УКР
Новини
812 10

Зеленський 12 жовтня проведе переговори з Дудою, разом вони відвідають Одесу для участі в українсько-польському економічному форумі, - ОП

12 жовтня Президент України Володимир Зеленський в Києві проведе переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) Польща (9003) Дуда Анджей (805)
Топ коментарі
+1
И вот БУБОЧКА , ты должен вспомнить ПРО АВТОБАН ОДЕССА - БРОДЫ. Чтобы повернуть потоки польских туристов, бизнесменов НА ЮГ УКРАИНЫ
09.10.2020 13:09 Відповісти
+1
Бо писать круги Львов- Ровно- Житомир - Киев - Одесса - ПРОСТО СМЕШНО
И пора вообще построить нормальный автобан от границ ПРЯМОЙ без привязки к городам
09.10.2020 13:10 Відповісти
+1
Як можливо згадати те, про що незнаєшь !!Як казав у нас завуч в школі--Не знав ,та забув !!!)))
09.10.2020 13:10 Відповісти
