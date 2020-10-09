За добу в МВС рекордні 256 випадків COVID-19, більшість випадків на Миколаївщині, Сумщині та в Києві

Серед правоохоронців МВС зафіксовано чергову рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус: за минулу добу станом на ранок п'ятниці виявлено 256 інфікованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Напередодні, 8 жовтня, було 253 нових хворих працівників МВС.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Миколаївській області (+17), у Сумській області (11) та в м. Київ (60).

Загалом від початку пандемії захворіли 7433 правоохоронці, 6646 - одужали, 17 - померли.

