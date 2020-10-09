На карантин у Києві закрито 5 шкіл, 2 дитсадки й університет. Збільшилася кількість відправлених на самоізоляцію класів, - Кличко

У Києві на карантин закрито 5 шкіл, 2 садка й один університет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл - через випадки захворювання серед учителів. Три школи в Печерському районі, одна в Оболонському та одна у Подільському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", - сказав Кличко.

За словами мера, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас у 173-х школах.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 454. Також хворіють 349 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 62 групи у 53-х садках", - Кличко.

Два садочки зачинені на карантин.

Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 57%.

"Також через спалах коронавірусу, на дистанційне навчання повністю перевели Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ підписав ректор закладу. Карантин в університеті триватиме до 23 жовтня", - зазначив Кличко.

