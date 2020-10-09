Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину, але Канів точно залишиться в "червоній", - Немчінов

Тернопіль можуть виключити зі списку регіонів "червоної" карантинній зоні. При цьому Канів точно залишиться "червоним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Засідання має відбутися сьогодні.

"Канів точно залишиться в "червоній" зоні, так карантинні зони запроваджуються в два тижні. Думаю, що Тернопіль не буде в "червоній" зоні, але про це можемо говорити тільки після засідання ТЕБ та НС", ​​- сказав Немчінов.

Як повідомлялося раніше, Київ може опинитися в "помаранчевій" зоні карантину. Зараз столиця в "жовтій" зоні. Ситуація може погіршитися у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих хворих на коронавірус.