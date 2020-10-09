Поліція за добу відкрила 15 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні. ІНФОГРАФІКА

За добу поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління комунікації Нацполіції.

"Загалом упродовж доби до поліції надійшло 197 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано 36 – у місті Києві, 17 – у Львівській, 16 – у Київській, по 14 – у Донецькій, Запорізькій та Полтавській, 13 – у Дніпропетровській, 10 – у Херсонській, 9 – в Одеській, по 6 – у Миколаївській, Сумській та Харківській, по 5 – у Кіровоградській та Тернопільській, по 4 – у Закарпатській та Чернігівській, по 3 – у Вінницькій, Рівненській та Черкаській, по 2 – у Волинській, Луганській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 1 – у Хмельницькій областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3350 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

У Київській області - 408, 346 – у місті Києві, 235 – у Дніпропетровській, 234 – у Донецькій, 229 – у Львівській, 162 – в Одеській, 151 – у Запорізькій, 149 – у Закарпатській, 139 – у Кіровоградській, 131 – у Полтавській, 127 – у Херсонській, 110 – у Чернівецькій, 101 – у Харківській, 100 - у Рівненській, 94 – у Миколаївській, 93 – у Луганській, 80 – у Чернігівській, по 76 – в Івано-Франківській та Черкаській, по 68 – у Вінницькій та Сумській, 55 - у Тернопільській, 52 – у Волинській, 36 – у Житомирській, 24 – у Хмельницькій областях та 6 – у НПУ.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 15 кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 249 кримінальних правопорушень: 129 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 120 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 849 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.