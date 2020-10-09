УКР
У 130 навчальних закладах Київщини виявили коронавірус, хворіє 321 особа, - ОДА

У 130 навчальних закладах Київщини виявили коронавірус, хворіє 321 особа, - ОДА

У Київській області вже в 130 навчальних закладах зафіксовано коронавірус як у педагогічних працівників, так і в учнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Зокрема, хворіє 321 особа (152 учні та 169 вчителів), на дистанційному навчанні - понад 19 тис. осіб і на самоізоляції 201 окремий клас у 97 навчальних закладах (всього 5 182 учні і співробітника)", - йдеться в повідомленні.

Серед закладів загальної середньої освіти на дистанційному навчанні - 33.

Повернулися до очної форми навчання 30 закладів загальної середньої освіти та 16 закладів, в яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи.

карантин (18172) Київська область (4273) ОДА (1635) школа (2271) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Сильно чхають ?
09.10.2020 10:19 Відповісти
Ага. чхають. Как говорил один знакомый переболевший короной, состояние такое что хочется самому ножом вырезать себе легкие и выкинуть. А от лекарств которыми лечат корону сердце и почки садятся даже у здорового до етого человека.
09.10.2020 10:23 Відповісти
Чем история закончилась?
Вырезал и выкинул?
09.10.2020 10:30 Відповісти
Скажите пожалуйста, Пётр Алексеевич как себя чувствует?
09.10.2020 10:24 Відповісти
Всего лишь в 130? а что нельзя написать что во всех?
09.10.2020 10:21 Відповісти
 
 