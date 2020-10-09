УКР
Упродовж пів року Кабмін має подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах, - Данілов

Упродовж пів року уряд і державні органи за відповідними сферами національної безпеки мають подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю АрмiяInform, відповідаючи на запитання про подальші кроки держави після введення в дію нової Стратегії національної безпеки України.

"Згідно з рішенням РНБО Кабінет Міністрів України, державні органи за відповідними сферами національної безпеки мають протягом пів року подати на розгляд РНБО України проєкти Стратегії людського розвитку, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегії економічної безпеки, Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, Стратегії інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпеки України, Стратегії зовнішньополітичної діяльності, Стратегії забезпечення державної безпеки, Національної розвідувальної програми", - заявив Данілов.

Урядові також доручено розробити та затвердити Стратегію енергетичної безпеки, Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, Стратегію інтегрованого управління кордонами, Стратегію продовольчої безпеки.

На думку Данілова, до складу міжвідомчих робочих груп, які опрацьовуватимуть відповідні документи, мають увійти представники комітетів Верховної Ради України, Офісу Президента, Апарату РНБО, Національної академії наук, Національного інституту стратегічних досліджень та громадськості.

Також читайте: Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі

З огляду на динамічні зміни ситуації в Україні та світі, які впливають на стан національної безпеки держави, на думку Секретаря Радбезу, потрібно визначити для відповідальних виконавців максимально стислі строки розроблення проєктів зазначених нормативних актів — не більше ніж три місяці, а Верховна Рада має максимально оперативно розглянути законопроєкти, пов’язані зі Стратегією національної безпеки України та відповідними стратегічними документами.

Як повідомлялося, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Данілов Олексій (1259) нацбезпека (163) оборона (4910) РНБО (2333)
В течение полугода Кабмин должен подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах, - Данилов - Цензор.НЕТ 3924
09.10.2020 08:38 Відповісти
Кабмин шмыгла не в состоянии написать себе программу...которую бы приняла рада...а ты дурашка о стратегии развития страны шепчешь...
09.10.2020 08:40 Відповісти
помню дебильную "стратегию" от новых лицц в правительстве дрим-тим
медицина: уменьшить количество больных, увеличить количество здоровых
образование: увеличить количество ученых, уменьшить неученых... и так далее
это такая же стратегия будет
09.10.2020 08:40 Відповісти
Украина из-за этих стратегов становится непригодной для жизни умных людей.
09.10.2020 08:50 Відповісти
Півтора року при владі і ніякої стратегії .бо зеленський сказав,що йому нема часу думати на перспективу. Звичайно,як може піарщик думати,бо все життя жив на сцені і говорив і діяв по написаним сценаріям. А в голові пустота .
09.10.2020 08:50 Відповісти
Для розробки стратегї повинні бути задіяні найбільші спеціалісти і інтелектуали країни, а затвердити програму розвитку повинні не в РНБО, яке є збіговиськом буденної сірості, а принаймні десь в НАН України, за участі комсітету ВР, КМУ і РНБО з підписами і відповідальними за виконнання стратегічних планів. КМУ не може розробити стратегію розвитку оскільки те КМУ борсається в тактичних сьогоденних мілких проблемах, як знайти кошти до виборів і не привести країну в стан хаосу. А стратегія повинна мати розписані заходи щодо розвитку країни на 10, 30, 50 і 100 років. Невже ви вірите що зелені остолопи здатні на таке мислення? У нас навіть генеральний план міст не виконується, навіть тупо ширину вулиць не можуть забезпечити щоб і атомобіль і пішохід не зіткались, а тут замахнулись. Ну попукають в небо і цим все скінчиться.
09.10.2020 09:03 Відповісти
Які ще програми?! Цей "недороблений" Уряд вже на "чемоданах" сидить, аби до Нового Року дотягнув.
09.10.2020 10:42 Відповісти
 
 