У мене робочі відносини з ОП і нормальні - із Зеленським, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що на сьогодні в нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з Главою держави Володимиром Зеленським він називає хорошими.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Бацман", відповідаючи на запитання про можливі розбіжності з Офісом Президента, передає Цензор.НЕТ.

"У мене абсолютно робочі відносини з Офісом (Президента. - Ред.) ... Є робота, яку кожен на своїй посаді має робити, і від цього залежить сьогодні майбутнє країни", - заявив Разумков.

При цьому він висловив сподівання, що в нього з усіма представниками ОП конструктивні відносини, і наголосив, що намагається зберегти їх такими і щодо Кабінету Міністрів.

Також читайте: Велика кількість людей, які потрапили під люстрацію, були чесними і якісними, - Разумков

На запитання, чи хороші в нього відносини з Президентом, Разумков відповів: "Нормальні, хороші відносини".

Водночас він додав, що бачиться з главою держави "коли частіше, коли - рідше", але спілкується з ним безпосередньо шляхом нарад "залежно від необхідності".

Зеленський Володимир (25558) Разумков Дмитро (1528) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+6
Кто бы сомневался. Одна шайка-лейка. Посмотрим, что петь будешь, когда вашу Раду в унитаз спустят
09.10.2020 09:01 Відповісти
+4
Как там ломбардный бизнес,разумов? Нормально?
09.10.2020 09:14 Відповісти
+3
У меня рабочие отношения с ОП и нормальные - с Зеленским, - Разумков - Цензор.НЕТ 8282
09.10.2020 08:50 Відповісти
У меня рабочие отношения с ОП и нормальные - с Зеленским, - Разумков - Цензор.НЕТ 8282
09.10.2020 08:50 Відповісти
Дарма це Разумков морознув, Зе токисичний зі своїми зашкварами і зовсім швидко його чекає абсолютне фіаско, аби встиг ноги зробити, що дуже малоймовірно.
09.10.2020 10:18 Відповісти
у нас был в 4м классе такой же пионерважатый из старшеклассников.
выросли и забыли - откуда вы его опять выкопали?
у него же поперек хари написано - "я кацап"
09.10.2020 08:58 Відповісти
Сооронбай Жеенбеков готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану, давай розумнику бери зелю і в Ростов до проффесора.
09.10.2020 09:46 Відповісти
Кто бы сомневался. Одна шайка-лейка. Посмотрим, что петь будешь, когда вашу Раду в унитаз спустят
09.10.2020 09:01 Відповісти
Как там ломбардный бизнес,разумов? Нормально?
09.10.2020 09:14 Відповісти
Та мог бы и не анонсировать! Это, по вашим обрезанным фейсам, видно из далека!
09.10.2020 09:20 Відповісти
Які можуть бути проблеми з Зеленським, який настільки тупий, що відризнити проблему від нормальної ситуації не може.
09.10.2020 09:28 Відповісти
нормальные - с Зеленским, - Разумков/ как у вора с барыгой.
09.10.2020 11:08 Відповісти
А, как насчет качества? Между качественными чиновниками и отношения должны быть соответствующие Как еще не догадались клейма ставить: "качественный", "некачественный".
09.10.2020 13:36 Відповісти
 
 