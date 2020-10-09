98% усіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великої Британії, - Мінекономіки

Завдяки підписаній Угоді про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство з Великою Британією майже 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок цієї країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зазначається, що ця Угода забезпечить подальший поступальний розвиток відносин, зокрема і торговельних, України з Великою Британією після закінчення перехідного періоду, передбаченого Угодою про вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу.

У міністерстві наголосили, що підписання Угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, що є важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, квотування за деякими товарами збільшиться із 13 до 20%, що стимулюватиме український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Великої Британії та ЄС будуть швидко розширені, адже його перегляд відбудеться вже в 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода між Україною та Великою Британією є безпрограшною для обох сторін, - Єрмак