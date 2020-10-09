УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9620 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 748 11

Київ і Одещина побили новий рекорд із захворюваності COVID-19 за добу - 567 і 403 випадки відповідно. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 630 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 23 342 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 396 осіб. З початку епідемії одужали 4 832 пацієнти.

Станом на 9 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 18 114 осіб.

Київ і Одещина побили новий рекорд із захворюваності COVID-19 за добу - 567 і 403 випадки відповідно 01

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становив 567 осіб. Загальна кількість хворих - 26 463. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 463 людини, за добу - 10. З початку епідемії одужали 9411 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 16 589.

Читайте також: "Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат

Київ і Одещина побили новий рекорд із захворюваності COVID-19 за добу - 567 і 403 випадки відповідно 02

На Одещині на коронавірус захворіли 403 особи. Загальна кількість інфікованих становить 16107 людини. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 241 осіб, за минулу добу - 2. З початку епідемії одужали 2 617 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 13 249 осіб.

Київ і Одещина побили новий рекорд із захворюваності COVID-19 за добу - 567 і 403 випадки відповідно 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (20192) Одеська область (3494) Харківщина (6054) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
У нас влаштували пісенний фестиваль тижнів 2 тому заради передвиборчого піару. З"їхались з туди з багатьох міст. Всі навколишні вулиці, двори були забиті машинам з номерами інших міст, а потім роз"їхались додому. Ось і результат.
показати весь коментар
09.10.2020 09:32 Відповісти
+1
"елітне бидло" до блатної Феофанії імєні ДУС хіба що помирати їздить, а лікується у проклятих медкомерсів чи за кордоном, як хєрнес
показати весь коментар
09.10.2020 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно - Цензор.НЕТ 3441
показати весь коментар
09.10.2020 09:24 Відповісти
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно - Цензор.НЕТ 3175
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
У нас влаштували пісенний фестиваль тижнів 2 тому заради передвиборчого піару. З"їхались з туди з багатьох міст. Всі навколишні вулиці, двори були забиті машинам з номерами інших міст, а потім роз"їхались додому. Ось і результат.
показати весь коментар
09.10.2020 09:32 Відповісти
Странные цифры, за все время выздоровело только 4800 из 23 тыс. что-то уж очень долго они болеют остальные 18 тыс.
показати весь коментар
09.10.2020 09:39 Відповісти
Кременчуг 63 человека при населении 200тыс., разница с Киевом по населению в 15 раз! Какой Киев рекорд? Малецкий Виталик чихал на своих избирателей!
показати весь коментар
09.10.2020 09:44 Відповісти
"Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат"- радуцкій.
показати весь коментар
09.10.2020 10:09 Відповісти
"Выражение "Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят" приписывается министру пропаганды Третьего Рейха Й.Гёббельсу. Самое ужасное то, что это правда."
показати весь коментар
09.10.2020 10:33 Відповісти
Простіше сказати в яких лікарнях ситуація найкраща!
В Феофанії, в тій частині Олександрівської лікарні яка призначена для "елітного" бидла...
показати весь коментар
09.10.2020 11:05 Відповісти
"елітне бидло" до блатної Феофанії імєні ДУС хіба що помирати їздить, а лікується у проклятих медкомерсів чи за кордоном, як хєрнес
показати весь коментар
09.10.2020 11:30 Відповісти
 
 