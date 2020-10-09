У 130 навчальних закладах Київщини виявили коронавірус, хворіє 321 особа, - ОДА
У Київській області вже в 130 навчальних закладах зафіксовано коронавірус як у педагогічних працівників, так і в учнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"Зокрема, хворіє 321 особа (152 учні та 169 вчителів), на дистанційному навчанні - понад 19 тис. осіб і на самоізоляції 201 окремий клас у 97 навчальних закладах (всього 5 182 учні і співробітника)", - йдеться в повідомленні.
Серед закладів загальної середньої освіти на дистанційному навчанні - 33.
Повернулися до очної форми навчання 30 закладів загальної середньої освіти та 16 закладів, в яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи.
