Черги "швидких" у лікарні Києва утворюються через обробку медичних автомобілів, - "слуга народу" Радуцький

У березні в Україні був запроваджений жорсткий карантин з метою підготовки медичної системи до пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це розповів нардеп "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Карантинні заходи були застосовані, щоб дати можливість системі охорони здоров'я зібрати свої сили, міць. Що відбувалося? Якби ми мали в березні 5 тисяч хворих або 2 тисячі хворих, як ми маємо сьогодні, то це був би колапс", - сказав парламентарій.

За словами нардепа, зняті на відео черзі "швидких" в лікарні в Києві утворюються через обробку медичних автомобілів.

Також читайте: 732 медпрацівники звернулися по встановлення інвалідності унаслідок перенесеного COVID-19, - Радуцький

"Що стосується черг - швидкі стоять у чергах в Ізраїлі, в Італії. Тому що коли швидка приїжджає, то на здачу хворого витрачає не менше, ніж 3-5 хвилин - це якщо хворий в нормальному стані і якщо вже є встановлений діагноз", - зазначив Радуцький.

Радуцький додав, що серед хворих на коронавірус українців госпіталізовано менше 12%.

"Це 24 тисячі госпіталізованих. На початку пандемії у нас було 300 реанімаційних ліжок в інфекційних лікарнях. Сьогодні ми маємо три тисячі", - додав Радуцький.

лікарня (1377) карантин (18172) Київ (20192) черга (231) швидка (269) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Молодец, выкрутился
показати весь коментар
09.10.2020 09:17 Відповісти
+2
Из за обработки мозга
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
+2
по 120 коек на область? И чему он радуется?
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
Молодец, выкрутился
показати весь коментар
09.10.2020 09:17 Відповісти
Бо міг би "зморозити", що стоять в черзі на заправку.
показати весь коментар
09.10.2020 10:12 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
09.10.2020 09:22 Відповісти
Из за обработки мозга
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
по 120 коек на область? И чему он радуется?
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 09:30 Відповісти
непонятно, зачем обработка машин до сдачи больного??? когдаи диагноз еще не подтвержен, в итоге не нужные очереди... хотите мыть машину и мыть бабло?, почему не после сдачи больного???
показати весь коментар
09.10.2020 09:44 Відповісти
О-о-о-о-о, ви собі навіть не уявляєте як це довго попшикати машину з розпилювача антисептиком,. аж дві хвилини...
Тут без черги ну ніяк не можна!..
показати весь коментар
09.10.2020 11:12 Відповісти
Десь ми це вже чули...
Чекайте, часом не коли черга скорих до Москви стояла?
показати весь коментар
09.10.2020 10:06 Відповісти
Брехня!

Как медик скажу - скорая привозит больного, а обработку проходит не в больнице, куда приехала, а на своей подстанции!
Максимум врачей могут обработать, но это происходит быстро и очередей нет.

Скорые приехали и стоят - сдают больных!!!

Брехуны зебильные!!!
показати весь коментар
09.10.2020 12:24 Відповісти
 
 