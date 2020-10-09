ЦВК Киргизстану призначить повторні парламентські вибори до 6 листопада. ДОКУМЕНТ

Центральна виборча комісія Киргизстану призначить повторні парламентські вибори до 6 листопада. Рішення ухвалено за підсумками розгляду заяви від 12 політичних партій, які не погоджуються з результатами голосування.

Про це повідомляє 24.kg, передає Цензор.НЕТ.

Лідери політоб'єднань просили вжити заходів щодо партій "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" за нібито масові порушення під час голосування. У Центрвиборчкомі зазначили, що порушення, перелічені в зверненні, потрапляють під статті Кримінального кодексу і Кодексу про проступки, і рекомендували направити матеріали в Генпрокуратуру і МВС, уточнивши, що ЦВК - не слідчий орган. Виборча комісія підтвердила, що підсумки виборів, що відбулися 4 жовтня, визнані недійсними і скасовані.

Нові вибори будуть призначені до 6 листопада.

У Центрвиборчкомі також просять депутатів парламенту розглянути поправки до виборчого законодавства: знизити поріг, заставу і вирішити питання про форму № 2, а також розглянути питання законодавчого регулювання участі в повторних виборах політпартій, дії яких стали підставою для скасування результатів голосування.





