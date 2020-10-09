УКР
Новини
2 642 24

Степанов спростував заяви про нібито маніпуляції МОЗ зі статистикою щодо COVID-19: Багато з тих, хто захворів, не вірили в коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що статистика МОЗ щодо поширення COVID-19 в Україні правдива.

Про це заявив глава МОЗ на щоденному ранковому брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці. Коронавірус набирає обертів - і дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, встановлених у нашій країні. Щоб ви користувалися масками, дотримувалися дистанції, користувалися антисептиками. Це дуже важливо для вашого здоров'я, вашого життя і життя ваших близьких", - прокоментував Степанов черговий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Україні.

Також він відреагував спростуванням на думки про те, що МОЗ маніпулює цифрами із захворюваності на коронавірусну хворобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині немає необхідності у запровадженні надзвичайного стану в Україні через спалах COVID-19, - Немчінов

"Прозвучало, що нібито Міністерство охорони здоров'я приховує якусь статистику. Це не правда, це брехня. Ще вчора вони говорили, що ми навпаки спеціально накручуємо цю статистику, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій, Міністерство охорони здоров'я об'єктивно щоранку розповідає, що саме і як відбувається. У тому числі, за кількістю смертей. Я вам скажу, яким чином вони рахуються. Усі без винятку пацієнти, які померли і у яких був підтверджений ПЛР-тестуванням COVID-19, вони всі потрапляють у цю статистику. Це перше. По-друге, ті люди, у яких прижиттєво не встановлено COVID-19, але які мали пневмонію і померли, - при розтині обов'язково робиться тестування, і якщо є вірус, COVID - вони потрапляють в цю статистику. Ми робимо це максимально відкрито", - заявив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+8
розкажу про свій випадок.16 числа вересня мені було зроблено плр тест на корону( в приватній клініці), тест позитивний. відразу після цього я попередив рідню(з якою провів декілька днів до того), і на роботі. так от усі хто на роботі зі мною контактував фірма відправили на тестування(усі негативні), а з ріднею халепа...місцеві сімейні лікаря навідріз відмовилися від благань про тестування(статистику портіть ніззя,тому сидіть і спостерігайте),вже все йшло до платних тестів(але їхати тре в обл центр, платити зі своєї кишені, ждати результатів ен днів)...та добре що все минулося...тому шановний стєпанов не пиз...ть! раджк поспілкуватися з лікарями олексадрівської лікарні(де я лікувався), і заїхати в провінцію, в мій райцентр- де немає ані тестів, ані спецзахисту для лікарів, де все за власний крошт, але зато дороги їпашать шаленим темпом...
09.10.2020 11:23 Відповісти
+4
От простуды многих заставили в штаны навалить )) это все и есть необразованность
09.10.2020 11:52 Відповісти
+3
простуда была есть и будет и делать из нее пандемию это дорого стоит, и кому то очень выгодно превращать слабоумных в стадо. Догадайтесь с одного раза.
09.10.2020 12:45 Відповісти
просто начните публиковать, но основании скольки тестов получены очередные цифры...
09.10.2020 11:15 Відповісти
09.10.2020 12:28 Відповісти
и во что интересно (безотносительно к нашему минхоронения) - если бы тесты на ковид-19 существовали в 2002-м, сколько из них оказалось бы положительными?...
09.10.2020 11:17 Відповісти
У 40% летучих мышей и у 20% панголинов.
09.10.2020 11:35 Відповісти
Шмигаль збирає термінову нараду у зв'язку з ситуацією Covid-19 https://gazeta.ua/articles/politics/_smigal-zbiraye-terminovu-naradu-u-zvyazku-z-situaciyeyu-covid19/989412
09.10.2020 11:20 Відповісти
Проверить то, что тестируют или нет на covid-19 умерших от пневмоний невозможно, поэтому верится с трудом т.к. вспышка пошла именно перед местными выборами на которых СН пролетает как фанера над Парижем.
09.10.2020 11:21 Відповісти
09.10.2020 11:23 Відповісти
Май месяц, человек в возрасте, ковид-минус, неделю спустя выписывают, ухудшение, через двое суток кладут опять, три дня спустя ковид+.
Не манипуляции, профессионализм.
09.10.2020 11:45 Відповісти
О, а типа в Александровской эти средства есть))
Бугага...
Типа не там медсестрички выпрашивают у больных бинтики? Типа не там средства защиты после визита журналюг в коробочки складывают шоб не дай боже не порвать до следующего визита? Не там ли людей с симптомами ковида кладут в общее терапевтическое отделение ДО момента результатов теста?))
З.Ы.: У меня там супруга с дочкой лежали. Так что я в курсе.
09.10.2020 15:55 Відповісти
є. я там перебував з 19вересня по 2жовтня. тож усі ліки були мені надані(антибіотики, похідні гепарину) і годування. лежав в гінекології
09.10.2020 17:12 Відповісти
Антибиотики и нам давали.
А вот еду я им возил.
Речь о средствах защиты - ситуацию в реальности я описал. И насчет укладки людей с симптомами ковид в терапветическое общее отделение - это отнюдь не вымысел.
Мы там были, правда, пораньше чем Вы.
09.10.2020 17:16 Відповісти
знач я попав на всьо гатовєнькоє. бо засоби захисту, ліки - з цим не було проблем. єдине що лікарі говорили- що лише вони зарезервували тисячу койкомісць, і побоюються що лише вони можуть стати єдиною лікарнею
09.10.2020 17:43 Відповісти
Ну может и так.
Мы были в терапевтическом, не в гинекологии.
09.10.2020 17:49 Відповісти
передачки були,але в лікарні їсти давали, не кажу що нажертися можна, але їстивне і холодним не лишишся. зранку каша молочна. обід суп чи борщ(без нічого, але смачне), на друге макарони з куркою якийсь салат час від часу. от вечеря...перловка, водяниста, неїстивна....до неї салат чи котлета рибна...під кінець давали фарширований перець та голубці. тож передачки від друзів спасали, особливо цукерки. так чашку брав з собою, тарілку і ложку в лікарні дали, воду купували і передавали
09.10.2020 18:03 Відповісти
COVID-19 учебный какой-то, а вот COVID-21 будет боевой!
09.10.2020 11:25 Відповісти
А "ВЕКТОР" ещё и covid-21 разрабатывает?
09.10.2020 11:43 Відповісти
09.10.2020 11:52 Відповісти
Не сцитє, все під жорстким особистим контролем наркомана -майстра спорту по боротьбі з COVID-19.

09.10.2020 11:53 Відповісти
Статистика абсолютно липовая.Например в Одессе при всех симптомах ковид тест стоит 1400 грн,не каждый захочет делать.А в больницу лечь с ковидом просто невозможно,даже при хороших связях.Думаю,реальных больных в 10 раз больше
09.10.2020 12:11 Відповісти
09.10.2020 12:45 Відповісти
Громадянине Степанов, не ****.ть, будьте ласкаві.
Просто не ****і.ь.
Бо постійна брехня влади (від бубочки, до останнього ЧЛЕНА слуг народу) вже задовбала навіть зелебобіків.
09.10.2020 13:27 Відповісти
Баран манипулирует фразой "не верили в коронавирус"...!
Многие не верят в "супер угрозу" от этого короновируса, а не "в коронавирус" !!!

Сама УГРОЗА НАДУМАНА И МАНЕПУЛИРУЕТСЯ !
09.10.2020 14:40 Відповісти
Уважаемый г-н Степанов попросту не в курсе.
Он-то наивный думает, понасмотревшись видео с немецких демонстраций, будто бы у нас этих ковид-диссидентов оого-го-го-го как много.
Но факты штука упрямая)
Их на весь Киев, если судить по митингу, бывшему в августе - под сотню не наберется. Ну и еще по десятку в нескольких городах. Все.
До большого кол-ва в сегодняшней статистике (5к+) там как от Шепетовки до Юпитера раком - по времени.
09.10.2020 15:52 Відповісти
 
 