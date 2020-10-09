ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання главі Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриманій під час передачі $3 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд обрав главі Харківського окружного адміністративного суду, яку підозрюють у передачі хабаря, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - до 22 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 8 жовтня.

Підозрювана зобов'язана повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідком; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС"

У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного із суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя ухвалив "правильне" рішення підозрювана передала 3000 доларів США.