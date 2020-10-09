Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 16 областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 9 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 59%.
Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Офіційна статистика по заповненості лікарень від МОЗ - неадекватна
https://texty.org.ua/fragments/102041/oficijna-statystyka-po-zapovennosti-likaren-vid-moz-neadekvatna/?src=main