УКР
Новини
Реформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев

Реформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев

Керівництво Міністерства фінансів і Державної митної служби не справляється з реформою митниці, необхідні кадрові рішення.

Про це нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової і митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Економічній правді", передає Цензор.НЕТ.

"До чого прийшла митниця у нас зараз? Ми ж бачимо, що там дуже погано все. Ми розуміємо, що все погано в цифрах, і приходимо до того висновку, що треба міняти керівництво, треба міняти людей, тому що всі системні рішення не реалізуються - реформа не йде. За Максима Нефьодова (перший глава Держмитслужби після поділу ДФС. - Ред.) хоч реформа йшла. При цьому ще і кошмарять бізнес в той час, коли "чорні" фури ходять через митницю без перешкод. Тобто ми розуміємо, що керівництво Мінфіну і Митниці не справляється із завданням. Підстави для кадрових рішень очевидні", - заявив він.

Він також розкритикував "останні призначення, які були на митниці", бо вважає їх "сумнівними".

Читайте: "На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади", - ексголова Держмитслужби Ігор Муратов

"Закон дає можливість на період карантину призначати на посади без конкурсу і відступати від положень Закону про держслужбу. Якщо подається 20 осіб, які узгоджуються за три дні, два з яких - вихідні, а потім на комітеті міністр фінансів не може пояснити, як він їх перевіряв, то як реагувати? Звідки прийшло це таємне знання про те, що це ті самі люди, які відповідають посаді, якщо практика таких швидких узгоджень взагалі не характерна для міністерства?" - заявив нардеп.

контрабанда (1834) Мінфін (3705) митниця (1921) Гетманцев Данило (957)
+4
"Что они не делают - не идут делаРеформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5231
09.10.2020 14:07 Відповісти
+1
Шо, опять?!(с)
Это ж она, вроде, раньше, при метросексуале, не шла.
Вы его заменили на "понятного" деятеля.
И что?!
09.10.2020 13:58 Відповісти
+1
Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5393
09.10.2020 13:59 Відповісти
Шо, опять?!(с)
Это ж она, вроде, раньше, при метросексуале, не шла.
Вы его заменили на "понятного" деятеля.
И что?!
09.10.2020 13:58 Відповісти
Реформа таможни не идет. Основания для кадровых решений очевидны, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5393
09.10.2020 13:59 Відповісти
что-то мне подсказывает, что зеленый клоун в реале стоит, повернувшись к слону передом..
09.10.2020 14:01 Відповісти
Тут сложнейшая дилемма, баланс бабла между своим карманом и бюджетом. И 5-ю квартиру и 10-ю машину хочется купить и пустеющий бюджет наполнять как-то надо. Такие вопросы под силу только проФФи, типа Пудрика, у которого как известно : Мужчина - состоит из "муж" и "чина"
09.10.2020 14:09 Відповісти
А кто там вякал,что это рыговское рыло кочерыжное,которое на таможню поставили-великий профи?
09.10.2020 13:58 Відповісти
кошмарят бизнес в то время, когда "черные" фуры ходят через таможню без препятствий. То есть мы понимаем, что руководство Минфина и Таможни не справляется с задачей

------------------------
это, смотря какую задачу им поставили
09.10.2020 14:05 Відповісти
"Что они не делают - не идут делаРеформа митниці не йде. Підстави для кадрових рішень очевидні, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5231
09.10.2020 14:07 Відповісти
Найміть англійську компанію, буде дешевше.
09.10.2020 14:16 Відповісти
А реформа чого йде? Хіба що по розширенню та поглибленню кишень бені та рудого
09.10.2020 14:18 Відповісти
гнать таможню со "стажем " поголовно , надо быть наивным и проводить реформы надеясь на то что таможенник который "заработал " на виллу и лексус вдруг с дуру станет честным и будет жить на ОДНУ ЗАРПЛАТУ!!!!!!
09.10.2020 14:19 Відповісти
Звичайно ні !)) То курва така кормушка яку не візьме жодна реформа )
09.10.2020 14:20 Відповісти
Просто ліквідувати митницю повністю, а на її місце найняти на 10-15 років англійську компанію для виконання всіх функцій буде найшвидшим та найефективнішим заходом. Через десять років хай вони самі відбирають кандидатів на роботу з місцевих і починають просувати їх по службових щаблях доки не замінять всю систему місцевими кадрами.
09.10.2020 14:22 Відповісти
Я завжди говорю що Україні потрібні іноземні фахівці не тільки на вищих керівних посадах, а на рівнях практично до керівника сільскої пошти. На 15-20 років. Українці можуть бути ким завгодно від працівника свиноферми до академіка, медика, митця, інженера. Але не на керівній посаді. Що б не мали змоги гендлювати можливостями підприємств чи галузей в цілому. Або рубати руки крадіям. Але тоді все прийдеться переобладнувати на ножне управління. Навіть клавіатуру ось цього ноутбука.
09.10.2020 14:49 Відповісти
Это не правильный вариант. Английская компания будет работать на своё Королевство. Никак не наше государство. Даже не знаю, как изменить систему правильными местными кадрами. Не знаю, что и придумать, наверное, все плохо, в нашем государстве. Выход есть? Или нет?
09.10.2020 15:05 Відповісти
Слуга урода - так правильней.
09.10.2020 14:23 Відповісти
Через менее сто дней зеленского во власти, это было понятно. Зеленский слил всю институцию президенства напрочь. Не повторяйте то, что очевидно.
09.10.2020 15:12 Відповісти
А сракашвиль за "базар" ответит? Или получит прибавку к жалованью?
09.10.2020 14:39 Відповісти
"При Максиме Нефьодове хоть реформа шла". Гетьманцев совсем того? Реформа таможни окончательно умерла. До того как нефьодов пришел. Давно. Нет никакой реформы в таможни. Ну вы все знаете почему. ПОТОМУ ЧТО система своих не сдаёт. Никто из таможни не пойдёт против. Своих ништяков, и против тех, кто решалы:как и так расстамаживать груз для выгодополучателей. И всё.
09.10.2020 14:58 Відповісти
новые лицца фотографов накерували
09.10.2020 15:10 Відповісти
крокодил не ловится, реформа не идет
09.10.2020 15:11 Відповісти
Зеленский - это такой, прости, господи, президент, на которого уже никто не обращает внимания - каждый занят своим, коррупционным. Зеленского же это полностью устраивает, ему и представительских функций вполне достаточно.
09.10.2020 15:15 Відповісти
МамадАрагая. Гетьманцев заметил, что реформа таможни не идет. А ещё, что не идёт? Реформа фискалов? Ну если всё время, рабочее, отдыхать, под крышей заболевших ковидом19 в зраде и в комитетах, то, можно, и не такие "выводы" задвинуть. Боже мой! Здравствуй те, ещё что-то дурацкое сказать хотели?
09.10.2020 16:05 Відповісти
Да как же-ж так? Когда убрали Нефёдова, на место его и его команды поставили железных реформаторов! Один начальник Одесской таможни чего стоит! А если серьёзно, то такого бардака внутри Зе-шоблы, которая по недоразумению оказалась "у руля", и близко никогда не было...
09.10.2020 18:09 Відповісти
 
 