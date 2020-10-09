УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 334 41

Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак

Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак

Війна триває на українській території, тому Україна більше зацікавлена ​​в якнайшвидшому проведенні наступної зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні. Наші партнери - Німеччина і Франція - підтримують нас у цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.

"Стратегія України дуже проста – для нас життя кожного українця є пріоритетом. Це програмна позиція Президента Зеленського, яка була озвучена ним ще під час передвиборчої кампанії і яка залишається його пріоритетом і пріоритетом всієї нашої команди", – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що завдяки домовленостям, досягнутим на рівні ТКГ та підтвердженим на зустрічі радників лідерів Нормандського формату, на фронті на сході України понад 70 днів зберігається режим тиші, і навіть скоротилася кількість неприцільних пострілів.

Він зауважив, що майже кожні два тижні Президент України буває на позиціях українських військ на передовій та особисто спілкується з військовими.

"Дійсно, сьогодні Україна на війні, і нам дуже важливо бути обережними та врівноваженими, щоб у реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу. І врешті-решт все це робиться, щоб рятувати життя наших людей", – сказав Єрмак.

Також читайте: ТКГ займається звільненням з ОРДЛО тих, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію, іншими категоріями займається Офіс омбудсмена, - Єрмак

Керівник Офісу Президента зазначив, що на сьогодні Україна повною мірою виконує домовленості, досягнуті на саміті "Нормандської четвірки" в Парижі, і наші міжнародні партнери це бачать.

"Сьогодні в жодної країни, яка підтримує Україну, немає жодного сумніву, що з нашого боку щось не зроблено, щось не виконано", – додав Єрмак.

За його словами, Росія також має виконувати досягнуті раніше домовленості.

"Або Росія дійсно готова до припинення цієї війни, або має сказати, що вона не готова до цього", – наголосив керівник Офісу Президента.

Єрмак нагадав, що наразі триває переговорний процес у Нормандському та Мінському форматах. За його словами, з моменту попереднього грудневого саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі відбулося узгодження чотирьох нових точок розведення сил і засобів на лінії розмежування, практично узгоджено 20 ділянок для розмінування. Також було домовлено про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць незаконного утримання осіб на непідконтрольних українській владі територіях, проте ця домовленість поки що не виконана.

"На жаль, на сьогодні вже декілька місяців взаємне звільнення не відбувається саме з причини того, що протилежна сторона не узгоджує списки. Постійно робляться якісь перепони для цього. Зараз вони говорять, що їм нібито перешкоджає в цьому постанова Верховної Ради щодо місцевих виборів. Але ми постійно наголошуємо, що це нонсенс: як таке гуманітарне питання, як життя і здоров’я людей, може залежати від документа?" – зазначив він.

Автор: 

Донбас (22366) Єрмак Андрій (1427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Как надо вести переговоры показывает сейчас Азербайджан. Это единственный правильный метод ведения переговоров с агресором.
показати весь коментар
09.10.2020 11:20 Відповісти
+10
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни...
показати весь коментар
09.10.2020 11:29 Відповісти
+9
Ты еще, с.ка, в Мокшу поедь, за один стол переговоров с кремлевскими марионетками,
вошь фсбшная..
показати весь коментар
09.10.2020 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти сам в це віриш, поц?
показати весь коментар
09.10.2020 11:16 Відповісти
У завершення війни шляхом перемовин Єрмака з пунюциним (нє, ну справді, не Зєлєнского ж?) навіть я вірю. Завершенні нашою капітуляцією. А от я не вірю, що це потрібно більшості громадян України. Справжнім українцям це точно не потрібно, бо приведе до їх знищення, як нації. Тому я за закінчення війни тільки перемогою. Але перемога не буває без боротьби. А як бачимо, Зєлєнскій ще не капітулював, але боротьбу припинив. Тому вважати, що він є УКАЇНСЬКИМ!! президентом не можна, хоча президентом України він є. Але на даний час згідно соцопитувань - президентом меншої її частини.
показати весь коментар
09.10.2020 11:41 Відповісти
что такое завершение, есть только два варианта, - победа и капитуляция.
показати весь коментар
09.10.2020 11:16 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 11:21 Відповісти
что такое завершение, есть только два варианта, - победа и капитуляция.
показати весь коментар
09.10.2020 11:17 Відповісти
Методичка глючит?
показати весь коментар
09.10.2020 11:21 Відповісти
Ты еще, с.ка, в Мокшу поедь, за один стол переговоров с кремлевскими марионетками,
вошь фсбшная..
показати весь коментар
09.10.2020 11:18 Відповісти
В сентябре импорт дизельного топлива в Украину составил 604,2 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (607,8 тыс. тонн), однако крупнейшим поставщиком топлива стала россия, обойдя беларусь.Источник: https://biz.censor.net/n3223820
показати весь коментар
09.10.2020 11:33 Відповісти
Бизнес на крови ! Зеленский год и семь месяцев наживается на войне !
показати весь коментар
09.10.2020 11:39 Відповісти
Как надо вести переговоры показывает сейчас Азербайджан. Это единственный правильный метод ведения переговоров с агресором.
показати весь коментар
09.10.2020 11:20 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3223915/armeniya_i_azerbayidjan_soglasilis_na_konsultatsii_v_moskve_po_initsiative_putina
показати весь коментар
09.10.2020 11:22 Відповісти
Ну и что? Азербайджан остановил наступление? или может ввёл штрафы своим военным за стрельбу по врагу? Почему бы ещё раз лично не озвучить свои требования агрессору попутно давя его на фронте.
показати весь коментар
09.10.2020 11:29 Відповісти
См. выше.
показати весь коментар
09.10.2020 11:30 Відповісти
🤢🤡💩🤖 бот , калоподмойный с тобой спорить , себя не уважать
показати весь коментар
09.10.2020 11:42 Відповісти
Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9556
показати весь коментар
09.10.2020 12:56 Відповісти
в поле да, делать Наступление Донецк Горловка Луганск и тд где гражданских Миллион Может больше такой приказ мало кто решится отдать, в Украине
на той стороне было г ГРОЗНЫЙ ( БЕРЛИН штурм 100 000 военных «Бабы ещё нарожают» ). до сих пор неизвестны жертвы гражданских и военных
Дипломатия, ООН Принуждение к миру - действия, предпринимаемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта невовлеченным в него государством или группой государств. Такие действия могут осуществляться как без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 санкции ), так и с использованием вооруженных сил (так называемые «операции по принуждению к миру»).
показати весь коментар
09.10.2020 12:07 Відповісти
"на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины"
***** чекає від вас проведення виборів в ОРДЛО.Источник:https://censor.net/ru/n3223919
показати весь коментар
09.10.2020 11:20 Відповісти
Брехня , каждый день поджоги , уже погибли 11 человек и много тяжело раненных !
показати весь коментар
09.10.2020 11:44 Відповісти
С террористами переговоры не ведут.
показати весь коментар
09.10.2020 11:21 Відповісти
Как ты собераешься собираешься наши земли освобождать?
показати весь коментар
09.10.2020 11:24 Відповісти
А хіба це йому потрібно. Як би було потрібно, то не відводили б війська і не забороняли б відкривати вогонь в відповідь і не дозволяли б "тій стороні" рити окопи під самий наш "ніс".
показати весь коментар
09.10.2020 12:07 Відповісти
ви то, звісно, "іспользуєтє", та тільки ж вас ніхто в світі всерйоз не сприймає. Купка клоунів, які вдають з себе політиків. Ну хто до таких придуркуватих "керманичей" буде ставитись серйозно??
показати весь коментар
09.10.2020 11:26 Відповісти
70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.

Он отметил, что почти каждые две недели Президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военнослужащими.
показати весь коментар
09.10.2020 11:27 Відповісти
Если посмотреть с другой стороны то 70 дней ВСУ ничего не делают для освобождения захваченных окупантом наших земель и домов. Ето все равно что полиция похвастается что 70 дней террорист держит заложников зато у полиции нет потерь потому что она попряталась и ничего не делает.
показати весь коментар
09.10.2020 11:29 Відповісти
Завершение войны? А мы что уже победили и освободили свою землю и свои дома? Завершение войны предусматривает подписание договора о соглашении сторон признать захваченные территории за противником на момент подписания. Тоесть Украина должна согласиться что отказывается от дамбаса и крыма? Вы там вообще а***ли?
показати весь коментар
09.10.2020 11:27 Відповісти
да-да, все остальное вы просто похерили.
А тем временем...
https://spektrnews.in.ua/news/nova-hron-ka-pokraschen-08-10-2020---vlad-ponomar/104446#gsc.tab=0 "Нова хроніка покращень: 08/10/2020" - Влад Пономар

✔ СБУ проситиме Раду відновити податкові перевірки на підприємствах.✔ Нацкомісія з тарифів готова підвищити ціну на передачу електроенергії ще на 30% з грудня.✔ Очільниця Міненерго ініціює зростання доходів обленерго за рахунок споживачів - "Схеми".✔ До кінця року ціни на хліб зростуть на 15% - асоціація.✔ Разумков: Пропозицій щодо збільшення зарплат медикам немає.✔ Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь.✔ Підвищення зарплат вчителям відклали ще на рік, коштів немає.✔ У цьому році мед подорожчав майже у 2 рази.✔ Експорт української молочної продукції зменшився на 20%.✔ Кабмін виділив на «теплі» кредити 150 млн грн. Їх вистачить на півтора місяця.✔ Нерезиденти прискорили вихід із гривневих ОВДП.✔ Переселенцев незаконно лишают выплат.✔ В ПФУ рассказали, кого могут лишить пенсий.
показати весь коментар
09.10.2020 11:29 Відповісти
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни...
показати весь коментар
09.10.2020 11:29 Відповісти
Ермак предатель и засланный кацапами казачок ето уже факт
показати весь коментар
09.10.2020 11:38 Відповісти
А его нам на шее , кто посадил и несёт личную ответственность ? Иуда зельцман , за которого ты лично голосовал ! И не надо ставить знак=между 🤢🤡 и Порошенко
показати весь коментар
09.10.2020 11:50 Відповісти
По странному стечению обстоятельств, и Ермак, и Венедиктова после назначений на госдолжности пересели с Тойот Кемри на Мерседесы S-класса

 https://replyua.net/blog/225922-po-strannomu-stecheniyu-obstoyatelstv-i-ermak-i-venediktova-posle-naznacheniy-na-gosdolzhnosti-pereseli-s-toyot-kemri-na-mersedesy-s-klassa.html
показати весь коментар
09.10.2020 15:33 Відповісти
Потому что 73 % зебилов, а еще половина ватников в стране
показати весь коментар
09.10.2020 11:53 Відповісти
Вот только старичелло-пердун Фокин все кайфы обламал - любимая внученька-губошлёпина наглухо забанила перманентную инсталляцию в собственный организм набубнявленного тилипка, произраставшего из персоны дЕрЬмака.
показати весь коментар
09.10.2020 11:42 Відповісти
Война продолжается на украинской территории, поэтому Украина больше заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в нормандской формате на высшем уровне

Ето типо как провести переговоры и договориться с Гитлером в 1941 когда фронт был под Масквой. Нам тоже сейчас Ермак и Козак предлагает смириться и договориться где то по Днепру потому что ***** не может воевать сразу на 2 и даже 3 фронта (Украина, Беларусь, Сирия, Карабах)?
показати весь коментар
09.10.2020 11:43 Відповісти
С окончанием войны уже все поняли как это будет выглядишь, а что на счёт наших территорий ?
показати весь коментар
09.10.2020 11:46 Відповісти
Может он имел ввиду не площадки,а позы все перепробовать?
показати весь коментар
09.10.2020 11:47 Відповісти
Ермак может назвать примеры, когда убаюкивание врага привело не к замороженому конфликту, а к победе в войне?
показати весь коментар
09.10.2020 12:06 Відповісти
Много войн было выиграно таким путем? Это тупик, который не может привести к победе.
показати весь коментар
09.10.2020 12:13 Відповісти
Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 256
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
Це ми знаємо. Стараєшся, поки українці не очухалися обманом, щоб поскоріше ху@лу здати Україну, через "особливі статуси" "формули Штаймайєра (а фактично засрашки) на Донбасі і забути про Крим. Не вийде, будуте бігли попереду своїх рішень в зворотному напрямку, а скоріше до Ростова.
показати весь коментар
09.10.2020 12:32 Відповісти
Украина ведет сложную дипломатическую партию против РФ , с поддержкой союзников. Дай бог , чтобьі получилось принудить агрессора убраться с Донбасса. Военная операция по освобождению территорий сегодня нереальна и сработает в сторону ухудшения ситуации.
показати весь коментар
09.10.2020 13:06 Відповісти
Ти диви, а говорили ж що то Порошенко на війні наживається. А визнати свою брехню віра ваша вам не дозволяє?
показати весь коментар
09.10.2020 13:39 Відповісти
 
 