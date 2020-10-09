МЗС України вимагає посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ через репресії в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України, коментуючи публікацію 8 жовтня третьої доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації в окупованому Криму, закликало міжнародну спільноту посилити санкції.
Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Ключовим елементом доповіді є заклик Генерального секретаря ООН до Російської Федерації як держави-окупанта припинити грубі порушення прав людини та дотримуватися усіх своїх зобов’язань у відповідності до міжнародного гуманітарного права та прав людини.
Насамперед йдеться про припинення тортур, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, забезпечення свободи висловлювання, мирних зібрань, скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу тощо. На фоні нападів проти Православної Церкви України в Криму важливим також є заклик Генерального секретаря ООН забезпечити свободу віросповідання та релігії без жодної дискримінації чи запровадження штучних регуляторних бар’єрів.
"Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право, використовуючи під приводом "боротьби з екстремізмом та тероризмом" воєнні суди на території РФ для незаконного засудження громадян України. Фіксуються випадки переміщення незаконно затриманих громадян України з тимчасово окупованого півострова на територію Росії без належного інформування рідних про їхнє місцеперебування та порушення права на консульський доступ як наслідок примусової зміни громадянства", - наголосили в МЗС.
Міністерство закордонних справ зауважує, що в контексті політики, яка цілеспрямовано здійснюється російською окупаційною владою для зміни демографічного складу Кримського півострова, доповідь документує знищення приватних будівель кримських татар як приклад примусового виселення. Окрема увага привертається до зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованого Криму.
Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції ГА ООН 74/168 та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат ГА ООН та не надала доступ для Моніторингової Місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова.
"Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску", - підсумували в МЗС.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv
Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3303080.html
Мне очень стыдно за Украину и нашего Президента в ролике о его встречи.Зе выходит из автомобиля в маске и ее снимает а затем ее прячет неумело в карман штанов как шпана.
Получается что он предохраняется маской не от вируса а от Украины.
Стыдно до боли.
А разрыв дипломатических отношений из кацапией предусматривает и разрыв торговых отношений из страной агресором.
Тем более что всю,,политическую и экономическую,,полититу делают именно они.
Украина ,,божится,, что не дает електричество в Крым но тем не мение не демонтировала хотя бы 1км провода на ЛЕП а только усилила его охрану.Так что бы это значило?