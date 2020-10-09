Посольство США про догану Рожковій і Сологубу: Незалежний НБУ має критичне значення для подальшого розвитку України
У посольстві США в Україні поділяють стурбованість Міжнародного валютного фонду з приводу того, що рада Національного банку України (НБУ) ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику глави НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.
"Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу недавнього голосування Ради НБУ щодо догани заступникам голови НБУ Рожковій і Сологубу. Міцний і незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в акаунті посольства в Твітер в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".
Я так зрозумів,що уЗеленського якраз мріють про повернення 90-х..
так шо хай пробуют,дегенераты..
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey
Для тех, кто не понимает. И пока вежливо.
Дядя Сэм намекает Данилишину, Шапрану и Ко что им может не понравится каждый год отдыхать в Анапе и жить в Ростове.