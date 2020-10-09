Степанов спростував заяви про нібито маніпуляції МОЗ зі статистикою щодо COVID-19: Багато з тих, хто захворів, не вірили в коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що статистика МОЗ щодо поширення COVID-19 в Україні правдива.
Про це заявив глава МОЗ на щоденному ранковому брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці. Коронавірус набирає обертів - і дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, встановлених у нашій країні. Щоб ви користувалися масками, дотримувалися дистанції, користувалися антисептиками. Це дуже важливо для вашого здоров'я, вашого життя і життя ваших близьких", - прокоментував Степанов черговий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Україні.
Також він відреагував спростуванням на думки про те, що МОЗ маніпулює цифрами із захворюваності на коронавірусну хворобу.
"Прозвучало, що нібито Міністерство охорони здоров'я приховує якусь статистику. Це не правда, це брехня. Ще вчора вони говорили, що ми навпаки спеціально накручуємо цю статистику, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій, Міністерство охорони здоров'я об'єктивно щоранку розповідає, що саме і як відбувається. У тому числі, за кількістю смертей. Я вам скажу, яким чином вони рахуються. Усі без винятку пацієнти, які померли і у яких був підтверджений ПЛР-тестуванням COVID-19, вони всі потрапляють у цю статистику. Це перше. По-друге, ті люди, у яких прижиттєво не встановлено COVID-19, але які мали пневмонію і померли, - при розтині обов'язково робиться тестування, і якщо є вірус, COVID - вони потрапляють в цю статистику. Ми робимо це максимально відкрито", - заявив Степанов.
Не манипуляции, профессионализм.
Бугага...
Типа не там медсестрички выпрашивают у больных бинтики? Типа не там средства защиты после визита журналюг в коробочки складывают шоб не дай боже не порвать до следующего визита? Не там ли людей с симптомами ковида кладут в общее терапевтическое отделение ДО момента результатов теста?))
З.Ы.: У меня там супруга с дочкой лежали. Так что я в курсе.
А вот еду я им возил.
Речь о средствах защиты - ситуацию в реальности я описал. И насчет укладки людей с симптомами ковид в терапветическое общее отделение - это отнюдь не вымысел.
Мы там были, правда, пораньше чем Вы.
Мы были в терапевтическом, не в гинекологии.
Просто не ****і.ь.
Бо постійна брехня влади (від бубочки, до останнього ЧЛЕНА слуг народу) вже задовбала навіть зелебобіків.
Многие не верят в "супер угрозу" от этого короновируса, а не "в коронавирус" !!!
Сама УГРОЗА НАДУМАНА И МАНЕПУЛИРУЕТСЯ !
Он-то наивный думает, понасмотревшись видео с немецких демонстраций, будто бы у нас этих ковид-диссидентов оого-го-го-го как много.
Но факты штука упрямая)
Их на весь Киев, если судить по митингу, бывшему в августе - под сотню не наберется. Ну и еще по десятку в нескольких городах. Все.
До большого кол-ва в сегодняшней статистике (5к+) там как от Шепетовки до Юпитера раком - по времени.