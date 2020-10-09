Росія поки лише створює перешкоди для врегулювання на Донбасі, - США в ОБСЄ

Прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі залежить передусім від політичної волі Кремля, який поки лише кидає слова на вітер та перешкоджає в мирних переговорах.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ 8 жовтня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні криза потребує вжиття гуманітарних та безпекових заходів, які неодноразово звучали у Мінських домовленостях, на минулорічному "Нормандському" саміті та щомісяця в Тристоронній контактній групі. Натомість ми бачимо з боку Росії та її маріонеток пустослів’я, а потім і обструкціонізм, що означає обмежений прогрес у досягненні цілей, як, наприклад, розмінування", - підкреслив Гілмор.

Американський дипломат також вказав на важливість відкриття додаткових КПВВ, нових ділянок розведення та взаємного обміну утримуваними особами.

Він зазначив, що в останні кілька місяців вдалося досягти значного зменшення порушень режиму припинення вогню на Сході України, однак "навіть одне порушення - це занадто багато".

Окремо Джеймс Гілмор звернув увагу на те, що Росія та її маріонетки на Донбасі продовжують перешкоджати свободі пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та її спроможності повністю виконувати свій мандат.

"Конкретний прогрес залежатиме від політичної волі, передусім Росії. І ключовим у питанні стосовно політичної волі є те, чи Кремль обере мирне врегулювання конфлікту, замість продовжувати чинити перешкоди. Але тим часом мирні жителі вже занадто довго несуть на собі тягар російської агресії на Сході України", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він додав, що Сполучені Штати, як і більшість держав-учасниць ОБСЄ, "розчаровані зусиллями Росії з призупинення прогресу в межах Тристоронньої контактної групи".

"Одним із таких прикладів є вимога Росії щодо внесення Україною змін до постанови Ради від 15 липня про місцеві вибори. Але проблема в тому, що Кремль вимагає від Києва переглянути своє внутрішнє законодавство для задоволення вимог Москви, а тим часом вони блокують зусилля щодо поліпшення гуманітарних умов на сході України", - заявив Гілмор.

Він додав, що Росія має брати конструктивну участь у переговорах у межах ТКГ з метою полегшення страждань цивільного населення на Донбасі та встановлення миру в регіоні.