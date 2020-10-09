УКР
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії вперше з весни становив 12 126 нових випадків в 85 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Як і раніше найбільш високі показники відзначаються в Москві: за добу в російській столиці кількість виявлених випадків - 3 701. За добу в столиці одужали 1 424 особи, 33 пацієнти померли. Показник смертності в столиці є найвищим в РФ.

Загалом по Росії за добу помер 201 пацієнт, вилікувалися 7 092 людини. У Російській Федерації наростальним підсумком зареєстровано 1 млн 272 тис. 238 випадків (+ 1,0%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов спростував заяви про нібито маніпуляції МОЗ зі статистикою щодо COVID-19: Багато з тих, хто захворів, не вірили в коронавірус

карантин (18172) росія (67966) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+8
показати весь коментар
09.10.2020 11:58 Відповісти
+5
Смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов статистика, смерть кацапов это просто праздник какой-та (с) Джейсон Стетхем
показати весь коментар
09.10.2020 11:52 Відповісти
+5
если у нас 6000, то у них должно быть под 20 000...
показати весь коментар
09.10.2020 11:54 Відповісти
Смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов статистика, смерть кацапов это просто праздник какой-та (с) Джейсон Стетхем
показати весь коментар
09.10.2020 11:52 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 20:57 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 21:04 Відповісти
смысл от этой новости если у самих каждый день новый рекорд. цензор к чему новость?
показати весь коментар
09.10.2020 11:52 Відповісти
Догонім і пєрєгонім запаребрік.
показати весь коментар
09.10.2020 11:55 Відповісти
Если синхронно растет заболеваемость в нескольких странах, значит есть фактор, одинаковый или близкий для этих стран, влияющий на нее и его надо искать и бороться с ним или с его влиянием.
показати весь коментар
09.10.2020 11:56 Відповісти
если у нас 6000, то у них должно быть под 20 000...
показати весь коментар
09.10.2020 11:54 Відповісти
показатели во всех странах точно выше реальных. сколько реально везде никто не знает.
показати весь коментар
09.10.2020 11:58 Відповісти
А, если учесть, что у нас явно больше, то там даже не под 20 000...
показати весь коментар
09.10.2020 12:10 Відповісти
Почему там должно быть 20к, если в России на душу населения делают намного больше тестов, чем в Украине? Тут скорей обратная логика: 6 тысяч заболевших на 40 лямов и при меньшем количестве тестов тут всё не в пользу Украины. И я не злорадствую. Надо предотвратить то, что может наступить, а именно коллапс здравоохранения. Вон в Британии уже рассматривают варианты с локдауном вплоть до весны.
показати весь коментар
09.10.2020 12:19 Відповісти
Всех на колонизацию Марса во главе с Рагульзиным, ТАМ вылечатся.
показати весь коментар
09.10.2020 11:57 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 11:58 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 12:00 Відповісти
Реально где-то втрое больше, впрочем как и везде
показати весь коментар
09.10.2020 12:01 Відповісти
Почему вату не вакцинируют "лунтик V" же есть?само )(уйло укололось с Мертвечуком, если им верить
показати весь коментар
09.10.2020 12:05 Відповісти
...а мы им конечно верим!
показати весь коментар
09.10.2020 12:06 Відповісти
А что ш "своя" вакцинка? Почему не используют повсеместно?
показати весь коментар
09.10.2020 12:06 Відповісти
Так от нее ж и заболели...
показати весь коментар
09.10.2020 12:08 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 12:08 Відповісти
Ну ам же тольком сказали что вчера утром было вакцинировано 33 человека передовой всемирной вакциной от КОВИД.
показати весь коментар
09.10.2020 12:09 Відповісти
 
 