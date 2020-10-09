У мене робочі відносини з ОП і нормальні - із Зеленським, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що на сьогодні в нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з Главою держави Володимиром Зеленським він називає хорошими.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Бацман", відповідаючи на запитання про можливі розбіжності з Офісом Президента.

"У мене абсолютно робочі відносини з Офісом (Президента. - Ред.) ... Є робота, яку кожен на своїй посаді має робити, і від цього залежить сьогодні майбутнє країни", - заявив Разумков.

При цьому він висловив сподівання, що в нього з усіма представниками ОП конструктивні відносини, і наголосив, що намагається зберегти їх такими і щодо Кабінету Міністрів.

На запитання, чи хороші в нього відносини з Президентом, Разумков відповів: "Нормальні, хороші відносини".

Водночас він додав, що бачиться з главою держави "коли частіше, коли - рідше", але спілкується з ним безпосередньо шляхом нарад "залежно від необхідності".