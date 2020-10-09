Степанов спростував заяви про нібито маніпуляції МОЗ зі статистикою щодо COVID-19: Багато з тих, хто захворів, не вірили в коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що статистика МОЗ щодо поширення COVID-19 в Україні правдива.

Про це заявив глава МОЗ на щоденному ранковому брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вас не шокує кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість людей, які сьогодні з'явилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу не існує. Я звертаюся до вас, шановні українці. Коронавірус набирає обертів - і дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, встановлених у нашій країні. Щоб ви користувалися масками, дотримувалися дистанції, користувалися антисептиками. Це дуже важливо для вашого здоров'я, вашого життя і життя ваших близьких", - прокоментував Степанов черговий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Україні.

Також він відреагував спростуванням на думки про те, що МОЗ маніпулює цифрами із захворюваності на коронавірусну хворобу.

"Прозвучало, що нібито Міністерство охорони здоров'я приховує якусь статистику. Це не правда, це брехня. Ще вчора вони говорили, що ми навпаки спеціально накручуємо цю статистику, щоб когось залякати. На відміну від цих фантазій, Міністерство охорони здоров'я об'єктивно щоранку розповідає, що саме і як відбувається. У тому числі, за кількістю смертей. Я вам скажу, яким чином вони рахуються. Усі без винятку пацієнти, які померли і у яких був підтверджений ПЛР-тестуванням COVID-19, вони всі потрапляють у цю статистику. Це перше. По-друге, ті люди, у яких прижиттєво не встановлено COVID-19, але які мали пневмонію і померли, - при розтині обов'язково робиться тестування, і якщо є вірус, COVID - вони потрапляють в цю статистику. Ми робимо це максимально відкрито", - заявив Степанов.