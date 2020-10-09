Єрмак: Наша стратегія - не прославляти військові зусилля і не звинувачувати Росію в наших бідах
Дуже важливо бути і обережними, і врівноваженими, щоб справді в реальному житті просувати інтереси України.
Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.
"Наша стратегія полягає не в тому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях. Оскільки, чесно кажучи, це не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій", - зазначив глава ОП.
За словами Єрмака, потрібно знижувати напругу і використовувати будь-які майданчики для переговорів.
"Нам дуже важливо бути і обережними, і врівноваженими, щоб справді в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу, тому що, врешті-решт, усе це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей", - додав Єрмак.
