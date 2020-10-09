УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9528 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
328 0

За добу в ЗСУ зафіксували 126 нових випадків COVID-19, хворіють 803 особи, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксували 126 нових випадків COVID-19, хворіють 803 особи, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України лабораторно підтверджено 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З них в закладах охорони здоров'я перебуває 29 осіб ... Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначається в повідомленні в п'ятницю.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 97 осіб, стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 10:00 п'ятниці в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 803 особи. Всього за час пандемії одужали 2743 людини, летальних випадків - 11.

За добу в ЗСУ зафіксували 126 нових випадків COVID-19, хворіють 803 особи, - Командування Медсил 01
За добу в ЗСУ зафіксували 126 нових випадків COVID-19, хворіють 803 особи, - Командування Медсил 02

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7939) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 