У Києві рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці вперше така кількість хворих - 567 за минулу добу. Десять випадків - летальні. Всього від коронавірусу в Києві померли 463 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 26 463", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 330 жінок віком від 18 до 95 років і 11 дівчаток від 6 до 17 років. А також 202 чоловіки віком від 19 до 83 років і 24 хлопчики від 1 року до 17 років. Захворіли також 29 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 295 осіб. Всього коронавірус побороли 9 411 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі - 115, Оболонському - 83, Дніпровському районі - 69 випадків.