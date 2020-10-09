МЗС України вимагає посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ через репресії в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України, коментуючи публікацію 8 жовтня третьої доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації в окупованому Криму, закликало міжнародну спільноту посилити санкції.

Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Ключовим елементом доповіді є заклик Генерального секретаря ООН до Російської Федерації як держави-окупанта припинити грубі порушення прав людини та дотримуватися усіх своїх зобов’язань у відповідності до міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Насамперед йдеться про припинення тортур, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, забезпечення свободи висловлювання, мирних зібрань, скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу тощо. На фоні нападів проти Православної Церкви України в Криму важливим також є заклик Генерального секретаря ООН забезпечити свободу віросповідання та релігії без жодної дискримінації чи запровадження штучних регуляторних бар’єрів.

"Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право, використовуючи під приводом "боротьби з екстремізмом та тероризмом" воєнні суди на території РФ для незаконного засудження громадян України. Фіксуються випадки переміщення незаконно затриманих громадян України з тимчасово окупованого півострова на територію Росії без належного інформування рідних про їхнє місцеперебування та порушення права на консульський доступ як наслідок примусової зміни громадянства", - наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ зауважує, що в контексті політики, яка цілеспрямовано здійснюється російською окупаційною владою для зміни демографічного складу Кримського півострова, доповідь документує знищення приватних будівель кримських татар як приклад примусового виселення. Окрема увага привертається до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованого Криму.

Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції ГА ООН 74/168 та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат ГА ООН та не надала доступ для Моніторингової Місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова.

"Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску", - підсумували в МЗС.

Читайте: Окупанти продовжують встановлювати на мирних територіях Донбасу заборонені міни: біля Нижнього Лозового виявлено 225 штук, - СЦКК