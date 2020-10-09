Черги "швидких" у лікарні Києва утворюються через обробку медичних автомобілів, - "слуга народу" Радуцький

У березні в Україні був запроваджений жорсткий карантин з метою підготовки медичної системи до пандемії коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це розповів нардеп "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Карантинні заходи були застосовані, щоб дати можливість системі охорони здоров'я зібрати свої сили, міць. Що відбувалося? Якби ми мали в березні 5 тисяч хворих або 2 тисячі хворих, як ми маємо сьогодні, то це був би колапс", - сказав парламентарій.

За словами нардепа, зняті на відео черзі "швидких" в лікарні в Києві утворюються через обробку медичних автомобілів.

"Що стосується черг - швидкі стоять у чергах в Ізраїлі, в Італії. Тому що коли швидка приїжджає, то на здачу хворого витрачає не менше, ніж 3-5 хвилин - це якщо хворий в нормальному стані і якщо вже є встановлений діагноз", - зазначив Радуцький.

Радуцький додав, що серед хворих на коронавірус українців госпіталізовано менше 12%.

"Це 24 тисячі госпіталізованих. На початку пандемії у нас було 300 реанімаційних ліжок в інфекційних лікарнях. Сьогодні ми маємо три тисячі", - додав Радуцький.