На тлі спалаху COVID-19 "Динамо" дозволили грати домашні матчі "Ліги чемпіонів" у присутності уболівальників
Футбольному клубу "Динамо" дозволили проводити міжнародні домашні матчі з глядачами на трибунах.
Про це пише пресслужба клубу, інформує Цензор.НЕТ.
"ФК "Динамо" Київ в особі президента клубу Ігоря Суркіса звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням розглянути можливість проведення матчів Ліги чемпіонів за присутності глядачів та отримав схвальне рішення", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, найближчим матчем із глядачами стане поєдинок у Києві між "Динамо" та італійським "Ювентусом" 20 жовтня. У клубі обіцяють, що на трибунах будуть дотримуватися всіх епідеміологічних норм.
Нагадаємо, Кличко повідомив, що в Києві за минулу добу рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли.
И я не помню в Киеве реально хорошего мера, к которому не было бы вопросов.
Самым худшим был, несомненно, Леня-космос, ну а Кличко с Омелей - примерно на одном уровне - лучших среди худших - да, деребанять, но делают.
И дороги при Кличко несколько улучшились, и мосты начали ремонтировать, и парки преобразили, и детские площадки современные по всему Киеву поставили - так что не надо - он, конечно, подельник строительной мафии, но все-таки делает много.
Я по факту пишу, а не юморю, тк гуляю в парках с крестными и племянниками и вижу, как они преобразились, вижу спортивные площадки, которые появились.
Я так понимаю, что ты не по этим делам.
"хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!"
А сотни спортивных площадок по всему городу - типа не в счет?
И я не любитель бокса, дурачек. Я за справедливое отношение. То, что делает Кличко для Киева я вижу. Хотя Киев за его действия и переплачивает вдвое. Был бы реально достойный кандидат, в котором было бы больше уверенности, что он не будет хуже - проголосовал бы за него, но такого нет. Притула - вроде хороший парень, но хороший мер и хороший парень - разные вещи.
"а спортивные площадки во дворах"
Причем тут спортивные площадки во дворах, дурачек? Ты хоть по Киеву гулял хоть раз, брехунец? Или ты живешь на своем вонючем харьковском массиве или на троещине и в Киев не выбираешься вообще?
Именно по этой причине у меня есть колебания между двумя кандидатами, а у тебя:
"один достойный кандидат профи - это Кучеренко"
Тк я думаю, за кого голосовать, а ты просто рекламируешь своего кандидата.
Динамо и шахтер играют Лигу Ч. на одном стадионе... и продают билеты по одной цене , но почему-то говорят только о "плохом" Динамо , а кроты опять белые и "вЕликие".
Ближайшими матчами обгазон со зрителями будут игры сборной Украины с Германией и Испанией 10 и 13 октября