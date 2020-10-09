УКР
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат

Кисневий завод в Одесі, який міг би постачати кисень до медичних установ регіону для лікування хворих на COVID-19, не може отримати в МОЗ сертифікат на медичний кисень.

Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Одесі є кисневий завод, але він чомусь три місяці не може пройти сертифікацію в МОЗ, щоб постачати цей кисень. А він там є, не треба з Києва везти цей кисень. Вони виробляють технічний кисень. Є завод, який може випустити за наступний місяць 2 тисячі концентраторів, це в Одесі завод. Є на Волині кисневий завод, кисневих заводів вистачає. Або МОЗ, не Верховна Рада, має ухвалити рішення і дозволити використання без сертифікації на медичний кисень технічний кисень, або все ж таки власники заводів мають піти та отримати сертифікат. Я не розумію, чому міністерство не дає регламент цьому заводу", - сказав Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

Також, за його словами кисень в Одесі може забезпечити Припортовий завод. Він нагадав, що Верховна Рада внесла зміни в законодавство, згідно з якими процедури реєстрації, сертифікації товарів, виробів, необхідних для боротьби з COVID-19, суттєво скорочено.

Водночас волонтерка з Одеси, керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова зауважила в ефірі програми, що Одеський припортовий завод, який міг би забезпечувати регіон киснем, звертався до МОЗ з цього питання ще в березні, і їм не відповіли. Також лікар з Одеси Сергій Калинчук сказав в ході програми, що Одеський кисневий завод звертався до МОЗ ще у квітні з проханням змінити регламент ліцензування виробництва кисню.

Як повідомлялося, на початку жовтня волонтери з Одеси заявили про проблеми з постачанням медичного кисню в лікарні регіону, оскільки Київський кисневий завод відмовився здійснювати постачання кисню через нестачу потужностей.

карантин (18172) МОЗ (5423) Одеса (5617) сертифікат (427) лікування (611) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
09.10.2020 09:33 Відповісти
УРОДЫ!!! ВЫ ЖЕ ВЕЗДЕ!!! ВАМ НИКТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ!!! Неужели опять будете лепетать, что это Порошенко виноват??? ДИЛЕТАНТЫ, ВОРЫ и БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! Вы в одном профессионалы- ПИЛИТЬ то, что заработали миллионы украинских честных тружеников! Создать что-то- это для вас из серии МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА!
09.10.2020 09:32 Відповісти
09.10.2020 09:34 Відповісти
...?????.....это фантастическая жопа!!!
09.10.2020 09:24 Відповісти
09.10.2020 09:28 Відповісти
09.10.2020 09:33 Відповісти
09.10.2020 09:34 Відповісти
Ну да! Хотят технический продавать как медицинский, нихера не делая!
09.10.2020 09:30 Відповісти
???? Одна ковидовская больница за сутки потребляет 30 ( тридцать!!!) баллонов кислорода. Это крупный покупатель. Фильтры не проблема.
https://newfilter.com.ua/ru/filtri_gaza/filtratsiya-tehnicheskih-gazov.html
09.10.2020 09:53 Відповісти
Уже давно можно было обязать...в рамках борьбы со второй волной!...пункты выпуска техкислорода иметь установленные фильтры....так понимаю, деньги из фонда ковида еще есть??
Или они снова пропали?
09.10.2020 10:08 Відповісти
Деньги съели мыши.
09.10.2020 12:40 Відповісти
А фильтры сертифицированы, есть гарантия что на выходе будет медицинский кислород соответствующий требованиям.
Ведь эти требования не просто так появились, есть серьезная разница между техническим и медицинским. Кто будет отвечать, если пациент загнется от технического газа
09.10.2020 11:20 Відповісти
Кислородный завод в Киеве порезали на металолом и теперь там высотки строят.
09.10.2020 09:28 Відповісти
"Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат" -в период пандемии - ЯВНАЯ ДИВЕРСИЯ -- СБУ, ауууу!!!?????
09.10.2020 11:41 Відповісти
Весной встретили самолётик с товаром для "Эпицентра", поторговали мордами, и всё закончилось - начали торговать мордами на "Большой Достройке". А теперь - пусть больные дерутся за кислородную маску
09.10.2020 09:32 Відповісти
А зачем "мастерам спорта по борьбе с Ковидом" кислород?
Никакого допинга!
Олимпийский принцип: "Главное не победа, а участие".
09.10.2020 09:32 Відповісти
УРОДЫ!!! ВЫ ЖЕ ВЕЗДЕ!!! ВАМ НИКТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ!!! Неужели опять будете лепетать, что это Порошенко виноват??? ДИЛЕТАНТЫ, ВОРЫ и БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! Вы в одном профессионалы- ПИЛИТЬ то, что заработали миллионы украинских честных тружеников! Создать что-то- это для вас из серии МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА!
09.10.2020 09:32 Відповісти
Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат


Напевно Порошенко винен...
09.10.2020 09:32 Відповісти
09.10.2020 09:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25709190.html Вот они -- признаки надвигающегося социализма-коммунизма!
А на подходе -- если не остановить -- новые:
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 7336
https://www.facebook.com/iryna.sadovnykova/posts/10220128915305430 Iryna Sadovnykova: А пекти неприбутковий хліб пані Верещук буде особисто чи вона планує ввести тоталітаризм і розстрілювати пекарів, які не захочуть працювати в мінус?
09.10.2020 09:40 Відповісти
Зелені, це недозрілі червоні. (Чекалкін)
09.10.2020 09:43 Відповісти
+100500!!!
09.10.2020 09:47 Відповісти
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 1032
09.10.2020 09:50 Відповісти
скорш за все "зелені" ---- ПЕРЕЗРІЛІ, і по історичному часу -- точно перезріли
показати весь коментар
Довбні зелені. Це вже неодноразово проходили. Одного ранку все це зникне з магазинів.
показати весь коментар
коли я шось чую про держ регулювання цін, моя рука тягнеться за пістолетом.

пристреліть вже цю хрому кобилу.
09.10.2020 10:01 Відповісти
п.с. все це вдвічі смішніше, якщо згадати, що зелена погань на зорі свого з'явлення позиціонувалась як лібертаріанська партія (facepalm)
09.10.2020 10:06 Відповісти
Когда партия создаётся "на коленках" за месяц до выборов и сгребает в свои списки всех и любых желающих, вполне естественно забыть свои же слова полуторагодичной давности.
09.10.2020 11:44 Відповісти
Ой, -- «партия» -- в кавычках же, если про них.
09.10.2020 11:45 Відповісти
так, але за 1,5 роки воно так партією і не стало. та і не стане вже.
09.10.2020 12:10 Відповісти
09.10.2020 11:40 Відповісти
Так было уже. Под соц хлеб продавали муку из госрезерва по смешным ценам. Кормушка коррупционная была еще та.
09.10.2020 11:51 Відповісти
Нагородити кожного слугу орденом. З закруткою на спині.
09.10.2020 09:41 Відповісти
нах вы цытируете этого урода?
09.10.2020 09:42 Відповісти
Допрыгались,козлы зелёные...теперь отмазки не канают-по инету уже гуляет видео,как бабушка ,из Одесской обл,просит перед самой смертью кислород,а ей не дают,т к вы ,швали,с верху приказали экономить...
09.10.2020 09:46 Відповісти
потому что нынешняя власть проводит под громкими лозунгами и популизмом проводит генонцид украинского народа
09.10.2020 09:50 Відповісти
Оборудование еще с совка, ни копейки не вложили. Как говорит википедия- часть завода сдана в аренду. Типичная картина.
09.10.2020 09:52 Відповісти
Если зайти на их сайт можно легко опровергнуть ваши слова.
09.10.2020 10:08 Відповісти
Последнее их достижение на сайте датировано 2009 годом. Ни в одной клинике я не видел их оборудования. Либо дорогой импорт - где совсем другие технологии. Либо китайский Биомед.
09.10.2020 12:15 Відповісти
Просто тот, кто выдает сертификат, по-видимому, сказал заводу "Надо делиться!".
09.10.2020 10:01 Відповісти
Срочно этот вопрос взять ПідОсобистий.
09.10.2020 10:02 Відповісти
За 9 місяців епідемії зеленський зі своїми "мАлАдимі лиТЦамі" не купив, за державний, наш спільний кошт, жодного апарату ШВЛ і не забезпечив ,"почему-то", киснем. І це при тому, що він стверджував, що, начебто, його зеЛенка та син хворіли на "ковід".
Це свідчить лише про те, що зеленський та його посіпаки, забезпечили себе всім необхідним, а на нарід їм наср.ть. Свою роботу нарід виконав, бубочка з олігархами та "слугами" при владі. Може подихать. Не буде заважати Україною торгувати.
09.10.2020 10:07 Відповісти
Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат. Чорт Радуцький ти кому жолієшся, мені? Чи не може зробити ТОМУ, ЩО ВИ НА ЛАПУ ХОЧЕТЕ "КУСОЧЕК БОЛЬШОГО ПІРОГА"
09.10.2020 10:26 Відповісти
Значит, скоро в Эпицентре баллоны с кислородом покупать будете.
09.10.2020 10:29 Відповісти
Гнати поганою мітлою, поки вони нас всіх не погробили
09.10.2020 10:34 Відповісти
Миша, да ты дебил !!
09.10.2020 12:11 Відповісти
он вор, он вывез и продал всё что только смог, зелебобики аж поскуливают, но вор радуцкий знает своё дело
09.10.2020 13:03 Відповісти
Мовчало б уже це непорозуміння.
09.10.2020 12:28 Відповісти
Запорожсталь давал Запорожским больницам кислород бесплатно
Но МОЗ потребовал сертификат ЗА ДЕНЬГИ . Завод плюнул и переступал его отпускать
ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ МОЗ НАДО ПЕРЕСАДИТЬ . Какие деньги за сертификат - цуки вообще офуели
09.10.2020 13:06 Відповісти
Ну взятку одни не хотят давать - а другие сертификат не дают. Тут все очевидно.
09.10.2020 13:08 Відповісти
А чем отличается медицинский кислород от обычного,ведь в медицинском то нету 99.9% кислорода а как и везде 19.6-19.8%.Разве что степенью осистки в то время когда для спасения жизни по барабану степень очистки главное чтобы руками не нагнетать в легкие воздух иначе и санитарок не хватит в медучриждениях.
09.10.2020 15:37 Відповісти
 
 