Нині немає необхідності у запровадженні надзвичайного стану в Україні через спалах COVID-19, - Немчінов

Кабінет Міністрів України розгляне можливість запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціює президент. Нині такої необхідності немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану, але обійшлися без нього.

"Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності", - заявив він.

Зазначимо, за минулу добу COVID-19 в Україні заразилися 5804 особи.