15 913 108
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб
Минулої доби в Україні підтвердили 5804 нові випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
Напередодні, 8 жовтня, повідомлялося про рекордні 5397 нових випадків.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 250 538 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (630), Києві (567), Одеській (403), Хмельницькій (330) і Дніпропетровській (307) областях.
Померли від початку пандемії 4 779 осіб (за добу 89), видужали - 110 650 (за добу 2 417). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 135 109 осіб, що на 3298 більше, ніж напередодні.
Топ коментарі
+18 Frol Fedoroff
показати весь коментар09.10.2020 09:14 Відповісти Посилання
+16 dfasf sdfsdfs
показати весь коментар09.10.2020 09:06 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.10.2020 08:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если бы мне неделю назад, кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил.
Эту жуткую историю https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich поведал накануне в Фейсбуке Александр Кондратенко - экс-советник АПУ по политическим вопросам.
Но правда такова: друзья, 15 клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я также.
Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких.
Не знаю как, но получилось перевести маму в 4-ю клиническую на Соломенке в интенсивную терапию, видимо лишь потому, что ее состояние за сутки из средней тяжести перешло в очень тяжелое. И единственное, о чем говорят врачи, так это «не снимайте кислородную маску, если хотите жить»
Тот кошмар, который я видел в 15-й на Фрунзе возле Спартака, описать сложно. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т.п. Это - малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением.
Вопрос: куда, ***** эти суки из фонда ковид дели все бабло и какого *** министр-статист МОЗ Степашка до сих пор ****** с экранов ТВ о том, что все ******* и у нас все под контролем.
Друзья, берегите родных и близких!!! Сложно описать чувство собственной беспомощности, когда ты не можешь увидеть родного человека, а по телефону у нее просто нет сил ответить. Единственная надежда на то, что врачи все же знают свое дело, а силы на борьбу у мамы остались
P.S. ушел на самоизоляцию
***
Напомню, на днях https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html стало известно о переполненности больниц для пациентов с коронавирусом в Одессе.
Затем о такой же ситуации https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%ba%d0%be.html сообщили из Харькова .
А вчера https://www.economics-prorok.com/2020/10/114841.html доложили об отсутствии свободных коек для заболевших коронавирусом в больницах Ровно и Сарны.
При этом, как передал сегодня утром Минздрав, за минувшие сутки в Украине https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b.html установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.
Поэтому ждем сегодня новых сообщений из разных городов Украины о переполненности больниц и у них…
Фото от Александра Кондратенко