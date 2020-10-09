УКР
Кабмін сьогодні на засіданні планує змінити норми харчування військовослужбовців і врегулювати питання функціонування органів Пенсійного фонду

Кабінет Міністрів в п'ятницю, 9 жовтня, збереться на засідання. Засідання розпочнеться о 16:00.

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю розгляне проєкт постанови про внесення зміни до норм харчування військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Доповідати з цього питання буде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, уряд планує внести зміни до положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, затвердити план дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020―2025 роки, розглянути питання спортивної медицини.

Урядовці також урегулюють деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду й матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України.

Планується, що Кабмін затвердить порядок використання бюджетних коштів для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, порядок використання коштів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам ПрАТ "Шахта Надія", а також порядок залучення радників для підготовки проєкту, що здійснюється на умовах концесії.

Урядовці також мають намір погодити низку указів Президента, зокрема про заснування Дня казначея та Дня працівника системи фінансового моніторингу.

Передбачається, що на засіданні буде погоджено низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, йдеться про проєкти змін до закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, до деяких законів щодо вдосконалення процедур оборонного планування, щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, щодо виконання функцій з конвоювання та про закон про дорожній рух.

