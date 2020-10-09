"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат

Кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень до медичних установ регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Одесі є кисневий завод, але він чомусь три місяці не може пройти сертифікацію в МОЗ, щоб постачати цей кисень. А він там є, не треба з Києва везти цей кисень. Вони виробляють технічний кисень. Є завод, який може випустити за наступний місяць 2 тисячі концентраторів, це в Одесі завод. Є на Волині кисневий завод, кисневих заводів вистачає. Або МОЗ, не Верховна Рада, має ухвалити рішення і дозволити використання без сертифікації на медичний кисень технічний кисень, або все ж таки власники заводів мають піти та отримати сертифікат. Я не розумію, чому міністерство не дає регламент цьому заводу", - сказав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

Також, за його словами кисень в Одесі може забезпечити Припортовий завод. Він нагадав, що Верховна Рада внесла зміни в законодавство, згідно з якими процедури реєстрації, сертифікації товарів, виробів, необхідних для боротьби з COVID-19, суттєво скорочено.

Водночас волонтерка з Одеси, керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова зауважила в ефірі програми, що Одеський припортовий завод, який міг би забезпечувати регіон киснем, звертався до МОЗ з цього питання ще в березні, і їм не відповіли. Також лікар з Одеси Сергій Калинчук сказав в ході програми, що Одеський кисневий завод звертався до МОЗ ще у квітні з проханням змінити регламент ліцензування виробництва кисню.

Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з постачанням медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати постачання кисню через нестачу потужностей.