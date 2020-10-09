УКР
Лукашенко про студентські протести: Недопрацьовують ректори вишів. Протягом тижня ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких закладів

Через участь студентів у протестах у Білорусі звільнять ректорів кількох вищих навчальних закладів. Білоруські студенти продовжують влаштовувати акції, зокрема просто у вишах.

Про це заявив Олександр Лукашенко на нараді з представниками уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За його словами, активній частині суспільства потрібно "дати чіткий орієнтир" подальшого розвитку суспільно-політичної ситуації в Білорусі. При цьому в нього є питання до Міністерства освіти.

Також дивіться: Лукашенко, який раніше заперечував загрозу COVID-19, почав "лякати" протестувальників вірусом: "Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють". ВIДЕО

"Поведінка частини студентів демонструє їхнє, м'яко кажучи, недбале ставлення до вищої освіти. Це може призвести до втрати її цінності як значущого соціального щабля. Недопрацьовують ректори вишів. Найближчим часом, протягом тижня, ми маємо вирішити кадрову проблему щодо таких вишів", - додав він.

Білорусь (8083) виш (564) Лукашенко Олександр (2695) репресії (1629) звільнення (2733) студенти (464)
+6
Впертий віслюк.
09.10.2020 13:59 Відповісти
+5
пошла неприкрытая ничем, даже жалкими моральными ширмами, открытая диктатура.
09.10.2020 14:09 Відповісти
+4
Решил оставить после себя руины!
09.10.2020 14:02 Відповісти
Впертий віслюк.
09.10.2020 13:59 Відповісти
Решил оставить после себя руины!
09.10.2020 14:02 Відповісти
...и недоучившихся студентов...
09.10.2020 14:05 Відповісти
Да, тех, кого отчисляют сегодня Польша,Чехия и др. страны берут. Ребята еще и обрадуются!
09.10.2020 14:29 Відповісти
Та шо ж хорошего -- родных детей с хаты выгонять?
09.10.2020 14:30 Відповісти
Он будет борться до последнего сябра в стране. Будут потом в Беларусь кацапов завозить, как завозили в Украину после голодомора.
09.10.2020 14:49 Відповісти
В Беларуси своих кацапов больше, чем беларусов во всём мире...
09.10.2020 14:52 Відповісти
Они рады будут возможности сдрыснуть. Сегодня только в Польше учатся ок. 4000 тыс. белорусов. Большинство не вернется назад, а останутся вна Западе.
09.10.2020 15:06 Відповісти
Те, кто учатся -- хотели учиться дома, а не за бугром. -- вот им и попадалово...
09.10.2020 15:09 Відповісти
"захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко"
09.10.2020 14:06 Відповісти
это только у вас, в паРаше, разделенной на холопов и баринов, учащиеся за деньги налогплательщиков-родителей не имеют права голоса. ну может и еще в каких диких улусах, типа вашего союзника зимбабве. в цивилизации по другому все работает, а Беларусь, точнее часть ее, все же хочет вырваться из-под сени вашего говностана поближе к цивилизации.
09.10.2020 14:13 Відповісти
Лапоть, эти "гос деньги" берутся из налогов остальных "протестунов".
Хам и самозванец к ним(к деньгам) вообще никаким боком.
09.10.2020 14:16 Відповісти
Zagranice im platit tex stran gosudarstva gde oni ucitsia,priciom tut samozvanec?Vcera mi vycerknuli pomoc Belorus poskolku nexocem poderzyvat rezim i eto pravilno 11mln evro v god mi platyli im cerez ES za sto?I drugyje ES strani vycerknut takuju pomoc takze nenado vyderzyvat rezim s nasix *****************
09.10.2020 14:36 Відповісти
"Польских гастеров" - макс 200 тыс.
А вот например сотрудники IT компаний ("яйцеголовые" - по словам Хама) приносят государству % ВВП больше чем все колхозы.
Подчеркиваю тебе, байстрюк - БОЛЬШЕ, чем все сельское хоз-во!
Но и работники гос. предприятий в подавляющем юольшинстве проголосовали за Тихановскую. И этот факт лежит в основе - хам и самозванец не должен вякать от лица Беларуси. Он держится лишь на штыках своей ОПГ.
09.10.2020 14:46 Відповісти
В Германии тоже учатся бесплатно. И уже не только студенты Германии, но и иностранцы
09.10.2020 14:51 Відповісти
пошла неприкрытая ничем, даже жалкими моральными ширмами, открытая диктатура.
09.10.2020 14:09 Відповісти
Ректоров надо перетрАхивать.
09.10.2020 14:09 Відповісти
а еще нужно: 1.Лишить всех стипендии 2) в общежити мальчиков к девочкам не пускать 3) отменить взятки - пусть своим умом сдают! Ух тогда студенты запоют))))
09.10.2020 14:12 Відповісти
Ривалюцынеры не доработали.
09.10.2020 14:19 Відповісти
Гитлер - нервно курит в стороне в отличие от него.
09.10.2020 14:24 Відповісти
*****

Появился первый Белорусский Аугусто Пиночет .
Белорусы вырастили его за 27 лет правления.
За то какие дороги в Беларуси!

Первая глава НаЦ. Банка до сих пор сидит за Украденные из казны в 1997 году $100 000 долларов USA.

09.10.2020 14:26 Відповісти
09.10.2020 14:28 Відповісти
Дрючит терпил по всем фронтам
09.10.2020 14:38 Відповісти
А почему бы и нет?
У беларусов терпения хватит и на Лукашенко, и на сына его, еще и на правнуков. Зато не "майдан".
А пока всех немногих смелых либо запугают, либо закроют, либо уничтожат. И никто им на помощь, к сожалению, не придет. И заживет снова царь спокойно в своем болоте аж пока снова с ****** не рассорится. Happy end.
09.10.2020 15:01 Відповісти
Хіба для комуняки це проблема?
Ректорів замінити ротними із омона,
в аудиторіях розмістити солдат строкової служби.
09.10.2020 15:59 Відповісти
Стареющий мудак тупо насилует 10млн. человек. Те каждые выходные ходят маршами, намекая, что им что-то не нравится.
09.10.2020 16:25 Відповісти
Судя по улыбающимся лицам им даже очень все нравится 😁
09.10.2020 18:56 Відповісти
 
 