Новини
Банки примусять іноземних інвесторів розпочати арбітражі проти України вже в листопаді, - заява асоціацій

Банки примусять іноземних інвесторів розпочати арбітражі проти України вже в листопаді, - заява асоціацій

Більшість інвесторів у відновлювану енергетику Україні з листопада поточного року прискорять підготовку до міжнародних арбітражів проти уряду України через тиск банків, які вимагають вчасних розрахунків за надані кредити.

Про це йшлося на спільній пресконференції провідних асоціацій галузі відновлюваних джерел України.

Як зазначив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич, більшість інвесторів домовилися з банками про реструктуризацію заборгованості до 1 листопада поточного року, щоб дати час державі на виконання своїх зобовязань щодо забезпечення оплати за зелену електроенергію.

"Тобто ще жовтень вони можуть потерпіти, а далі інвесторам, тим станціям, які експлуатують станції ВДЕ, треба буде виконувати обовязки, які вони мали виконувати ще влітку цього року. Якщо ми не отримуємо погашення боргу, і навіть накопичуємо борги по поточних оплатах, виконувати свої обовязки перед кредиторами інвестори не зможуть і це буде стимулювати їх подавати позови до судів", - сказав Козакевич.

В свою чергу голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зазначив, що банки починають виставляти штрафні санкції інвесторам за несвоєчасну сплату кредиту. "У інвестора нічого не буде залишатися, як через суди намагатися отримати свої гроші. Тому я все-таки маю надію, що уряд зробить все можливе, я хотів би так надіятися, і буде виконувати свої зобов’язання", - сказав Конеченков.

При цьому він додав, що поточна ситуація показує досить легковажне відношення уряду до виконання своїх зобов’язань перед інвесторами. Разом з тим, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк заявила, що інвестори вже готові до міжнародних арбітражів. "Інвестори готуються звертатися до арбітражних судів. Звичайно, вони зараз не роблять ніяких публічних заяв, але я спостерігаю за тим, що дійсно вони збирають повний пакет документів для того, щоб в потрібний момент бути готовими", - уточнила Гуменюк.

акож вона повідомила, що інвестори дають трохи часу та останній шанс уряду для того, щоб найближчим часом вирішити кризу платежів.

"Зараз вони дають час трішки уряду України для того, щоб дійсно вирішити ці нагальні проблеми по платежам. Тому що у наших інвесторів, членів асоціації, є свої кредитори, і їхні засновники, їхні акціонери, які теж вимагають відповідь на ці питання", - зазначила Гуменюк.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення. Як повідомлялося, 6 жовтня провідні асоціації ВДЕ написали листа до прем'єр-міністра Д. Шмигаля, якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, через те, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення "зелених" тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 22 млрд грн.

За інформацією із судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент В.Зеленський. Завдання закону – реалізувати основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно. Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році.

Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня цього року. Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашено, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 27%.

при барыгах с гаспрема бабки трясли, а при зелохах сами должны будем...
"Инвестируйте в Украину". Великий рехворматор Бубочка-Сцыкун. Давос. 2020.
при барыгах с гаспрема бабки трясли, а при зелохах сами должны будем...
ЗЕленые получат иски по ЗЕленой энергетике.
Как-то символично!
"Инвестируйте в Украину". Великий рехворматор Бубочка-Сцыкун. Давос. 2020.
Зелёная энергетика, погашение долга зелёной энергетика. С Луны что-ли свалились у нас в Украине никто ни кому не должен, поэтому так плохо и живём на уровне самых бедных африканских стран.
срочно выслать отряд нянь быстрого реагирования
и штаб не забыть создать
"правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии"Источник: https://censor.net/ru/n3223920

а что за нарушение Меморандумом есть какая то ответственность?
есть прецедент, нарушение Будапештского Меморандум
так что все должно быть согласно Закону, последнему
Меморандум ни о чем. Напрямую с инвесторами его не подписывали, а значит никакой силы он не имеет.
А вот ответственность за нарушение законов своих же и договоров у Украины будет
всех зеленых отправить нах к кравчучке и чучме, "те еще" специалисты по меморандумам
Не сцитє, все під жорстким особистим контролем наркомана -майстра спорту по боротьбі з COVID-19.
Тут тим інвесторам інвестиційна няня жаба цицьки і дасть!
Дело в том что "зеленая энергетика" с рыночным тарифом убыточная.
И что ? Почему в США продают по рыночным ценам и все Ок ? Если же в наших условиях она убыточна, то не нужна вообще. У нас на пенсии денег нет, зато 20 миллиардов в год отдавать "инвесторам" мы должны.
в США не так много "зеленой" энергетики. И в основном в южных штатах где много солнца.
То что нам она не нужна вообще - жто 100%.
Это богатая Европа может позволить себе поиграться в "экологию", выбрасывая миллиарды на ветер. Для Украины это не пример.
Да, да. Именно так и мыслят зеленые наперсточники. Токо на каждую хитрую гайку, есть болт с левой резьбой. Который говорит идиотам-будете опять нарушать свои же законы, ни один( читай по буквам) инвестор не вложит в Украину ни копейки. Хотя вам, хоть кол на голове теши.
Если у власти такие же дегенераты как ты, то да никогда не зайдут.
Тю ты! Счаз бубон нянями все вопросы порешает. Вон Гончарук без дела шляется.
Машка Фокина тоже няня нечего такая.
Ничего правительство решить не сможет, кризис имеет системный характер, страна не кредитуется и даже те меры, которые согласованы с инвесторами, не могут быть выполнены, для этого просто нет источников средств. Очевидные в будущем решения судов в пользу инвесторов ещё более усложнят процесс получения кредитов для Украины, кризис будет нарастать, правительство попадёт в цугцванг. Причины всего этого очевидны, приоритет интересов олигархов, институциональная неспособность властей и полное отсутствие политической воли к реальным реформам.
Залишилося почути про позови від ЕНЕРГОАТОМА до держави!

На привеликий жаль такого не буде, там (в енергоатомі) все окуповано тією самою владою.
