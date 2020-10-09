УКР
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб

В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб

Минулої доби в Україні підтвердили 5804 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Напередодні, 8 жовтня, повідомлялося про рекордні 5397 нових випадків.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 250 538 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (630), Києві (567), Одеській (403), Хмельницькій (330) і Дніпропетровській (307) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Померли від початку пандемії 4 779 осіб (за добу 89), видужали - 110 650 (за добу 2 417). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 135 109 осіб, що на 3298 більше, ніж напередодні.

В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+18
Только враги Украины могли пустить деньги выделенные на борьбу с пандемией, на строительство дорог. Ни один президент Украины не получал в свой адрес столько проклятий сколько Зеленский за 1,5 года. Но главное еще впереди
09.10.2020 09:14 Відповісти
+16
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
09.10.2020 09:06 Відповісти
+12
Не, мастера спорта по борьбе с коронавирусом
В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек - Цензор.НЕТ 6817
09.10.2020 08:56 Відповісти
Когда будут судить клоуна членограя за то что весной этого года этот дебил свозил всех больных со всех уголков мира!!!
09.10.2020 10:56 Відповісти
Для тех, кто до сих пор в «танке» и не верит в статистику по заболеваемости на Covid!!! Октябрь 9, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 2

Если бы мне неделю назад, кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил.

Эту жуткую историю https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich поведал накануне в Фейсбуке Александр Кондратенко - экс-советник АПУ по политическим вопросам.
Но правда такова: друзья, 15 клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я также.
Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких.
Не знаю как, но получилось перевести маму в 4-ю клиническую на Соломенке в интенсивную терапию, видимо лишь потому, что ее состояние за сутки из средней тяжести перешло в очень тяжелое. И единственное, о чем говорят врачи, так это «не снимайте кислородную маску, если хотите жить»
Тот кошмар, который я видел в 15-й на Фрунзе возле Спартака, описать сложно. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т.п. Это - малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением.
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 Вопрос: куда, ***** эти суки из фонда ковид дели все бабло и какого *** министр-статист МОЗ Степашка до сих пор ****** с экранов ТВ о том, что все ******* и у нас все под контролем.
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 Друзья, берегите родных и близких!!! Сложно описать чувство собственной беспомощности, когда ты не можешь увидеть родного человека, а по телефону у нее просто нет сил ответить. Единственная надежда на то, что врачи все же знают свое дело, а силы на борьбу у мамы осталисьВ Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530
P.S. ушел на самоизоляцию
***
Напомню, на днях https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html стало известно о переполненности больниц для пациентов с коронавирусом в Одессе.
Затем о такой же ситуации https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%ba%d0%be.html сообщили из Харькова .
А вчера https://www.economics-prorok.com/2020/10/114841.html доложили об отсутствии свободных коек для заболевших коронавирусом в больницах Ровно и Сарны.
При этом, как передал сегодня утром Минздрав, за минувшие сутки в Украине https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b.html установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.
Поэтому ждем сегодня новых сообщений из разных городов Украины о переполненности больниц и у них…
Фото от Александра Кондратенко
09.10.2020 11:11 Відповісти
а кто масочку не носит, будет носить корону
09.10.2020 11:14 Відповісти
а кто масочку не носит, того шестеро выносят
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 2870
09.10.2020 11:35 Відповісти
начало весны в Италии...
09.10.2020 11:52 Відповісти
Юристы по всему миру уже объединяются, чтобы предъявить иск ковид-мошенникам за преступление против человечества.
09.10.2020 17:21 Відповісти
Мдя , похоже выборов 25 октября не будет. Зе членограи ясно поняли -их место на помойке ,а кушать хочется и побольше .Нагоняют стату , как только могут, и плюс осень -а это многочисленные орз ,под которые можно легко впаять ковид .Тактика зеленокожих ясна и очевидна. Псевдодоктор ляшко вообще заявил о введении чрезвычайного положения ,нас опять хотят держать в клетках и с намордниках .
09.10.2020 17:54 Відповісти
евреи - буржуи и властьимущие ублюдки делают всё что бы нас жителей Украины осталось как можно меньше . Н У Щ О З Д О Б У Л Ы
09.10.2020 18:13 Відповісти
