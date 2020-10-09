За добу в МВС рекордні 256 випадків COVID-19, більшість випадків на Миколаївщині, Сумщині та в Києві
Серед правоохоронців МВС зафіксовано чергову рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус: за минулу добу станом на ранок п'ятниці виявлено 256 інфікованих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Напередодні, 8 жовтня, було 253 нових хворих працівників МВС.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Миколаївській області (+17), у Сумській області (11) та в м. Київ (60).
Загалом від початку пандемії захворіли 7433 правоохоронці, 6646 - одужали, 17 - померли.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ALEX SUROVV
показати весь коментар09.10.2020 10:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Alex Rud #391212
показати весь коментар09.10.2020 10:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ggl chrm
показати весь коментар09.10.2020 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алексей Власов #461362
показати весь коментар09.10.2020 10:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль