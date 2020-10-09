УКР
98% усіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великої Британії, - Мінекономіки

Завдяки підписаній Угоді про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство з Великою Британією майже 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок цієї країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Зазначається, що ця Угода забезпечить подальший поступальний розвиток відносин, зокрема і торговельних, України з Великою Британією після закінчення перехідного періоду, передбаченого Угодою про вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу.

У міністерстві наголосили, що підписання Угоди гарантує Україні преференційний доступ до ринку Британії, що є важливою складовою розвитку взаємовигідних відносин між країнами. Зокрема, квотування за деякими товарами збільшиться із 13 до 20%, що стимулюватиме український експорт. Крім того, умови доступу до ринку Великої Британії та ЄС будуть швидко розширені, адже його перегляд відбудеться вже в 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода між Україною та Великою Британією є безпрограшною для обох сторін, - Єрмак

+17
ну вот шо вы чешите)))))))
98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 7485
09.10.2020 12:44 Відповісти
+8
криворожский зоопарк на выезде... какое быдлячество та мендель
98% усіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великої Британії, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1218
09.10.2020 12:59 Відповісти
+6
на английский рынок могут попасть товары только высшего качества -у нас разве шо рошен, но он и так давно на международном рынке)
09.10.2020 12:48 Відповісти
Нашему производителю почему то не выгодно подстраиваться под квоты -время показало,а так не берут)
09.10.2020 18:34 Відповісти
квоты были маленькие, а так вообще можно и демпинг включить чтоб брали распробовали колбаску нашу и сметанку
09.10.2020 20:17 Відповісти
