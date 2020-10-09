УКР
Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 16 областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 59%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Також читайте: В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб

Переводим промышленность на производство коек! Всё для фронта (коронавирусного), всё для победы!
09.10.2020 10:44 Відповісти
Если б промышленность еще и врачей штамповала.
09.10.2020 11:42 Відповісти
Превышает 50%. 51% превышает и 99% превышает. Нельзя ли уточнить?
09.10.2020 10:50 Відповісти
Вообще-то в статье есть таблица со всеми данными...
09.10.2020 11:00 Відповісти
Офіційна статистика по заповненості лікарень від МОЗ - неадекватна

https://texty.org.ua/fragments/102041/oficijna-statystyka-po-zapovennosti-likaren-vid-moz-neadekvatna/?src=main
09.10.2020 10:52 Відповісти
у нас хоть одно отделение неперепрофилированное под ковид в больницах к концу года останется?... тех людей тоже лечить как бы надо...
09.10.2020 10:58 Відповісти
У нас в городишке в инфекционке мест нет.
09.10.2020 11:44 Відповісти
 
 