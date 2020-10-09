Зеленський 12 жовтня проведе переговори з Дудою, разом вони відвідають Одесу для участі в українсько-польському економічному форумі, - ОП
12 жовтня Президент України Володимир Зеленський в Києві проведе переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.
13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.
И пора вообще построить нормальный автобан от границ ПРЯМОЙ без привязки к городам