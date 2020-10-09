Реформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев

Керівництво Міністерства фінансів і Державної митної служби не справляється з реформою митниці, необхідні кадрові рішення.

Про це нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової і митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.

"До чого прийшла митниця у нас зараз? Ми ж бачимо, що там дуже погано все. Ми розуміємо, що все погано в цифрах, і приходимо до того висновку, що треба міняти керівництво, треба міняти людей, тому що всі системні рішення не реалізуються - реформа не йде. За Максима Нефьодова (перший глава Держмитслужби після поділу ДФС. - Ред.) хоч реформа йшла. При цьому ще і кошмарять бізнес в той час, коли "чорні" фури ходять через митницю без перешкод. Тобто ми розуміємо, що керівництво Мінфіну і Митниці не справляється із завданням. Підстави для кадрових рішень очевидні", - заявив він.

Він також розкритикував "останні призначення, які були на митниці", бо вважає їх "сумнівними".

"Закон дає можливість на період карантину призначати на посади без конкурсу і відступати від положень Закону про держслужбу. Якщо подається 20 осіб, які узгоджуються за три дні, два з яких - вихідні, а потім на комітеті міністр фінансів не може пояснити, як він їх перевіряв, то як реагувати? Звідки прийшло це таємне знання про те, що це ті самі люди, які відповідають посаді, якщо практика таких швидких узгоджень взагалі не характерна для міністерства?" - заявив нардеп.