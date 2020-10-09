В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб

Минулої доби в Україні підтвердили 5804 нові випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Напередодні, 8 жовтня, повідомлялося про рекордні 5397 нових випадків.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 250 538 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (630), Києві (567), Одеській (403), Хмельницькій (330) і Дніпропетровській (307) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксовано новий рекорд заражень COVID-19 за добу - 348,7 тис. випадків, померли 6,4 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Померли від початку пандемії 4 779 осіб (за добу 89), видужали - 110 650 (за добу 2 417). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 135 109 осіб, що на 3298 більше, ніж напередодні.