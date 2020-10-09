Лукашенко про студентські протести: Недопрацьовують ректори вишів. Протягом тижня ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких закладів
Через участь студентів у протестах у Білорусі звільнять ректорів кількох вищих навчальних закладів. Білоруські студенти продовжують влаштовувати акції, зокрема просто у вишах.
Про це заявив Олександр Лукашенко на нараді з представниками уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
За його словами, активній частині суспільства потрібно "дати чіткий орієнтир" подальшого розвитку суспільно-політичної ситуації в Білорусі. При цьому в нього є питання до Міністерства освіти.
"Поведінка частини студентів демонструє їхнє, м'яко кажучи, недбале ставлення до вищої освіти. Це може призвести до втрати її цінності як значущого соціального щабля. Недопрацьовують ректори вишів. Найближчим часом, протягом тижня, ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких вишів", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хам и самозванец к ним(к деньгам) вообще никаким боком.
А вот например сотрудники IT компаний ("яйцеголовые" - по словам Хама) приносят государству % ВВП больше чем все колхозы.
Подчеркиваю тебе, байстрюк - БОЛЬШЕ, чем все сельское хоз-во!
Но и работники гос. предприятий в подавляющем юольшинстве проголосовали за Тихановскую. И этот факт лежит в основе - хам и самозванец не должен вякать от лица Беларуси. Он держится лишь на штыках своей ОПГ.
Появился первый Белорусский Аугусто Пиночет .
Белорусы вырастили его за 27 лет правления.
За то какие дороги в Беларуси!
Первая глава НаЦ. Банка до сих пор сидит за Украденные из казны в 1997 году $100 000 долларов USA.
У беларусов терпения хватит и на Лукашенко, и на сына его, еще и на правнуков. Зато не "майдан".
А пока всех немногих смелых либо запугают, либо закроют, либо уничтожат. И никто им на помощь, к сожалению, не придет. И заживет снова царь спокойно в своем болоте аж пока снова с ****** не рассорится. Happy end.
Ректорів замінити ротними із омона,
в аудиторіях розмістити солдат строкової служби.