УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
605 5

За добу в МВС рекордні 256 випадків COVID-19, більшість випадків на Миколаївщині, Сумщині та в Києві

Серед правоохоронців МВС зафіксовано чергову рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус: за минулу добу станом на ранок п'ятниці виявлено 256 інфікованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Напередодні, 8 жовтня, було 253 нових хворих працівників МВС.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Миколаївській області (+17), у Сумській області (11) та в м. Київ (60).

Загалом від початку пандемії захворіли 7433 правоохоронці, 6646 - одужали, 17 - померли.

Також читайте: У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів

За добу в МВС рекордні 256 випадків COVID-19, більшість випадків на Миколаївщині, Сумщині та в Києві 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3535) Правоохоронні органи (2712) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меньше мусоров- чище страна
показати весь коментар
09.10.2020 10:30 Відповісти
сколько им за подтвержденный диагноз бабла отстегивают, я слыхал очень неплохо, скоро 100% личного состава переболеют с такими откатами по баблу
показати весь коментар
09.10.2020 10:35 Відповісти
Интересный вид попрошайничества. Но так и быть. Дайте авакову миллиард. Или два. Можно три, но это уже хамство.
показати весь коментар
09.10.2020 10:43 Відповісти
Гаеров из так называемого " УПП" теперь к автомобилю близко нельзя подпускать,дистанция минимум 3 метра,здоровье важнее
показати весь коментар
09.10.2020 10:58 Відповісти
 
 