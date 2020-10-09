Синютка про вибори у Львові: Краще нехай об'єднаються "Євросолідарність" і "Свобода", ніж об'єднаються і переможуть "Самопоміч" та "Слуга народу"

Кандидат у мери Львова від "Європейської Солідарності", ексголова Львівської ОДА Олег Синютка каже, що влада звинувачує "ЄС" в об'єднанні з ВО "Свобода" проти них.

Про це сказав Синютка в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже чинна влада починає звинувачувати, що "Європейська Солідарність" і "Свобода" об’єдналися проти чинної влади… Так от, я хочу сказати: краще хай об’єднаються "Європейська Солідарність" і "Свобода", ніж об’єднаються і переможуть "Самопоміч" і "Слуга народу"", - сказав Синютка.

За його словами, об'єднання може відбутися не тільки "ЄС" і "Свободи", а й інших патріотичних сил.

"Я переконаний, що щоб не допустити реваншу у Львові сьогоднішньої влади, ми об'єднаємося", - додав Синютка.

Відповідаючи на запитання про те, чому він говорить про реванш чинної влади у Львові (попри низьку підтримку "Слуги народу" в місті), Синютка зазначив: "Тому що Садовий сьогодні представляє владу. Тому що людина, яка сьогодні балотується від влади, - це людина, яка колись була депутатом від "Самопомочі"".

