"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат
Кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень до медичних установ регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.
Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Одесі є кисневий завод, але він чомусь три місяці не може пройти сертифікацію в МОЗ, щоб постачати цей кисень. А він там є, не треба з Києва везти цей кисень. Вони виробляють технічний кисень. Є завод, який може випустити за наступний місяць 2 тисячі концентраторів, це в Одесі завод. Є на Волині кисневий завод, кисневих заводів вистачає. Або МОЗ, не Верховна Рада, має ухвалити рішення і дозволити використання без сертифікації на медичний кисень технічний кисень, або все ж таки власники заводів мають піти та отримати сертифікат. Я не розумію, чому міністерство не дає регламент цьому заводу", - сказав Радуцький.
Також, за його словами кисень в Одесі може забезпечити Припортовий завод. Він нагадав, що Верховна Рада внесла зміни в законодавство, згідно з якими процедури реєстрації, сертифікації товарів, виробів, необхідних для боротьби з COVID-19, суттєво скорочено.
Водночас волонтерка з Одеси, керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова зауважила в ефірі програми, що Одеський припортовий завод, який міг би забезпечувати регіон киснем, звертався до МОЗ з цього питання ще в березні, і їм не відповіли. Також лікар з Одеси Сергій Калинчук сказав в ході програми, що Одеський кисневий завод звертався до МОЗ ще у квітні з проханням змінити регламент ліцензування виробництва кисню.
Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з постачанням медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати постачання кисню через нестачу потужностей.
Или они снова пропали?
Ведь эти требования не просто так появились, есть серьезная разница между техническим и медицинским. Кто будет отвечать, если пациент загнется от технического газа
Никакого допинга!
Олимпийский принцип: "Главное не победа, а участие".
Напевно Порошенко винен...
А на подходе -- если не остановить -- новые:
https://www.facebook.com/iryna.sadovnykova/posts/10220128915305430 Iryna Sadovnykova: А пекти неприбутковий хліб пані Верещук буде особисто чи вона планує ввести тоталітаризм і розстрілювати пекарів, які не захочуть працювати в мінус?
пристреліть вже цю хрому кобилу.
Нагородити кожного слугу орденом. З закруткою на спині.
Це свідчить лише про те, що зеленський та його посіпаки, забезпечили себе всім необхідним, а на нарід їм наср.ть. Свою роботу нарід виконав, бубочка з олігархами та "слугами" при владі. Може подихать. Не буде заважати Україною торгувати.
Но МОЗ потребовал сертификат ЗА ДЕНЬГИ . Завод плюнул и переступал его отпускать
ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ МОЗ НАДО ПЕРЕСАДИТЬ . Какие деньги за сертификат - цуки вообще офуели