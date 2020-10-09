УКР
На тлі спалаху COVID-19 "Динамо" дозволили грати домашні матчі "Ліги чемпіонів" у присутності уболівальників

Футбольному клубу "Динамо" дозволили проводити міжнародні домашні матчі з глядачами на трибунах.

Про це пише пресслужба клубу, інформує Цензор.НЕТ.

"ФК "Динамо" Київ в особі президента клубу Ігоря Суркіса звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням розглянути можливість проведення матчів Ліги чемпіонів за присутності глядачів та отримав схвальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, найближчим матчем із глядачами стане поєдинок у Києві між "Динамо" та італійським "Ювентусом" 20 жовтня. У клубі обіцяють, що на трибунах будуть дотримуватися всіх епідеміологічних норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко просить Кабмін дозволити лікувати хворих на COVID-19 у відомчих лікарнях, розташованих у Києві: "Заповнення ліжок вже понад 70%"

Нагадаємо, Кличко повідомив, що в Києві за минулу добу рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли.

+6
Эпидемия это ж для гоев, а денежки за билеты получат Суркисята. "Деньги не пахнут".
09.10.2020 13:02
09.10.2020 13:02 Відповісти
+5
это какое-то безумие... или спланированная диверсия зеленых...
09.10.2020 12:54
09.10.2020 12:54 Відповісти
+4
Кто побоится? 73% дибилов ни куда не делись
09.10.2020 13:14
09.10.2020 13:14 Відповісти
это какое-то безумие... или спланированная диверсия зеленых...
09.10.2020 12:54
09.10.2020 12:54 Відповісти
Нит, это тот случай, когда бабло побеждает... Поиздержались СУрКИсы...
09.10.2020 13:15
09.10.2020 13:15 Відповісти
УЕФА разрешили не более 30% зрителей.Но решение принимает городские власти,т.е. Витаха
09.10.2020 13:16
09.10.2020 13:16 Відповісти
Кличко - зеленый?
09.10.2020 13:33
09.10.2020 13:33 Відповісти
оно легло под Зе и это уже не секрет ни для кого..
09.10.2020 19:05
09.10.2020 19:05 Відповісти
У вас маничка. Кличко, как мер, должен сотрудничать с президентом - не важно, нравится он вам или нет.
09.10.2020 20:35
09.10.2020 20:35 Відповісти
они и деребанят вместе !!!
09.10.2020 20:39
09.10.2020 20:39 Відповісти
А то при Порошенке он меньше дерибанил. Однако он при этом делает для Киева тоже достаточно много
09.10.2020 20:58
09.10.2020 20:58 Відповісти
Ты что шутишь ? я ЖИВУ в Киеве !!! Такого тупого бездаря, подельника строительных мафиози еще в Киеве не было !!! ему пох Киев и киевляне... ну разве только сравнится с ним может Леня-космос...
09.10.2020 23:15
09.10.2020 23:15 Відповісти
Нет, не шутишь, я тоже в Киеве живу.
И я не помню в Киеве реально хорошего мера, к которому не было бы вопросов.
Самым худшим был, несомненно, Леня-космос, ну а Кличко с Омелей - примерно на одном уровне - лучших среди худших - да, деребанять, но делают.
И дороги при Кличко несколько улучшились, и мосты начали ремонтировать, и парки преобразили, и детские площадки современные по всему Киеву поставили - так что не надо - он, конечно, подельник строительной мафии, но все-таки делает много.
10.10.2020 17:36
10.10.2020 17:36 Відповісти
ты опять юморишь!? так как засрал мой Киев боксер - такого не было никогда(застройками и по сути и т.д.) и кста - он же спортсмен - хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!
10.10.2020 19:06
10.10.2020 19:06 Відповісти
"ты опять юморишь!"
Я по факту пишу, а не юморю, тк гуляю в парках с крестными и племянниками и вижу, как они преобразились, вижу спортивные площадки, которые появились.
Я так понимаю, что ты не по этим делам.

"хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!"

А сотни спортивных площадок по всему городу - типа не в счет?
10.10.2020 20:15
10.10.2020 20:15 Відповісти
Сколько парков, спортивных баз кличко уничтожил за каденцию !?...напомнить!? вот и сиди тихи любитель сторта а вчастности бокса..а спортивные площадки во дворах строят депутаты за свой счет и под выборы...
10.10.2020 22:56
10.10.2020 22:56 Відповісти
А напомни, сколько парков уничтожил Кличко?
И я не любитель бокса, дурачек. Я за справедливое отношение. То, что делает Кличко для Киева я вижу. Хотя Киев за его действия и переплачивает вдвое. Был бы реально достойный кандидат, в котором было бы больше уверенности, что он не будет хуже - проголосовал бы за него, но такого нет. Притула - вроде хороший парень, но хороший мер и хороший парень - разные вещи.

"а спортивные площадки во дворах"
Причем тут спортивные площадки во дворах, дурачек? Ты хоть по Киеву гулял хоть раз, брехунец? Или ты живешь на своем вонючем харьковском массиве или на троещине и в Киев не выбираешься вообще?
11.10.2020 00:30
11.10.2020 00:30 Відповісти
я понял кто ты и чего тут ботишь "киевлянин" и для кого .. а один достойный кандидат профи - это Кучеренко... разговор окончен..
11.10.2020 12:07
11.10.2020 12:07 Відповісти
Я тут не бочу, пропагандонин, я выражаю свое мнение.
Именно по этой причине у меня есть колебания между двумя кандидатами, а у тебя:

"один достойный кандидат профи - это Кучеренко"

Тк я думаю, за кого голосовать, а ты просто рекламируешь своего кандидата.
11.10.2020 12:23
11.10.2020 12:23 Відповісти
чучело !!! я за все время только один раз назвал фамилию и то по твоей прозьбе - а у тебя рот не закрывается от восхваляя кличко и его парков !!!
11.10.2020 12:33
11.10.2020 12:33 Відповісти
кто-то в период пандемии пойдет туда?
09.10.2020 12:55
09.10.2020 12:55 Відповісти
нет конечно.
09.10.2020 13:16
09.10.2020 13:16 Відповісти
Конечно пойдут. Идиотов очень много.
09.10.2020 13:34
09.10.2020 13:34 Відповісти
не суркисы же будут лечить потом
09.10.2020 12:58
09.10.2020 12:58 Відповісти
Прекрасный образец манипуляции.
Динамо и шахтер играют Лигу Ч. на одном стадионе... и продают билеты по одной цене , но почему-то говорят только о "плохом" Динамо , а кроты опять белые и "вЕликие".
09.10.2020 14:41
09.10.2020 14:41 Відповісти
Эпидемия это ж для гоев, а денежки за билеты получат Суркисята. "Деньги не пахнут".
09.10.2020 13:02
09.10.2020 13:02 Відповісти
Никто не придет. Побоятся.
09.10.2020 13:11
09.10.2020 13:11 Відповісти
Кто побоится? 73% дибилов ни куда не делись
09.10.2020 13:14
09.10.2020 13:14 Відповісти
Вот они и побоятся.
09.10.2020 14:04
09.10.2020 14:04 Відповісти
П - послідовні
09.10.2020 13:13
09.10.2020 13:13 Відповісти
Суркисам плевать на здоровье людей - БАБЛО РУЛИТ!
09.10.2020 13:18
09.10.2020 13:18 Відповісти
Мало того,что "Динамо" поимеют жестоко,так ещё и ковид можно подхватить,глядя на эту порнографию. Сомнительное удовольствие. Но разве овощам не все равно? Суркисня вряд ли будет сидеть среди овощей на трибуне.
09.10.2020 13:27
09.10.2020 13:27 Відповісти
Хоть один раз футбольный матч "Динамо" в Киеве посмотри по телевизору, хоть будешь знать где сидят суркасята и им подобные!
09.10.2020 14:11
09.10.2020 14:11 Відповісти
Я знаю,где они сидят. Поэтому и написал "вряд ли". Это такая фигура речи.
09.10.2020 14:17
09.10.2020 14:17 Відповісти
Другие не обязаны знать твои обороты речи. Написал бы просто , что среди болельщиков на стадионе, да и все! А придут истинные болельщики "Динамо", а не "овощи" , как ты их там изображаешь! И не на машинах они приедут, а в метро и общественном транспорте, которым ежедневно пользуются.
09.10.2020 14:28
09.10.2020 14:28 Відповісти
Гроші давай! А потім здихай!
09.10.2020 14:10
09.10.2020 14:10 Відповісти
...ближайшим матчем со зрителями станет поединок в Киеве между "Динамо" и итальянским "Ювентусом" 20 октября.Источник: https://censor.net/ru/n3223944
Ближайшими матчами обгазон со зрителями будут игры сборной Украины с Германией и Испанией 10 и 13 октября
09.10.2020 15:05
09.10.2020 15:05 Відповісти
5804... Играем!!!
09.10.2020 16:39
09.10.2020 16:39 Відповісти
 
 