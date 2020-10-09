УКР
Президент Киргизстану Жеенбеков оголосив режим надзвичайного стану в Бішкеку: в місто вводять війська

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков своїм указом запровадив на території міста Бішкек режим надзвичайного стану (ПП). У столицю республіки вводять війська.

Про це повідомляє пресслужба президента Киргизстану, передає Цензор.НЕТ.

"Запровадити надзвичайний стан на території міста Бішкек Киргизької Республіки на період з 20.00 години 9 жовтня 2020 року до 08.00 години 21 жовтня 2020 року", - йдеться в указі.

Як наголошується в документі, режим НС запроваджується "у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень".

Президент Киргизстану також призначив заступника міністра внутрішніх справ республіки Алмазбека Орозалієва комендантом міста Бішкек на період запровадження надзвичайного стану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЦВК Киргизстану призначить повторні парламентські вибори до 6 листопада. ДОКУМЕНТ

Указом також у Бішкеку запроваджуються: особливий режим в'їзду і виїзду громадян; комендантська година; заборона окремим громадянам залишати на встановлений термін свій будинок (квартиру), або місце тимчасового проживання; заборона масових заходів, акцій, мітингів і зборів; особливий режим роботи підприємств; заборона на звільнення робітників і службовців за власним бажанням; контроль за засобами масової інформації; особливі правила користування зв'язком; обмеження на рух транспортних засобів тощо.

Топ коментарі
+10
Стопудово!! Без свинячого московського писка не обійшлось !!))
09.10.2020 14:20 Відповісти
+8
З Москау прийшла порада?)
09.10.2020 14:17 Відповісти
+4
Путин пообещал все разрулить !!! Уверен на 100%
Держитесь люди !!!! Удачи вам и ПОБЕДЫ!!!
09.10.2020 14:49 Відповісти
Піздно пити Боржомі !!)))
09.10.2020 14:17 Відповісти
Що там вже .. фсьо ?)
09.10.2020 14:18 Відповісти
З Москау прийшла порада?)
09.10.2020 14:17 Відповісти
Стопудово!! Без свинячого московського писка не обійшлось !!))
09.10.2020 14:20 Відповісти
Його нещодавно викликали до Москвабада за вказівками.
09.10.2020 14:24 Відповісти
Гадали що він на Ростов рванув , а він до Моськви почимчикував !!)))
09.10.2020 14:26 Відповісти
Бідолаха, вже сказав, що йде у відставку, а ***** тупнув ногою і вже надзвичайний стан і кровопускання...
09.10.2020 15:48 Відповісти
09.10.2020 16:35 Відповісти
А як він укази з Ростова передає-факсом чи по Інету ???)))
09.10.2020 14:18 Відповісти
...российский менеджемент подключился...
09.10.2020 14:20 Відповісти
Сценаристи ,режисура , все з Мосфільма !!))))
09.10.2020 14:25 Відповісти
А в обед врал, что уходит!
09.10.2020 14:40 Відповісти
Путин пообещал все разрулить !!! Уверен на 100%
Держитесь люди !!!! Удачи вам и ПОБЕДЫ!!!
09.10.2020 14:49 Відповісти
За Киргизстан Китай рявкнет так, что кремлевский мерзавчик будет рулить своим языком в своей же жопе!
Ну, и само собой Эрдоган...
09.10.2020 15:04 Відповісти
Эрдоган -- еще один ятаган в спину обнуленного ( ноль --- он уже давно никто и звать его никак)...
09.10.2020 15:07 Відповісти
А войска перейдут на сторону народа.
09.10.2020 14:58 Відповісти
А в армии не такие же киргизы служат? Была у него возможнось уйти по-тихому в туман, теперь -- не получится... Будет болтаться в петле посреди Бишкека....
09.10.2020 14:58 Відповісти
Там от Бишкека что-нибудь осталось? Хоть есть куда войска вводить?
09.10.2020 15:04 Відповісти
Жеэнбеков начинает в Киргизленде гражданскую войну?...
09.10.2020 16:13 Відповісти
Удачи вам, митингующие Бешкека! И да поможет вам Бог!
09.10.2020 17:10 Відповісти
А ВОЙСКА ЧЬИ !?)
09.10.2020 17:17 Відповісти
 
 