Спалах COVID-19: Шмигаль дав доручення на нараді з регіонами, серед яких збільшення ліжкомісць та контроль за заходами
У п'ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій за участю Секретаря РНБО України Олексія Данілова, щодо ситуації з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Глава уряду повідомив, що за попередню добу в Україні зафіксували новий рекорд кількості захворілих - 5804 особи.
"На сьогодні лідером стала Харківська область, де захворіли ще 630 людей. Найбільші темпи приросту також у Києві та Одеській області. Натомість дещо стабілізувалася ситуація в західних областях", - сказав Денис Шмигаль та наголосив, що подібна нарада відбуватиметься на регулярній основі тричі на тиждень.
Під час наради прем’єр-міністр заслухав очільників ОДА щодо епідемічної ситуації в областях. А також доручив заступнику Міністра охорони здоров’я - Головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.
"На їхній основі ми будемо розвивати контактні центри. Один із найбільших пріоритетів - швидке розгортання системи виявлення контактних осіб", - зазначив глава уряду.
Шмигаль зауважив, що на сьогодні залишається не вирішеною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.
"Попрошу Міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі Уряд буде робити подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - наголосив прем'єр.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що сьогодні на засіданні Уряду буде винесено декілька постанов, в тому числі постанова щодо забезпечення киснем. Будуть виділені та розподілені по регіонах відповідні кошти в межах субвенції. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.
За підсумками наради Прем’єр-міністр також доручив:
- Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.
- Головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.
- Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.
Також Прем’єр-міністр дав доручення МОЗ опрацювати пропозиції, надані апаратом РНБО.
Рішення щодо посилення медичної системи та заходів реагування на зростання захворюваності на COVID-19 будуть розглянуті на засіданні Уряду та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Инфа из Киева - знакомую положили на Красный хутор . Там кормили овсянкой на воде без соли и сахара
Потом тест показал Ковид ,перевезли в другую больницу ( вроде на Соломенку) - там вообще не кормят
И как жто понимать ??? Люди налоги на медицину платят всю жизнь ????
Нам їх закупили по....
584 гривні. Згідно накладної.
Завтрак - йогурт, фрукт, масло в упаковке, сыр в упаковке, свежайшие булочки, чай
Обед - поливка ( бульон с морковкой , сельдереем , петрушкой) в пластиковых опаковках . Второе - тушеный полноценный свиной биток, картофель или куриная ножка с макаронами и т д
Ужин- полноценное мясо с гарниром , чай
Остаётся только выяснить - а куда все жти годы налоги с зарплат украинцев шли????
Нет среди них сейчас ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ, опытных хозяйственников и т д
Ничего они не знают и учить их некому
Чергова ПЕРЕМОГА (1).
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 жовтня в Україні зафіксовано 5 804 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 135 109 осіб.
Адже ж 5 804, це не 11 608, вдвічі менше. ПЕРЕМОГА! Повна "перемога" (чи повний триндець) очікується в кінці року. https://health.today.ua/russkyj-sytuatsyya-s-koronavyrusom-vyhodyt-yz-pod-kontrolya-shmygal-srochno-sobyraet-glav-oga-y-pravytelstvo/ Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю: Шмигаль терміново збирає глав ОДА і уряд. А ситуація з коронавірусом в Україні, що не день, то страшніше. Сьогодні побито черговий антирекорд по добовій захворюваності. Показник у 5804 впритул наблизив нас до шеститисячної позначки. Раніше ВООЗ прогнозувала в Україні до 9 тисяч хворих на кінець року. Однак якщо зростання піде такими темпами, то до кінця року ми ризикуємо вийти на більш високі показники.
І ще одна ПЕРЕМОГА (2).
Між Україною і МВФ виникли серйозні проблеми: https://finance.today.ua/russkij-mezhdu-ukrainoj-i-mvf-voznikli-sereznye-problemy-vozmozhnost-poluchit-transh-utrachena/ «Можливість отримати транш втрачена». В МВФ незадоволені Україною, а точніше вирішенням тих завдань, які перед нею були поставлені в рамках програми кредитної допомоги на розвиток економіки... одне з дискусійних на сьогодні питань, наскільки я знаю, це питання витрат держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19», - пояснив ситуацію, що виникла, глава Нацбанку Кирило Шевченко. /дуже зручно вкрасти гроші списавши їх на будівництво доріг/. Крім того, раніше заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб поінформував громадськість, що Україна вже втратила можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року. На даний момент боротьба йде за всього лише один кредитний транш. У той же час, експерти Morgan Stanley стверджують, що до кінця поточного року Україна не отримає грошей від МВФ.