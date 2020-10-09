Росія посилює контроль над діяльністю командного складу окупаційних військ на Донбасі, - розвідка
Командування ЗС РФ посилює контроль над діяльністю командного складу з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"На цьому тижні у військах противника розпочала роботу комісія Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації з метою контролю за проведенням зборів з командним складом 1-го і 2-го армійських корпусів", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в штабі 8-ї армії Південного військового округу ЗС Росії сплановано проведення атестації офіцерів на відповідність займаним посадам за підсумками бойової підготовки російських окупаційних військ в цьому році.
"...Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров - к предателям вплоть до седьмого колена...
2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего..."
Голда МЕИР,
5-й премьер министр Израиля,
министр внутренних дел Израиля,
министр иностранных дел Израиля,
министр труда и социального обеспечения Израиля,
урожденная киевлянка Голда Мабович (по мужу - Меерсон)