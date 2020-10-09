Президент Киргизстану Жеенбеков оголосив режим надзвичайного стану в Бішкеку: в місто вводять війська

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков своїм указом запровадив на території міста Бішкек режим надзвичайного стану (ПП). У столицю республіки вводять війська.

"Запровадити надзвичайний стан на території міста Бішкек Киргизької Республіки на період з 20.00 години 9 жовтня 2020 року до 08.00 години 21 жовтня 2020 року", - йдеться в указі.

Як наголошується в документі, режим НС запроваджується "у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень".

Президент Киргизстану також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозалієва комендантом міста Бішкек на період запровадження надзвичайного стану.

Указом також у Бішкеку запроваджуються: особливий режим в'їзду і виїзду громадян; комендантська година; заборона окремим громадянам залишати на встановлений термін свій будинок (квартиру), або місце тимчасового проживання; заборона масових заходів, акцій, мітингів і зборів; особливий режим роботи підприємств; заборона на звільнення робітників і службовців за власним бажанням; контроль за засобами масової інформації; особливі правила користування зв'язком; обмеження на рух транспортних засобів тощо.