ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання главі Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриманій під час передачі $3 тис. хабаря

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання главі Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриманій під час передачі $3 тис. хабаря

Вищий антикорупційний суд обрав главі Харківського окружного адміністративного суду, яку підозрюють у передачі хабаря, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - до 22 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 8 жовтня.

Підозрювана зобов'язана повідомляти детективу, прокурору або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідком; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС"

У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного із суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя ухвалив "правильне" рішення підозрювана передала 3000 доларів США.

очень суровая мера пресечения... я так считаю!!!
09.10.2020 11:32 Відповісти
Кого закрыли? Она преспокойно живет,подыскивая варианты отмазки,а по справедливости надо бы её повесить.желательно прилюдно для всех желающих
09.10.2020 12:47 Відповісти
что бы понимали, щас во всех судебных кабинетах Харькова судьи в шоке от происходящего.. неподдельный ужас в глазах и застывший немой вопрос на рожах: "Как же дальше брать взятки, если саму Панченко закрыли???!!!"..
09.10.2020 11:26 Відповісти
Как там у Гайдая в "Кавказкой пленнице " @@ Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире@@ , а слабо нашему суду посадить на 60 суток своего коллегу и по решению суда если ТАКОЙ ОТБУДИТСЯ конфисковать "честно", "заработанное" опять таки если такое у неё есть.
09.10.2020 11:47 Відповісти
Нету у нее ничего! Вот у родственников ближних и дальних есть, а нее нету.
09.10.2020 14:24 Відповісти
Как же так можно ? ....Судью.....за жалкие 3 штуки баксов и ....к "личному обязательству" !?? Шош ей теперь ни есть омаров,не пить Хернесси ? Совсем оборзели ? Ну-ну!
09.10.2020 11:52 Відповісти
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной.....
09.10.2020 12:00 Відповісти
Невероятно, но факт. А тем временем в Перу 2 экс-президента сидят в тюрьме за коррупцию. А один застрелился во время ареста.
09.10.2020 13:08 Відповісти
Любопытно, а её хоть отстранили от работы?
09.10.2020 14:52 Відповісти
А від посади ж не відсторонили. Робе собі потихеньку. Ім*ям України вироки виносить...
09.10.2020 15:07 Відповісти
реформы судебной системы, которые так и не начались, приказали долго...зачем только их мучили иммитационными фрикциями. зулусы.
09.10.2020 16:38 Відповісти
 
 