївності, тому що ми не можемо передбачати відбудову системи колективної безпеки в Європі та відновлювати стабільність без залучення до цього Росії", - вважає офіційний Париж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція зробили спільну заяву стосовно Донбасу: Прикриваючись коронавірусом, окупанти не дають працювати ОБСЄ

Говорячи про міцну позицію щодо РФ, Ле Дріан зазначив, що порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

"Росія має надати відповіді на запитання, які ми ставимо, наприклад, коли російський опозиційних політик Навальний став суб’єктом замаху на вбивство на території Росії із застосуванням хімічної зброї із групи "Новічок", виробленої в РФ", - додав глава МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, через відсутність цих відповідей Франція і Німеччина запропонували запровадити санкції Євросоюзу проти відповідальних за замах на убивство.

У своєму виступі французький міністр висловив думку, що "криза" в Україні набула ескалації на тлі внутрішніх проблем після зовнішнього втручання, тобто відбулася її "інтернаціоналізація".

Також читайте: "Без вирішення конфлікту з Україною зміни санкцій ЄС проти РФ не буде", - Боррель

Ле Дріан нагадав, що протиправно анексувавши Крим, Росія порушила Паризьку хартію для нової Європи 1990 року, бо посягнула на непорушність кордонів і суверенітет держави.

Глава МЗС Франції наголосив, що анексія Криму Росією ніколи не буде визнана.

Автор: 

росія (67935) Франція (3167) Євросоюз (14179) Ле Дріан Жан-Ів (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А заглянутьвглаза ***** нє?
показати весь коментар
09.10.2020 08:31 Відповісти
+6
от писдит от писдит...
показати весь коментар
09.10.2020 08:34 Відповісти
+5
У дядьки наверно в детстве ни кода не отбирали карманные деньги , он не знает , что такое Гопники Или на подсосе у ***** , спец. службы должны проверить
показати весь коментар
09.10.2020 08:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А заглянутьвглаза ***** нє?
показати весь коментар
09.10.2020 08:31 Відповісти
от писдит от писдит...
показати весь коментар
09.10.2020 08:34 Відповісти
У дядьки наверно в детстве ни кода не отбирали карманные деньги , он не знает , что такое Гопники Или на подсосе у ***** , спец. службы должны проверить
показати весь коментар
09.10.2020 08:37 Відповісти
Жабоеды как были соплежуями так и будут , и до тех пор пока их президенты будут избираться на бабки ***** они будут верещать про Европу до Владивостока , ***** будет делать только то , что хочет. В Европе только Эрдоган реальный политик достойный уважения.
показати весь коментар
09.10.2020 08:37 Відповісти
все у кого нет границы с Украиной будут дуть в кацапскую дудку...
поляки лучше всех понимают опасность, но кацапня играет на нашей с Польшей памяти и мы ведемся...
показати весь коментар
09.10.2020 08:44 Відповісти
Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан - Цензор.НЕТ 6179
показати весь коментар
09.10.2020 08:45 Відповісти
глава МИД Франции Ле Дриан: "сосали, сосем и будем сосать "новичок" у старичка."
показати весь коментар
09.10.2020 09:09 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 09:28 Відповісти
Пустомеля
показати весь коментар
09.10.2020 13:12 Відповісти
 
 