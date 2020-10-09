Росія посилює контроль над діяльністю командного складу окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює контроль над діяльністю командного складу з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"На цьому тижні у військах противника розпочала роботу комісія Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації з метою контролю за проведенням зборів з командним складом 1-го і 2-го армійських корпусів", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в штабі 8-ї армії Південного військового округу ЗС Росії сплановано проведення атестації офіцерів на відповідність займаним посадам за підсумками бойової підготовки російських окупаційних військ в цьому році.

