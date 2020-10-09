УКР
Синютка про вибори у Львові: Краще нехай об'єднаються "Євросолідарність" і "Свобода", ніж об'єднаються і переможуть "Самопоміч" та "Слуга народу"

Кандидат у мери Львова від "Європейської Солідарності", ексголова Львівської ОДА Олег Синютка каже, що влада звинувачує "ЄС" в об'єднанні з ВО "Свобода" проти них.

Про це сказав Синютка в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже чинна влада починає звинувачувати, що "Європейська Солідарність" і "Свобода" об’єдналися проти чинної влади… Так от, я хочу сказати: краще хай об’єднаються "Європейська Солідарність" і "Свобода", ніж об’єднаються і переможуть "Самопоміч" і "Слуга народу"", - сказав Синютка.

За його словами, об'єднання може відбутися не тільки "ЄС" і "Свободи", а й інших патріотичних сил.

"Я переконаний, що щоб не допустити реваншу у Львові сьогоднішньої влади, ми об'єднаємося", - додав Синютка.

Відповідаючи на запитання про те, чому він говорить про реванш чинної влади у Львові (попри низьку підтримку "Слуги народу" в місті), Синютка зазначив: "Тому що Садовий сьогодні представляє владу. Тому що людина, яка сьогодні балотується від влади, - це людина, яка колись була депутатом від "Самопомочі"".

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий про другий тур виборів мера Львова: Було б краще поставити крапку в першому, бо такі витрати марні під час COVID-19

Садовий Андрій (540) Свобода (256) Синютка Олег (56) Слуга народу (2859) Європейська Солідарність (1107)
+18
У порівнянні зі Слугами Урода Євросолідарність - ще й які націоналісти.
09.10.2020 14:22 Відповісти
+8
До тебе хтось лізе обійматися?
09.10.2020 14:50 Відповісти
+5
Садовый - старая мусорная проститутка. Он легко объединится с кем угодно. Страшен не он сам, а те, кому он своим оппортунизмом поспособствует прийти к власти. Хотя партия "Свобода" - это точно такие же проститутки, только вокзальные. Собственно говоря, по всем им фонари плачут.
09.10.2020 14:33 Відповісти
Націоналісти ніколи з песиками не об'єднаються.
09.10.2020 14:19 Відповісти
У порівнянні зі Слугами Урода Євросолідарність - ще й які націоналісти.
09.10.2020 14:22 Відповісти
А от з ОПЗЖ- запросто!
09.10.2020 14:42 Відповісти
09.10.2020 14:48 Відповісти
свободовцы летом, в киевраде, стянули с людей ,не получающих несколько месяцев зарплату, несчастные 30ть тыщ за свои голоса)так что шоб с ними обьединяться надо хорошо подумать
09.10.2020 14:45 Відповісти
Можно по подробней, желательно ссылку на авторитетный источник?
09.10.2020 14:55 Відповісти
свыня сперва пометом кидался
теперь лезет обниматься
циничный скот
09.10.2020 14:49 Відповісти
До тебе хтось лізе обійматися?
09.10.2020 14:50 Відповісти
как много в инете психических(кому интересно ,что тебя какая то свинья закидала пометом и теперь ты с ней обнимаешься...
09.10.2020 14:54 Відповісти
Садовый - старая мусорная проститутка. Он легко объединится с кем угодно. Страшен не он сам, а те, кому он своим оппортунизмом поспособствует прийти к власти. Хотя партия "Свобода" - это точно такие же проститутки, только вокзальные. Собственно говоря, по всем им фонари плачут.
09.10.2020 14:33 Відповісти
При Садовом Львов превратился в шикарный туристический город. Я не раз там тусил. Не надо ему обьединяться с кем попало. Из нашей политоты он чуть ли не самый достойный и прекрасно справиться сам.
Да и с кем обьединяться? Зелень и ЕС это коррупционно-олигархический шлак, а ЗаЖОПУ вообще срань кремлядская.
09.10.2020 14:56 Відповісти
Щоб ви знали:
1. Я Львів^янин по батькові в хрін знає якому поколінні, котрий покинув Львів 35 років тому.
2. Я постійно буваю у Львові.

А тепер моє бачення змін:
1. Львів став ^лубковою^ картинкою. Може вас це надихає, але ^лубок^ та картина, це зовсім різні речі.
2. Багато змін на краще, особливо в центрі, та навколо в плані дорожніх розв^язок. Але проект від німців.
3. Спаскуджено багато історичних місць недолугими архітектурними рішеннями (винос членіна від Оперного театру - виключення з правил), наприклад консульство Польщі біля Паркової, весь перелік давати не буду.
4. Старий фонд житла занедбаний, зайти у деякі подвір^я просто страшно стає.
5. У дитинстві я не міг собі уявити, щоб вагітній або людині похилого віку не звільнили б місця в транспорті... далі навіть не хочу писати.
09.10.2020 15:30 Відповісти
О, забув, а скільки бруківки переїхало в Польщу, та на приватні подвір^я, це просто пісня жалю.
09.10.2020 15:32 Відповісти
Так Київ перетворили на таку ж "потьомкінську дєрєвню "
09.10.2020 17:14 Відповісти
Не маю сумнівів, просто писав про те, що постіно бачу
09.10.2020 17:29 Відповісти
Це значить що краще нехай об'єднаються злодії розом з бадитами?! Подивіться на список ЄС у Львівській області!
09.10.2020 14:59 Відповісти
Синютку стоило бьі засунуть в мусорньій бак во Львове - отметить его "заслуги" перед городом . Хотя он просто вьіполнял распоряжение своего патрона ПеПо...
09.10.2020 15:03 Відповісти
Пане Олександре, Ви звідки знаєте? Невже львів"янин від діда-прадіда?
09.10.2020 16:55 Відповісти
У нас, українців, що хочуть захистити свою країну від Московщини, багато прихованих, виплеканих ворогами ворогів перевертнів, а може чужинці легалізувалися, беручи наші прізвища.
Сьогодні залишив відгук у шльондрівському виданні "Зеркало Недели" на статтю якогось Кравченка, а може він вже Кравцов чи Кравчекян, я написав що підтримую територіальну цілісність Азербайджану, тому що ця країна підтримує територіальну цілісність України. І далі вони майже негайно видалили мій коментар та заблокували доступ до їх ресурсу.
Спочатку не дотямив, щоб це означало, а потім згадав як в 1990-х та, власне, пізніше, у 2010-х рр., усі проросійські видання в Україні блокували коментарі проукраїнських читачів, "виховували' нас. Цей збанкрутілий проросійський жовтий листок, може профінансували вірмени, теж зараз "виховує". Т
ому потім розізлився сам на себе, з яким, власне, я дегенератом на тій стерильный зачищенній площадці хотів порозумітися, вийшло як у фільмі "Сватання на Гончарівці", "сам дурень, що з дурнем зв'язався".
09.10.2020 15:20 Відповісти
Даёшь блок Пупса-Нарика!
09.10.2020 16:32 Відповісти
А хто такий отой синютка?
09.10.2020 17:22 Відповісти
Объединяться надо, наша разобщенность это вековое проклятие, которым во все века пользовались враги. Ярких лидеров мало, если не сказать, что практически их нет, вот беда...
09.10.2020 18:28 Відповісти
самопомич садового - это толерантные бендюхи, слуги олигархов им пара.
09.10.2020 20:34 Відповісти
 
 