Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак
Війна триває на українській території, тому Україна більше зацікавлена в якнайшвидшому проведенні наступної зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні. Наші партнери - Німеччина і Франція - підтримують нас у цьому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House.
"Стратегія України дуже проста – для нас життя кожного українця є пріоритетом. Це програмна позиція Президента Зеленського, яка була озвучена ним ще під час передвиборчої кампанії і яка залишається його пріоритетом і пріоритетом всієї нашої команди", – зазначив Андрій Єрмак.
Керівник Офісу Глави держави наголосив, що завдяки домовленостям, досягнутим на рівні ТКГ та підтвердженим на зустрічі радників лідерів Нормандського формату, на фронті на сході України понад 70 днів зберігається режим тиші, і навіть скоротилася кількість неприцільних пострілів.
Він зауважив, що майже кожні два тижні Президент України буває на позиціях українських військ на передовій та особисто спілкується з військовими.
"Дійсно, сьогодні Україна на війні, і нам дуже важливо бути обережними та врівноваженими, щоб у реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу. І врешті-решт все це робиться, щоб рятувати життя наших людей", – сказав Єрмак.
Керівник Офісу Президента зазначив, що на сьогодні Україна повною мірою виконує домовленості, досягнуті на саміті "Нормандської четвірки" в Парижі, і наші міжнародні партнери це бачать.
"Сьогодні в жодної країни, яка підтримує Україну, немає жодного сумніву, що з нашого боку щось не зроблено, щось не виконано", – додав Єрмак.
За його словами, Росія також має виконувати досягнуті раніше домовленості.
"Або Росія дійсно готова до припинення цієї війни, або має сказати, що вона не готова до цього", – наголосив керівник Офісу Президента.
Єрмак нагадав, що наразі триває переговорний процес у Нормандському та Мінському форматах. За його словами, з моменту попереднього грудневого саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі відбулося узгодження чотирьох нових точок розведення сил і засобів на лінії розмежування, практично узгоджено 20 ділянок для розмінування. Також було домовлено про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць незаконного утримання осіб на непідконтрольних українській владі територіях, проте ця домовленість поки що не виконана.
"На жаль, на сьогодні вже декілька місяців взаємне звільнення не відбувається саме з причини того, що протилежна сторона не узгоджує списки. Постійно робляться якісь перепони для цього. Зараз вони говорять, що їм нібито перешкоджає в цьому постанова Верховної Ради щодо місцевих виборів. Але ми постійно наголошуємо, що це нонсенс: як таке гуманітарне питання, як життя і здоров’я людей, може залежати від документа?" – зазначив він.
вошь фсбшная..
на той стороне было г ГРОЗНЫЙ ( БЕРЛИН штурм 100 000 военных «Бабы ещё нарожают» ). до сих пор неизвестны жертвы гражданских и военных
Дипломатия, ООН Принуждение к миру - действия, предпринимаемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта невовлеченным в него государством или группой государств. Такие действия могут осуществляться как без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 санкции ), так и с использованием вооруженных сил (так называемые «операции по принуждению к миру»).
***** чекає від вас проведення виборів в ОРДЛО.Источник:https://censor.net/ru/n3223919
Он отметил, что почти каждые две недели Президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военнослужащими.
А тем временем...
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни...
https://replyua.net/blog/225922-po-strannomu-stecheniyu-obstoyatelstv-i-ermak-i-venediktova-posle-naznacheniy-na-gosdolzhnosti-pereseli-s-toyot-kemri-na-mersedesy-s-klassa.html
Ето типо как провести переговоры и договориться с Гитлером в 1941 когда фронт был под Масквой. Нам тоже сейчас Ермак и Козак предлагает смириться и договориться где то по Днепру потому что ***** не может воевать сразу на 2 и даже 3 фронта (Украина, Беларусь, Сирия, Карабах)?