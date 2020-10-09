1 957 20
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії вперше з весни становив 12 126 нових випадків в 85 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Як і раніше найбільш високі показники відзначаються в Москві: за добу в російській столиці кількість виявлених випадків - 3 701. За добу в столиці одужали 1 424 особи, 33 пацієнти померли. Показник смертності в столиці є найвищим в РФ.
Загалом по Росії за добу помер 201 пацієнт, вилікувалися 7 092 людини. У Російській Федерації наростальним підсумком зареєстровано 1 млн 272 тис. 238 випадків (+ 1,0%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах.
