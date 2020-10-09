На тлі спалаху COVID-19 "Динамо" дозволили грати домашні матчі "Ліги чемпіонів" у присутності уболівальників

Футбольному клубу "Динамо" дозволили проводити міжнародні домашні матчі з глядачами на трибунах.

Про це пише пресслужба клубу, інформує Цензор.НЕТ.

"ФК "Динамо" Київ в особі президента клубу Ігоря Суркіса звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням розглянути можливість проведення матчів Ліги чемпіонів за присутності глядачів та отримав схвальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, найближчим матчем із глядачами стане поєдинок у Києві між "Динамо" та італійським "Ювентусом" 20 жовтня. У клубі обіцяють, що на трибунах будуть дотримуватися всіх епідеміологічних норм.

Нагадаємо, Кличко повідомив, що в Києві за минулу добу рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли.