Упродовж пів року Кабмін має подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах, - Данілов

Упродовж пів року уряд і державні органи за відповідними сферами національної безпеки мають подати на розгляд РНБО проєкти стратегій розвитку країни в різних сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю АрмiяInform, відповідаючи на запитання про подальші кроки держави після введення в дію нової Стратегії національної безпеки України.

"Згідно з рішенням РНБО Кабінет Міністрів України, державні органи за відповідними сферами національної безпеки мають протягом пів року подати на розгляд РНБО України проєкти Стратегії людського розвитку, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегії економічної безпеки, Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, Стратегії інформаційної безпеки, Стратегії кібербезпеки України, Стратегії зовнішньополітичної діяльності, Стратегії забезпечення державної безпеки, Національної розвідувальної програми", - заявив Данілов.

Урядові також доручено розробити та затвердити Стратегію енергетичної безпеки, Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, Стратегію інтегрованого управління кордонами, Стратегію продовольчої безпеки.

На думку Данілова, до складу міжвідомчих робочих груп, які опрацьовуватимуть відповідні документи, мають увійти представники комітетів Верховної Ради України, Офісу Президента, Апарату РНБО, Національної академії наук, Національного інституту стратегічних досліджень та громадськості.

Також читайте: Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі

З огляду на динамічні зміни ситуації в Україні та світі, які впливають на стан національної безпеки держави, на думку Секретаря Радбезу, потрібно визначити для відповідальних виконавців максимально стислі строки розроблення проєктів зазначених нормативних актів — не більше ніж три місяці, а Верховна Рада має максимально оперативно розглянути законопроєкти, пов’язані зі Стратегією національної безпеки України та відповідними стратегічними документами.

Як повідомлялося, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.