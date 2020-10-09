2 232 11
Нині немає необхідності у запровадженні надзвичайного стану в Україні через спалах COVID-19, - Немчінов
Кабінет Міністрів України розгляне можливість запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціює президент. Нині такої необхідності немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів.
Він зазначив, що навесні вже готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану, але обійшлися без нього.
"Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності", - заявив він.
Зазначимо, за минулу добу COVID-19 в Україні заразилися 5804 особи.
Пішов зондаж.
Глубокий?
Эта инициатива, также запущенная профессором Сунетра Гупта из Оксфордского университета, получила поддержку 6 тысяч ученых и более 58 тысяч человек, которые не работают на переднем плане в борьбе с Covid.
« Как эпидемиологи-инфекционисты и ученые в области общественного здравоохранения, мы очень обеспокоены пагубным воздействием на физическое и психическое здоровье преобладающих политик Covid-19, и мы рекомендуем подход, который мы называем« Целевой защитой » », - говорится в документе он нацелен на американские и британские учреждения.
По словам авторов этой петиции, политика изоляции имеет разрушительные последствия для здоровья населения. « Результаты (и это лишь некоторые из них) включают более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество проверок на рак и ухудшение психического здоровья», - написали они.
« Не пускать учеников в школу - это серьезная несправедливость. Сохранение этих мер до тех пор, пока не будет доступна вакцина, нанесет непоправимый ущерб, причем непропорциональный ущерб менее привилегированным », - добавили они
http://sekreta.net/uchenye-protiv-izolyacii-iz-za-covid-19-kollektivnyj-immunitet-dlya-molodezhi/
Вместо подготовки медицины в целом к осенней эпидемии - "велике будiвництво": типа "строим дороги".. Господи, спаси Украину от идиотов и недоумков!