УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4539 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
439 7

Україна в ОБСЄ: за два місяці найманці РФ 130 разів порушили перемир'я на Донбасі і 21 раз використовували заборонені безпілотники

Україна в ОБСЄ: за два місяці найманці РФ 130 разів порушили перемир'я на Донбасі і 21 раз використовували заборонені безпілотники

Від початку дії оновленого перемир'я окупанти на Донбасі здійснили 130 порушень "тиші", 21 раз використовували заборонені безпілотники і в 20 випадках здійснювали інженерне зміцнення позицій.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом трохи більше двох місяців з початку дії пакету додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню українська сторона зареєструвала понад 130 випадків порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями, 21 випадок використання БПЛА, один випадок зміни розташування військ та 20 випадків додаткового інженерного зміцнення позицій з боку незаконних збройних формувань", - заявив він.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що це є кричущим порушенням Мінських домовленостей та погоджених Тристоронньою контактною групою додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Також читайте: Росія поки лише створює перешкоди для врегулювання на Донбасі, - США в ОБСЄ

За його словами, хоча СММ ОБСЄ і звітує про 97-ми відсоткове зниження кількості порушень режиму припинення вогню з 27 липня, що є великим досягненням, "ситуація з безпекою на Донбасі все ще залишається крихкою та непередбачуваною".

На цьому тлі він вказав на те, що Місія ОБСЄ протягом 21 червня - 16 вересня 2020 року зафіксувала 485 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням відповідних ліній відведення і 94% такого озброєння було виявлено на окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей України.

Автор: 

безпілотник (4930) ОБСЄ (3527) обстріл (31019) найманці рф (2079) операція Об’єднаних сил (6725) Цимбалюк Євген (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский тварь. Количество нарушений даже близко не совпадает с данными слепых ОБСЕ
показати весь коментар
09.10.2020 12:58 Відповісти
Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники - Цензор.НЕТ 308
показати весь коментар
09.10.2020 13:01 Відповісти
Зато какие креативные зелено-ермаковские в новостях про обстрелы!

https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Але як "красіво" нам віщають:

- окупанти здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

- вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали.
показати весь коментар
09.10.2020 13:03 Відповісти
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__cft__[0]=*********************************************************-5Cv_jlWKVilGWynKV-ioWYO5ZLbT8afHhcB1agUuA2MJApkH0O8eRBKOdJ58XJ2rGPcPqU_R4zGvkI417_jDdQKDJGCQ3dLR0MNHN1x5xLl_4DAAwVAp8dQnU_TC6LI4TJQl_fA4Es84UfQeAT5se5zaWLnfri&__tn__=-UC%2CP-R Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
5 год



Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 9 жовтня 2020 року

Слава Україні!

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.
Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї,
а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
показати весь коментар
09.10.2020 13:06 Відповісти
Це вороги, оті Зєлєнскі, Єрмак, Цимбалюки? Схоже, що так. Лише за серпень ОБСЄ показала більше 700 порушень. Нехай прийме о, що за вересень не було нічого. То, якщо той Євген Цимбалюк оголошує на цілий світ, що "та сторона" порушила режим тиші 139 разів, то виходить, що українська сторона порушила 570 разів. Бо інакше хтось бреше: або ОБСЄ, або Цимбалюк. Хоча його патрон Зєлєнскій, який при Єрмаку грається у президента України взагалі заявляв, що "більше 2-х місяців діє режим повної і всеосядної тиші" .
показати весь коментар
09.10.2020 13:06 Відповісти
Ой,та невже бубочка ******* про віковічний режим тиші?

А так співав, так співав про свої надбання миру!
показати весь коментар
09.10.2020 13:08 Відповісти
Так звичка ж, під чужу дудку танцювати і співати. В такому віці перевиховувати пізно.
показати весь коментар
09.10.2020 13:15 Відповісти
 
 