На карантин у Києві закрито 5 шкіл, 2 дитсадки й університет. Збільшилася кількість відправлених на самоізоляцію класів, - Кличко
У Києві на карантин закрито 5 шкіл, 2 садка й один університет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед учителів. Три школи в Печерському районі, одна в Оболонському та одна у Подільському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", - сказав Кличко.
За словами мера, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас у 173-х школах.
Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 454. Також хворіють 349 педагогів.
"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 62 групи у 53-х садках", - Кличко.
Два садочки зачинені на карантин.
Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 57%.
"Також через спалах коронавірусу, на дистанційне навчання повністю перевели Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ підписав ректор закладу. Карантин в університеті триватиме до 23 жовтня", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль