На відновлення докарантинних показників ринку праці необхідно щонайменше рік або навіть два, - фахівці

Попри незначне відновлення українського ринку праці, експерти застерігають без критичної необхідності не змінювати робоче місце через посилену конкуренцію за робочі місця.

Так, за даними держслужби зайнятості, від початку поточного року на облік для пошуку роботи стали 1,7 млн ​​громадян, з яких майже 1 млн були безробітними, передає 5 канал.

"Був прецедент, що на одну вакансію, доволі вузькоспеціалізовану, надійшло 700 резюме. В середньому ж на одне місце, залежно від сфери, припадає 8-10 осіб. Якщо питання працевлаштування не стоїть дуже нагально, не звільняйтеся з поточного місця", – рекомендує Юлія Дрожжина, керівник Експертно-аналітичного центру.

Фахівці зазначають, що на відновлення докарантинних показників ринку праці необхідно щонайменше рік чи навіть два, а деякі бізнеси взагалі на ноги встати не зможуть. Тож вони насамперед радять шукачам роботи прийняти нові виклики і адаптуватися.

+2
Как раз ЕС в парламент и Порошенко в президенты и они всё востановят! Опыт востановления уже есть после триколорной чумы!
показати весь коментар
09.10.2020 12:13 Відповісти
+1
все понятно, раз год два - означает лет пять минимум!
показати весь коментар
09.10.2020 12:10 Відповісти
+1
А уровень безработицы на уровне 1991г - когда?
показати весь коментар
09.10.2020 12:13 Відповісти
