Українська влада абсолютно прозора і безпрецедентно відкрита для діалогу з бізнесом, - Єрмак

Українська влада абсолютно прозора і безпрецедентно відкрита для діалогу з бізнесом, - Єрмак

Попри те, що на сході України триває війна, українська влада не звертає зі шляху реформ, щоб зробити країну успішною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

"Попри те, що в Україні триває війна, реформи продовжуються. Президент говорить і продовжує реформувати країну. Саме для того, щоб зробити її успішною та привабливою для наших партнерів, інвесторів", – сказав він.

Єрмак назвав основні реформи, які сьогодні вже реалізовані. Зокрема, йдеться про земельну реформу, ухвалення банківського закону, реформу ринку газу, ухвалення закону про концесію, легалізацію азартних ігор, демонополізацію виробництва спирту, проведення приватизації на відкритих аукціонах (Фонд державного майна провів майже 1,5 тис. успішних аукціонів), ухвалення закону про "спліт" – щодо реформування небанківського фінансового сектору, дерегуляцію економіки.

Також очільник Офісу Президента згадав оновлення мобільного застосунку "Дія", який передбачає надання державних послуг онлайн.

"Україна стає передовою в цьому плані, а контакт держави й громадянина в плані послуг зводиться до мінімуму", – сказав він, додавши, що все це зроблено лише за півтора року.

За його словами, велику увагу українська влада приділяє створенню сприятливого бізнес-клімату в країні та залученню іноземних інвесторів. З цією метою був розроблений і вже ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт про "інвестиційні няні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті

"Кожен візит Президента включає зустрічі з великим бізнесом. Сьогодні йде відкритий діалог, ми сьогодні чуємо. Безумовно, є багато чого ще робити, але сьогодні влада є абсолютно прозорою й безпрецедентно відкритою для діалогу з бізнесом", – заявив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що зі зміною керівництва Національного банку України інституційній незалежності НБУ нічого не загрожує. Українська влада продовжуватиме відстоювати позицію існування незалежного, професійного регулятора.

"Національний банк завжди буде незалежним, завжди матиме цю гарантію й продовжуватиме працювати", – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив, що Володимир Зеленський пішов у політику саме для того, щоб реформувати країну та змінити її на краще.

"Це його пріоритет, і він не змінився за півтора року", – додав Єрмак.

бізнес (2122) Зеленський Володимир (25558) інвестиції (2161) реформи (3232) Єрмак Андрій (1427)
Топ коментарі
+16
Тут ще одна празрачная намалювалась.....

09.10.2020 08:49 Відповісти
+15
Ермак это регент зебила, работающий на маскву. или нет, зебилы?
09.10.2020 08:47 Відповісти
+12
Можно было бы сказать, что это бред сивой кобылы. Но реальность такова, что это бред сивого мерина.
09.10.2020 08:53 Відповісти
Волаю!!!!
Чоловіче! З таким прізвищем тільки в попи йти
Слуги маладиє риганали.
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів : КАСОВІ АПАРАТИ БУДУТЬ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!
А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони, 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
Єрмак - прозрадний, засвічений, прикритий купами легенд агент російсмьких спецслужб, який працює на знищення України, навіть не ховаючись. При цьому не забуває збагатися, як особисто, так і збагачує рідню, знайомих і своїх фойд.. Вже всі з цим звикли. А "сметуни" тільки спостерігають, що воно буде далі.
Пусть болтает. Вдруг кто-то поверит!
Особливо бізнес, який вже декілька разів водив хороводи біля ОПи і був посланий "відкритою" владою на..., чи в..., одним словом, туди, де всіх посилають, але ніхто не ходить.
Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 9114
Можно было бы сказать, что это бред сивой кобылы. Но реальность такова, что это бред сивого мерина.
Для кого мєрин, а для Машки Фокіної жеребець.
Прозрачна для олигархов, а малый бизнес уничтожают.
А как насчет депутатской и судейской неприкосновенносьи и законе об импичменте?
Дєрмак насміхається над бидловиборцями.
Вот "открытый бизнес" и содержит Охвис Ермака на 2 лимона в месяц.
І веде "діалог" вимогами і вказівками.
он забыл уточнить с чьим бизнесом. Имеется в виду бизнес Коломойского.
бізнес не хоче мати нічого спільного з такими мудаками
ЯКА БРЕХНЯ.
Что-то он последнее время слишком часто появляется в медиа. Слишком часто
Відпрацьовує.
Всі питання щодо конкурсів і проблем бізнесу з державою це до молодшого барата Єрмака, або прямо заяву їх куратору в ФСБ РФ
Бачили той "діалог" осінню рік назад на протестах підприємців. Тоді ще перепляканий велюровий депутат звертався до поліцейських за захистом від двох жіночок
що ти мелеш?
Да-да, вот и новость была, как Шефир к Ахметову ездил.
Як і всі попередні українські влади ця, чує тільки великий бізнес. Ну, це витікає навіть з переліку перерахованих плюшок. Там нічого нема з того що, стосується малого та середнього бізнесів. То ж, не варто від них чекати нічого більшого ніж від попередників. Якщо вам скажуть що, цим будуть займатися їх місцеві депутати то, це все фуфло не варте уваги. Економічна політика будується на самому верху держави, а верхівка дуже зайнята процвітанням виключно великого бізнесу. Нижня ланка керівництва має забезпечувати виконання завдань верхньої ланки в турборежимі.
Какая циничная ложь!!!!!!
Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрасследование

https://censor.net/ru/news/3223856/pervyyi_pomoschnik_zelenskogo_shefir_tayikom_pobyval_u_ahmetova_smi_videofotorassledovanie

Це для кого локшина?
Открытие казино---это реформа??? Продажа госмайна ---реформа??? Закон о продаже земли без всех необходимых поддерживающих законов---это реформа???

Я понимала, что они идиоты, но до такой степени нести бред???
