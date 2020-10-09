УКР
У посольстві США в Україні поділяють стурбованість Міжнародного валютного фонду з приводу того, що рада Національного банку України (НБУ) ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику глави НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

"Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу недавнього голосування Ради НБУ щодо догани заступникам голови НБУ Рожковій і Сологубу. Міцний і незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті посольства в Твітер в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

Також читайте: МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління

догана (31) МВФ (3110) НБУ (10689) США (24380) Рожкова Катерина (351) Сологуб Дмитро (52)
Посольство США про догану Рожковій і Сологубу: Незалежний НБУ має критичне значення для подальшого розвитку України
Член Совета Шапран заявил-"В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)."Источник: https://censor.net/ru/n3223114

Я так зрозумів,що уЗеленського якраз мріють про повернення 90-х..
Там же, в Телеграм, зеленые и возьмут кредиты.
В Твиттере?
Пишите в Телеграм!
Там же, в Телеграм, зеленые и возьмут кредиты.
Член Совета Шапран заявил-"В лихих 90-х гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)."Источник: https://censor.net/ru/n3223114

Я так зрозумів,що уЗеленського якраз мріють про повернення 90-х..
вся прелесть 90-х в том,что в подъезде часто встречали и самих встречальщиков..
так шо хай пробуют,дегенераты..
Зеленому быдлу дальнейшее развитие Украины безразлично. Главное, чтоб Каломойский процветал.
Гола бародька послала МВФ вжопу. Які проблеми?
Омериканцi суют свою харю во все внутренние дела , как показывает практика . И так по всему Миру . Странно то , шо когда москали отжимали Крим , омериканцi как харанты Будапештского меморандума , скромно помалкивали в тряпочку в сторонке
ни добавить,ни отнять..
Крепкое и критически важное для Украины значение-быть самостоятельной страной. Не прогибаться нИ перед кем. Спасибо за советы, посольство США. А ЧТО там у вас, в НьюЙорке и прочих Сиетлах? Справились с беспорядками и погромами, советчики? Ваши ортодоксы с еврейский кварталов в вашем Ньюгороде бунтуют против ограничений, связанных с ковидом. Ну-ну. Расскажите нам ещё, что-нибудь о выговоре в НАШЕМ НБУ. Посольство сша, ютьюб не закрыт. Видео онлайн доступно, как и что происходит на стрит в ваших городах в ваших штатах. Поговорим в ютьюбе?
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey

Для тех, кто не понимает. И пока вежливо.
Дядя Сэм намекает Данилишину, Шапрану и Ко что им может не понравится каждый год отдыхать в Анапе и жить в Ростове.
