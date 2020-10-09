УКР
Новини Агресія Росії проти України
Росія поки лише створює перешкоди для врегулювання на Донбасі, - США в ОБСЄ

Прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі залежить передусім від політичної волі Кремля, який поки лише кидає слова на вітер та перешкоджає в мирних переговорах.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ 8 жовтня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні криза потребує вжиття гуманітарних та безпекових заходів, які неодноразово звучали у Мінських домовленостях, на минулорічному "Нормандському" саміті та щомісяця в Тристоронній контактній групі. Натомість ми бачимо з боку Росії та її маріонеток пустослів’я, а потім і обструкціонізм, що означає обмежений прогрес у досягненні цілей, як, наприклад, розмінування", - підкреслив Гілмор.

Американський дипломат також вказав на важливість відкриття додаткових КПВВ, нових ділянок розведення та взаємного обміну утримуваними особами.

Він зазначив, що в останні кілька місяців вдалося досягти значного зменшення порушень режиму припинення вогню на Сході України, однак "навіть одне порушення - це занадто багато".

Окремо Джеймс Гілмор звернув увагу на те, що Росія та її маріонетки на Донбасі продовжують перешкоджати свободі пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та її спроможності повністю виконувати свій мандат.

"Конкретний прогрес залежатиме від політичної волі, передусім Росії. І ключовим у питанні стосовно політичної волі є те, чи Кремль обере мирне врегулювання конфлікту, замість продовжувати чинити перешкоди. Але тим часом мирні жителі вже занадто довго несуть на собі тягар російської агресії на Сході України", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Він додав, що Сполучені Штати, як і більшість держав-учасниць ОБСЄ, "розчаровані зусиллями Росії з призупинення прогресу в межах Тристоронньої контактної групи".

"Одним із таких прикладів є вимога Росії щодо внесення Україною змін до постанови Ради від 15 липня про місцеві вибори. Але проблема в тому, що Кремль вимагає від Києва переглянути своє внутрішнє законодавство для задоволення вимог Москви, а тим часом вони блокують зусилля щодо поліпшення гуманітарних умов на сході України", - заявив Гілмор.

Він додав, що Росія має брати конструктивну участь у переговорах у межах ТКГ з метою полегшення страждань цивільного населення на Донбасі та встановлення миру в регіоні.

ОБСЄ (3526) росія (67935) Донбас (22366) Гілмор Джеймс (23)
+9
Вона приймає активну участь в ньому, як доказ- 55000 жмурів кацапських.
09.10.2020 08:43 Відповісти
+8
Кремлівська орда витрачає величезні кошти на дестабілізацію становища в інших країнах. А осбливо - в своїх сусідів. Найбільше - на дестабалазацію України. Примусити припинити фінансування дестабілізації, москву можна лише брутальною силою. Завів бізнес з московитом - конфіскація активів. Продав яхту, чи будинок ординцю - конфіскація активів. Почули рускій язик - за шкірку, й на істєрічєскую родіну.
09.10.2020 08:59 Відповісти
+8
Не для того "конфликт" на Донассе был иницирован Эрефией, подогревается ею ежечасно, чтобы этой же Эрефией был потушен. Это могут не понимать только слепые или идиоты. Московии нужно любыми методами ослаблять Украину, поддерживать войну. Цель - не Донбасс, их, цель - покоренная Украина (послушайте рупор нацистского кремля Жириновского). Поэтому блеяние насчет "политической воли" воли эрефии - фатальное заблуждение или игра.
09.10.2020 09:16 Відповісти
09.10.2020 08:43 Відповісти
Россия пока только препятствует урегулированию на Донбассе, - США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7400
09.10.2020 08:49 Відповісти
09.10.2020 08:59 Відповісти
Там где роисся, там конфликт, горе, нищета, хаос, война и смерть
09.10.2020 08:59 Відповісти
В Карабахе ранен известный российский пропагандист Юрий Котенок, делавший много репортажей с Донбасса. В частности, он выкладывал много фото-видео с убитыми украинцами.

https://www.rbc.ru/society/08/10/2020/5f7f18bb9a79472758166f46
09.10.2020 09:01 Відповісти
Жертва пьяной драки.
09.10.2020 09:57 Відповісти
ты ссылку хоть посмотрел?

При ударе по городу Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе ранение получил иностранный журналист, его госпитализировали, написал в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В центре общественных связей и информации при канцелярии премьера Армении сообщили, что пострадали несколько журналистов, один из них российский, передает Aysor.
иди арам заливай про пьяную драку
09.10.2020 10:37 Відповісти
Здається свої ж його і поранили.
Мабуть росіянє обстріляли християнський храм, щоб звинуватити Азербайджан.
А пропа-гандон відзнімав матеріал, але щось пішло не так.
09.10.2020 12:52 Відповісти
А могло быть иначе при текущем раскладе?
09.10.2020 09:08 Відповісти
а вам хочеться щоб засраха його бомбила, як Чечню???
09.10.2020 09:14 Відповісти
09.10.2020 09:16 Відповісти
Это дипломатический язык. Дипломаты прямо не говорят почти никогда.
09.10.2020 09:59 Відповісти
оно, в Нагірному Карабахє засраха вже 30 років "прєпятствуєт урєгулірованію", і що, хтось втрутився? Хтось цю мерзенну недоїмперію хоч спробував стримати чи навчити чи покарати?? Тільки і робите, що пальчіком тицяєте на і так очевидні речі. А от дій замало, щоб реально запобігти роздмухуванню росіює різних гарячих точок на планеті.
09.10.2020 09:17 Відповісти
ПаРаша всюди там де кров-була, є і буде!!!
І не розуміють цього розумово відсталі західні демократи, які за парашний газ маму рідну віддадуть кацапам!
Шрьодер приклад, Навальний правильно про ту гниль сказав!!!
09.10.2020 09:25 Відповісти
А ще Навальний сказав про бутерброт.
09.10.2020 10:01 Відповісти
А в очі американці не дивилися ху@лу? Як можна було примудритися побачити в очах сатани, яка кожного дня забирає душі невинних і поливає землю іх кров*ю, мир? Як??? При таких розкладах, що зараз твориться в світі, ми могли вигнати москалів і їх поліцаїв з нашої землі, хоча б на Донбасі. А так сидимо, а штаб по вказівці делітанта ліпує вбитих москалями, як нещасні випадки, роблями їх винними в поводжені зі зброєю, чи отравленнями.
09.10.2020 10:00 Відповісти
Капитан Очевидность, а мы все наивно думали шо помогает.
09.10.2020 12:21 Відповісти
 
 