Спалах COVID-19: Шмигаль дав доручення на нараді з регіонами, серед яких збільшення ліжкомісць та контроль за заходами

У п'ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій за участю Секретаря РНБО України Олексія Данілова, щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Глава уряду повідомив, що за попередню добу в Україні зафіксували новий рекорд кількості захворілих - 5804 особи.

"На сьогодні лідером стала Харківська область, де захворіли ще 630 людей. Найбільші темпи приросту також у Києві та Одеській області. Натомість дещо стабілізувалася ситуація в західних областях", - сказав Денис Шмигаль та наголосив, що подібна нарада відбуватиметься на регулярній основі тричі на тиждень.

Під час наради прем’єр-міністр заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях. А також доручив заступнику Міністра охорони здоров’я - Головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

"На їхній основі ми будемо розвивати контактні центри. Один із найбільших пріоритетів - швидке розгортання системи виявлення контактних осіб", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зауважив, що на сьогодні залишається не вирішеною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

"Попрошу Міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі Уряд буде робити подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - наголосив прем'єр.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що сьогодні на засіданні Уряду буде винесено декілька постанов, в тому числі постанова щодо забезпечення киснем. Будуть виділені та розподілені по регіонах відповідні кошти в межах субвенції. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

За підсумками наради Прем’єр-міністр також доручив:

Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.

Головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Також Прем’єр-міністр дав доручення МОЗ опрацювати пропозиції, надані апаратом РНБО.

Рішення щодо посилення медичної системи та заходів реагування на зростання захворюваності на COVID-19 будуть розглянуті на засіданні Уряду та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.