Угода між Україною та Великою Британією є безпрограшною для обох сторін, - Єрмак

Угода між Україною та Великою Британією є безпрограшною для обох сторін, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, підписана між Україною і Британією, дуже амбітна, охоплює багато сфер і розширює політичне й економічне співробітництво.

Про це він заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"По суті, підписання цього документа означає, що наші країни дійсно мають спільні цінності. Ми, українці, віддані демократії, повазі до прав людини та норм міжнародного права. Також ми разом поділяємо розуміння всіх глобальних загроз: які вони, звідки походять і як з ними боротися. Ми дуже чітко розуміємо й маємо прагнення бути партнерами у вирішенні глобальних викликів", – наголосив він.

За словами Андрія Єрмака, Угода дає можливість синергії між технологіями та різними галузями економік двох країн, такими як сільське господарство та сфера послуг.

Також читайте: Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона

"Ця угода є набагато більш амбітною з точки зору взаємного доступу на ринок, аніж наявні угоди про вільну торгівлю, які до цього підписувала Україна. Крім того, Британія вже укладає угоди про безперешкодний доступ промислової продукції у відносинах з ЄС, ми називаємо це "промисловий безвіз"… І Україна – не остання у списку країн, з якими така угода може бути укладена. Це дуже важливо", – зазначив керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що підписана Угода є абсолютно безпрограшною як для України, так і для Великої Британії та сприятиме збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі, які на сьогодні становлять приблизно 2 млрд фунтів стерлінгів.

"Ця Угода теж допоможе Великій Британії вирішити можливі питання, пов'язані з перехідним періодом після Brexit. А для України вона дасть можливість диверсифікувати наші експортні ринки. Думаю, що вона також дасть можливості розкрити великі торговельні перспективи для обох країн", – сказав Єрмак.

Також ідеться про стимулювання інвестицій, захист інтелектуальної власності та розширення політичної й економічної співпраці.

Крім того, за його словами, Угода допоможе розширити співробітництво між країнами у сфері торгівлі послугами.

"Тут Україна може запропонувати британським компаніям, які шукають технічну та ІТ-експертизу, дещо цінне. Угода, ми сподіваємось, об’єднає Лондон як фінансову столицю Європи та Україну як дуже швидкозростаючий ІТ-кластер у Європі", – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента додав, що Угода стала потужним кроком у відносинах двох держав, хоча Велика Британія є давнім партнером України й двосторонні взаємини виходять далеко за межі цього документа.

Також читайте: ТКГ займається звільненням з ОРДЛО тих, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена, - Єрмак

Андрій Єрмак також акцентував увагу на військовій співпраці, що надзвичайно важливо з огляду на ситуацію в Україні. Він нагадав про нещодавні стратегічні спільні навчання й висловив упевненість щодо подальшого посилення співпраці між Україною та Великою Британією у військовій і військово-технічній сферах.

У четвер, 8 жовтня, Зеленський і Борис Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між країнами.

