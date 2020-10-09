УКР
Коронавірус і карантин
2 232 11

Нині немає необхідності у запровадженні надзвичайного стану в Україні через спалах COVID-19, - Немчінов

Кабінет Міністрів України розгляне можливість запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціює президент. Нині такої необхідності немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану, але обійшлися без нього.

"Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності", - заявив він.

Зазначимо, за минулу добу COVID-19 в Україні заразилися 5804 особи.

+4
ЧП случилось 21-го апреля 2019 года , - фуле уж теперь..
09.10.2020 10:53 Відповісти
+2
О.
Пішов зондаж.
09.10.2020 10:42 Відповісти
+2
Ты его почувствовал?
Глубокий?
09.10.2020 10:44 Відповісти
О.
Пішов зондаж.
09.10.2020 10:42 Відповісти
Ты его почувствовал?
Глубокий?
09.10.2020 10:44 Відповісти
Глубже чем у зестада,дорвавшегося до власти-быть не может !
09.10.2020 10:47 Відповісти
Чрезвычайное положение объявят в день выборов!!!
09.10.2020 10:43 Відповісти
Ну, естесно, ведь выборы на носу. Риторика сразу же поменяется, после того, как они пройдут.)
09.10.2020 10:47 Відповісти
Помню как Ляшко и Тимошенко бились в истерике на трибуне Рады когда Порошенко предложил ввести ВП. Они вложили чужое бабло в выборы, политтехнологи просчитали всё по минутам, а тут Порошенко с украинскими моряками...
09.10.2020 10:50 Відповісти
ЧП случилось 21-го апреля 2019 года , - фуле уж теперь..
09.10.2020 10:53 Відповісти
УЧЕНЫЕ ПРОТИВ ИЗОЛЯЦИИ
Эта инициатива, также запущенная профессором Сунетра Гупта из Оксфордского университета, получила поддержку 6 тысяч ученых и более 58 тысяч человек, которые не работают на переднем плане в борьбе с Covid.
« Как эпидемиологи-инфекционисты и ученые в области общественного здравоохранения, мы очень обеспокоены пагубным воздействием на физическое и психическое здоровье преобладающих политик Covid-19, и мы рекомендуем подход, который мы называем« Целевой защитой » », - говорится в документе он нацелен на американские и британские учреждения.
По словам авторов этой петиции, политика изоляции имеет разрушительные последствия для здоровья населения. « Результаты (и это лишь некоторые из них) включают более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество проверок на рак и ухудшение психического здоровья», - написали они.
« Не пускать учеников в школу - это серьезная несправедливость. Сохранение этих мер до тех пор, пока не будет доступна вакцина, нанесет непоправимый ущерб, причем непропорциональный ущерб менее привилегированным », - добавили они


http://sekreta.net/uchenye-protiv-izolyacii-iz-za-covid-19-kollektivnyj-immunitet-dlya-molodezhi/
09.10.2020 11:03 Відповісти
Оказывается этот пророссийский пиз...добол Немчинов ещё и санитарный медик , по совмещению!! Блин !! Как надоели эти бывшие коммунисты -фашисты!!
09.10.2020 12:09 Відповісти
Почти 6 тыс заболеваний - та пофиг,"хорошо идём"!
Вместо подготовки медицины в целом к осенней эпидемии - "велике будiвництво": типа "строим дороги".. Господи, спаси Украину от идиотов и недоумков!
09.10.2020 17:53 Відповісти
 
 