Лукашенко про студентські протести: Недопрацьовують ректори вишів. Протягом тижня ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких закладів

Через участь студентів у протестах у Білорусі звільнять ректорів кількох вищих навчальних закладів. Білоруські студенти продовжують влаштовувати акції, зокрема просто у вишах.

Про це заявив Олександр Лукашенко на нараді з представниками уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, активній частині суспільства потрібно "дати чіткий орієнтир" подальшого розвитку суспільно-політичної ситуації в Білорусі. При цьому в нього є питання до Міністерства освіти.

"Поведінка частини студентів демонструє їхнє, м'яко кажучи, недбале ставлення до вищої освіти. Це може призвести до втрати її цінності як значущого соціального щабля. Недопрацьовують ректори вишів. Найближчим часом, протягом тижня, ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких вишів", - додав він.