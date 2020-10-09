УКР
Росія посилює контроль над діяльністю командного складу окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює контроль над діяльністю командного складу з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужби  Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"На цьому тижні у військах противника розпочала роботу комісія Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації з метою контролю за проведенням зборів з командним складом 1-го і 2-го армійських корпусів", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в штабі 8-ї армії Південного військового округу ЗС Росії сплановано проведення атестації офіцерів на відповідність займаним посадам за підсумками бойової підготовки російських окупаційних військ в цьому році.

Міноборони (7681) розвідка (3925) росія (67966) Донбас (22366)
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWFZf-7bAiZaiUD4hff3IEAWROI1KFu9lfT0QgUG2O-Uml4v845kuJM6w4WG3LFocJPZxXPVYPhfrKQuOSIO5bkRZ7DU8zbtFrWWbjFu0QJkPxpcs939uyWdXLPGbU9BsM&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій
"...Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров - к предателям вплоть до седьмого колена...
2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому.Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего..."

Голда МЕИР,
5-й премьер министр Израиля,
министр внутренних дел Израиля,
министр иностранных дел Израиля,
министр труда и социального обеспечения Израиля,
урожденная киевлянка Голда Мабович (по мужу - Меерсон)
В отличии от нас кацапия делает конкретные шаги и их внедряет в жизнь.А в Украине кроме громогласных заявлений ничего не двигается с места.
Ихтамнет!! Головне припинити стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
Украина должна готовить Армию и готовить план и операцию быстрого захвата Донбасса! Операция должна быть такая масштабная и такая быстрая, что по времени идеально максимум она должна занять - 1 день или максимум 2 дня. И нужно ждать, когда будет момент слабости РФ, что ей будет не до Донбасса. Хотя пока Донбасс может и не надо возвращать. Он дает санкции против РФ, анаконда сжимает и душит РФ. Далее нужно требовать эмбарго на нефть РФ от Запада.
Быстрая и неожиданная операция когда во главе армии откровенные кремлевские агенты типо Ермака? Про операцию с Вагнеровцами не забыл?
Как вы смеете так говорить. Ермак запрещает вам обвинять РФ во всех грехах. Вините только майдан и украинских националистов которые не хотят разговаривать па рузки
Але ти ж розмовляєшь !!))
Так говорили же что она их только и контролирует, свои же, война же с ней
Якщо АК-1та АК-2 підпорядковані тій самій 8-ій арміі ЮВО , то ясна річ хто керує !!))
Загляни в глаза.
