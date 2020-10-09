УКР
Єрмак: Наша стратегія - не прославляти військові зусилля і не звинувачувати Росію в наших бідах

Єрмак: Наша стратегія - не прославляти військові зусилля і не звинувачувати Росію в наших бідах

Дуже важливо бути і обережними, і врівноваженими, щоб справді в реальному житті просувати інтереси України.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

"Наша стратегія полягає не в тому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях. Оскільки, чесно кажучи, це не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій", - зазначив глава ОП.

За словами Єрмака, потрібно знижувати напругу і використовувати будь-які майданчики для переговорів.

"Нам дуже важливо бути і обережними, і врівноваженими, щоб справді в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу, тому що, врешті-решт, усе це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей", - додав Єрмак.

Топ коментарі
+139
Козлина сепарская .
09.10.2020 13:35 Відповісти
+115
никокда щтирлиц еще не был так близок к провалу
09.10.2020 13:35 Відповісти
+91
А чем всетаки закончилась эпопея ермаков о продаже правительственных мест?Потрындели и забыли?
09.10.2020 13:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Слово класне вибрав - "Стратегія"!
Колись я таке вже чув: "Главнає нє правацировать".
Стратегія сидіти в будці із заклеєним ротом і слідкувати за тим, щоб ніхто поруч не пукнув.
09.10.2020 19:35 Відповісти
Какая отвратительная ж рожа
10.10.2020 10:32 Відповісти
Только в одном согласен с Ермаком. В том, что происходит сегодня виноват только мудрый украинский народ, выбрав своим лидером вместо воина мразь криворожскую...
показати весь коментар
09.10.2020 19:38 Відповісти
Врет Ермак-Козырь.
09.10.2020 19:40 Відповісти
Можеш ще ***** мінєта посмоктати, щоб зняти напругу та розслабити його. А заразом і всім сєпарам. Вони перестануть напружуватись і ненавидіти Україну
показати весь коментар
09.10.2020 19:42 Відповісти
Нет, конечно, Козырь, ни в коем случае не прославлять военные усилия Украины, боже упаси.....а то ведь обнуленный может тебя обвинить в том, что не справился с возложенными на тебя обязанностями и быстро заменит тебя на другого агента от гэбни рядом с зелей...свято место пусто не бывает...ну а будут украинцы обвинять рашку в бедах Украины, так обнуленный предупредил тебя, что для тебя это вообще потянет на 10 лет без права переписки....
09.10.2020 19:44 Відповісти
Демагог і пустодзвон, який не здатний і не хоче зрозуміти справжньої причини війни, - віковічні намагання Росії знищити Україну, як державу, асимілювати український народ, створити плацдарм для наступу на Європу.
09.10.2020 19:45 Відповісти
Это Вы слишком доверчивые - они зельцман и Ермак - агенты рашистов ,и выполняют поставленные перед ними задачи.
показати весь коментар
10.10.2020 08:12 Відповісти
Он действительно демагог заигравшийся в высокую дипломатию . Гнать в шею таких безальтернативно миролюбивых ,,экспертов" . Вова должен дать оценку его высказываниям или полетит вслед за ним в отставку
показати весь коментар
10.10.2020 11:07 Відповісти
Лучше узнайте его биографию и кем он является , а зеленский несёт личную ответственность и является соучастником
показати весь коментар
Не является . Ермака никто не выбирал
показати весь коментар
Вофа должен полететь не вслед а впереди Ермака и без всяких оценок,тем более,что Вофе уже говорили за Ермачину во время инциндента с Викторией Спартц,напомнить что он сказал в ответ???
показати весь коментар
А может вы просто предатели, а это всё отмазки.
показати весь коментар
і це він пробекав в Лондоні, серці Великої Британії, ...англійцям!!! ..завгосп...
показати весь коментар
предательская *разь
показати весь коментар
Фаршмак, тебе фуйло пустить на котлети і присипе новічком, оце буде стратегія.
показати весь коментар
Переговори про що? про те, як здати Україну? зелена блювота про звільнення захоплених територій вже і не заікається. Головне, щоб )(уйло не розсердився
показати весь коментар
для зелёных мышей

"Я поменял статус-кво, на поле битвы.
Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее.
Мы прорвали и уничтожили ее",
- сказал Алиев.
09.10.2020 20:17 Відповісти
Нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными
Яке ти падло осторожне і уравноВЄШЄНОЄ ми побачили на прикладі сержанта Журавля
Цука за все відповісте.
показати весь коментар
Єррьмак--очінь умнай русккай парьєнь.
показати весь коментар
Ж+ москаль = мразь у…
показати весь коментар
Очінь па хожіє на єта.
показати весь коментар
Любителям зелени РЕКОМЕНДУЮ к просмотру ! https://www.youtube.com/watch?v=J9lH2nMCdf4
показати весь коментар
щоб ти падло здох, пітор смердючий
показати весь коментар
Обвинение россиян "во всех несчастьях" Украины мешает достижению мира в Донбассе.
09.10.2020 20:41 Відповісти
09.10.2020 21:56 Відповісти
Ну и где эти семенчинки и Парасюки с нацженами авакяшки ???
показати весь коментар
10.10.2020 11:37 Відповісти
Будем надеяться ,что и напасть ЗЕермак пройдет.
показати весь коментар
Мало того, что Ермак транслирует трусливую, капитулянскую позицию, так он ещё оскорбляет народ Украины представляя его неадекватным.
показати весь коментар
"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", - отметил глава ОП. Источник: https://censor.net/ru/n3223959

ГНАТИ ПІД СРАКУ ЦЬОГО СЛУГУ КРЕМЛЯ
показати весь коментар
ПІД СРАКУ - це надто толерантно та гламурно.
показати весь коментар
Гнати надо зельцмана ,который несёт личную ответственность за секретута - это раз , а два - они работают в тандеме ! Три -не гнать , а повесить уродов , на Крещатике , чтоб потом другим , не повадно было !
показати весь коментар
"Не обвинять расею в наших бедах..." епт....о чем этот руцкий агент бает? А кого же нам винить в наших бедах?
показати весь коментар
73%.Їм дякуймо.
показати весь коментар
ПЛЮС !!!
показати весь коментар
Он не Ермак он ишак сепарский...
показати весь коментар
Жидокацап.
показати весь коментар
Он хочет сказать, что всех бедах виновата не страна Россия,
а кремль, где засели агенты секты Хабад Любавич.
Только нам от этого не легче, нами тоже рулит Хабад.
показати весь коментар
Если трусость нынешних отцов называют осторожностью,
обязательно наступит время,
когда рабство детей назовут преданностью.
Джахар Дудаев
показати весь коментар
Не треба путєна турбувати, нагадуванням в Європі, про пожежі, які заподіяли його підлеглі і де сотні сімей залишились без домівок, бо він образиться і миритись не захоче...

https://www.facebook.com/vladaesse/posts/2918862388400098 Мне нужна лопата!


09.10.2020 22:35 Відповісти
Слово гандон и то не отразит в полной мере суть этого выродка...
показати весь коментар
стратегія....
єрмак ! прийми губи від путлерової дупи, бо я не розчула про твою стратегію.
показати весь коментар
ПОРА СКАЗАТЬ РЕШИТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО, ЧТО С ВРАГАМИ НУЖНО БИТЬСЯ, А НЕ СОГЛАШАТЬСЯ.
И.В. Сталин
показати весь коментар
ага.. ваша стратегія це звинувачувати тих, хто у 2014-му став на захист країни. Ми вже це зрозуміли. Щоб ви, підлі паскудники, вже повиздихали всі !
показати весь коментар
Наша Стратегия - не прославлять военные усилия ... (с)

Я сподіваюся, що військові, які голосували і надривно агітували за тлю і кагал - неймовірно щасливі. Це ж саме те, чого вони прагнули. Отримали.

Падаль ти, єрмак. Кінчена мерзота.
Але виборці твого, типу, боса, хочуть чути подібну риторику. Чекали її. І схвалюють, як ви несамовито лижете черевики вбивцям українців.
показати весь коментар
Мерзотне кгбістське лайно, вилупок проклятий.
показати весь коментар
Мы должны прощать наших врагов, но не раньше, чем их повесят.
Генрих Гейне
показати весь коментар
Так і сказав? Їзьєккомь? Лє? А суть правильна.
показати весь коментар
Какие ваши интересы Украина Ермака ? Неужели ваши планы одобряет народ Украины ?
показати весь коментар
Я націоналіст і цим пишаюсь.
показати весь коментар
и вот такие дЕрьмаки решают нашу судьбу!..
показати весь коментар
Как по мне, Ермак - демагог, і вже рідною мовою, тут нема про що вже казати, немає ні плану, не має позиції, не щирий, не такого радника я хотів би бачити поряд з президентом. Слизька людина... Говорить ні про що, так щоб двояко трактувати можна було, маю на увазі, що дає можливість думати як хочете, то б то не відвертий, проукраїнської позиції - майже не бачу. Таке у мене враження про цю людину.
показати весь коментар
Зебіли! Ви Дєрьмака обирали? А він є! Стоїть як штик, цей «високій і красивий парєнь внучкі» і вирішує вашу долю. Так, це лайно вже відверто здає Україну, та навіть не приховує, але до цього йому треба допомогти зняти санкції з ху#ла, саме над цим він зараз працює.
показати весь коментар
О це зібрались підарасти у владі.
показати весь коментар
агент Козырь? мразь. подлая тварь и мразь.
показати весь коментар
Ермак: Наша Стратегия - не прославлять военные усилия и не обвинять Россию в наших бедах

Прав на 100%
показати весь коментар
выбрали пархача хавайте
показати весь коментар
73% как раз этого и хотели. Хавают и утираются 24%. Может хватить уже скулить в интернете?
показати весь коментар
я не 73 и не 24 и не живу в Украине. мне скулить не очем просто смотреть на процентных жалко...
показати весь коментар
а ты че заблудился винторогий?
показати весь коментар
А ты тут за всех не распинайся козламордое!
Уже нет никаких 73%!
показати весь коментар
Козлороге, а чим ти будеш заробляти на рєпку коли парашці Інет відімкнуть?
показати весь коментар
дерьмака надо не в отставку отправить, а в тюрьму...
показати весь коментар
Президент Азербайджана делает «гроссмейстерский ход». Не прекращая военной операции, он решительно и хладнокровно «конвертирует» военные успехи в дипломатическое преимущество и предлагает Армении мир уже на условиях Азербайджана. Где самое важное условие - это четкий график вывода войск Армении. Причём со стороны Баку больше не будет прекращения огня «авансом», в одностороннем порядке и в расчете на «давайте сейчас прекратим стрелять, а потом подумаем, как договариваться» -сомневающиеся могут ознакомиться с президентскими «твитами». Азербайджан под руководством своего Верховного главнокомандующего продолжает победную стратегию, и теперь политика в регионе вершится уже на условиях Азербайджана.
показати весь коментар
Штирлиц у вас ус отклеялся.это провал подумал мифологический огент кремля 666
показати весь коментар
от тепер цікаво, як багато коментаторів готові знести не на словах цю владу? Думаю небагато.
показати весь коментар
твоя стратегія мерзото смоктати у ***** цюцюрку, а на закуску ще й дупу ******* зализати, щоб какатюхи у сраці не чавкали.
показати весь коментар
Хавайте, Хавайте. Мудрий українській нарід!
показати весь коментар
Це зрадник і цю гниду треба віддавати під суд, але це не з цією владою ...як втім і не з попередньою
показати весь коментар
Ермаку бы Гей парады возглавлять ,а не офис президента 🤦🙄🤔🤫 Гордон штопаный😡
показати весь коментар
То він голубок і ззовні,і зсередини?
показати весь коментар
Идиоты, не д'Ермак , а зеленский , назначивший и позволяющий сдавать вас украинцев *****!ЕРМАК - ширма и громоотвод , от ИУДЫ ЗЕЛЕНСКОГО Примерно , как старикашка Факин
показати весь коментар
Это дЕрЬмак от горя кобенится - шутка сказать - любимейшая Фокинская внученька-губошлёпина наглухо забанила перманентную инсталляцию в собственный глубоко тюнингованный организм набубнявленного тилипка, произрастающего из персоны вышеупомянутого дЕрЬмака.
показати весь коментар
Очень надеюсь, что на эту мразь и зеленского будут открыты уголовные дела за предательство интересов Украины!
показати весь коментар
И почему до сих пор оппозиция этого не сделала ! «ЕС «, «Голос « , « Батькивщина « или вы уже сдулись ?
показати весь коментар
Нет уж! Жрите с полна это зеленое дерьмо!
Ну если голос и партия родина --это оппозиция, тогда я точно Папа римский)
показати весь коментар
И каво ж ты тада, великаразумное, придлагаиш абвинять в нашых бедах? Можыт Манголию? Или Кабо, *****, Вердэ? ...
показати весь коментар
Вот гандон проросийский этот Ермак!! Ты поди и путину ещё зад подотри, что бы не дай бог царя не обидеть!! Вот недоросль безграмотная!! Может поэтому и вагнеровцев Ермак слил путину??? Или они вдвоём на пару, сливали, вместе с этим дебильным президентом Зеленским!!
показати весь коментар
Прошу частіше надавати цьому суб'єкту слово. Ми маємо мати матеріали для публічного суду таких зрадників України.
показати весь коментар
Щоб корчитися,чуючи його українську?
показати весь коментар
Стратегія ЗЕків-колаборантів -

НЕ звинувачувати моск-загарбників у
військовій агресії та окупації.
показати весь коментар
