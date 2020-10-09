Київ і Одещина побили новий рекорд із захворюваності COVID-19 за добу - 567 і 403 випадки відповідно. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 9 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 630 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 23 342 особи.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 396 осіб. З початку епідемії одужали 4 832 пацієнти.
Станом на 9 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 18 114 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.
Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 567 осіб. Загальна кількість хворих - 26 463. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 463 людини, за добу - 10. З початку епідемії одужали 9411 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 16 589.
На Одещині на коронавірус захворіли 403 особи. Загальна кількість інфікованих становить 16107 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 241 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 2 617 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 13 249 осіб.
