Зеленський 12 жовтня проведе переговори з Дудою, разом вони відвідають Одесу для участі в українсько-польському економічному форумі, - ОП

12 жовтня Президент України Володимир Зеленський в Києві проведе переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу і візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

