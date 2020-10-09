Україна в ОБСЄ: за два місяці найманці РФ 130 разів порушили перемир'я на Донбасі і 21 раз використовували заборонені безпілотники

Від початку дії оновленого перемир'я окупанти на Донбасі здійснили 130 порушень "тиші", 21 раз використовували заборонені безпілотники і в 20 випадках здійснювали інженерне зміцнення позицій.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом трохи більше двох місяців з початку дії пакету додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню українська сторона зареєструвала понад 130 випадків порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями, 21 випадок використання БПЛА, один випадок зміни розташування військ та 20 випадків додаткового інженерного зміцнення позицій з боку незаконних збройних формувань", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що це є кричущим порушенням Мінських домовленостей та погоджених Тристоронньою контактною групою додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

За його словами, хоча СММ ОБСЄ і звітує про 97-ми відсоткове зниження кількості порушень режиму припинення вогню з 27 липня, що є великим досягненням, "ситуація з безпекою на Донбасі все ще залишається крихкою та непередбачуваною".

На цьому тлі він вказав на те, що Місія ОБСЄ протягом 21 червня - 16 вересня 2020 року зафіксувала 485 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням відповідних ліній відведення і 94% такого озброєння було виявлено на окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей України.