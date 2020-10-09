Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що з Росією потрібно підтримувати діалог, але порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

Про це міністр заявив у своєму виступі 8 жовтня на форумі в Братиславі GLOBSEC-2020, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, наш подвійний підхід до Росії є такий: діалог і твердість. Діалог без наївності, тому що ми не можемо передбачати відбудову системи колективної безпеки в Європі та відновлювати стабільність без залучення до цього Росії", - вважає офіційний Париж.

Говорячи про міцну позицію щодо РФ, Ле Дріан зазначив, що порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

"Росія має надати відповіді на запитання, які ми ставимо, наприклад, коли російський опозиційних політик Навальний став суб’єктом замаху на вбивство на території Росії із застосуванням хімічної зброї із групи "Новічок", виробленої в РФ", - додав глава МЗС Франції.

За словами Ле Дріана, через відсутність цих відповідей Франція і Німеччина запропонували запровадити санкції Євросоюзу проти відповідальних за замах на убивство.

У своєму виступі французький міністр висловив думку, що "криза" в Україні набула ескалації на тлі внутрішніх проблем після зовнішнього втручання, тобто відбулася її "інтернаціоналізація".

Ле Дріан нагадав, що протиправно анексувавши Крим, Росія порушила Паризьку хартію для нової Європи 1990 року, бо посягнула на непорушність кордонів і суверенітет держави.

Глава МЗС Франції наголосив, що анексія Криму Росією ніколи не буде визнана.