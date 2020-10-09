Синютка про вибори у Львові: Краще нехай об'єднаються "Євросолідарність" і "Свобода", ніж об'єднаються і переможуть "Самопоміч" та "Слуга народу"
Кандидат у мери Львова від "Європейської Солідарності", ексголова Львівської ОДА Олег Синютка каже, що влада звинувачує "ЄС" в об'єднанні з ВО "Свобода" проти них.
Про це сказав Синютка в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже чинна влада починає звинувачувати, що "Європейська Солідарність" і "Свобода" об’єдналися проти чинної влади… Так от, я хочу сказати: краще хай об’єднаються "Європейська Солідарність" і "Свобода", ніж об’єднаються і переможуть "Самопоміч" і "Слуга народу"", - сказав Синютка.
За його словами, об'єднання може відбутися не тільки "ЄС" і "Свободи", а й інших патріотичних сил.
"Я переконаний, що щоб не допустити реваншу у Львові сьогоднішньої влади, ми об'єднаємося", - додав Синютка.
Відповідаючи на запитання про те, чому він говорить про реванш чинної влади у Львові (попри низьку підтримку "Слуги народу" в місті), Синютка зазначив: "Тому що Садовий сьогодні представляє владу. Тому що людина, яка сьогодні балотується від влади, - це людина, яка колись була депутатом від "Самопомочі"".
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
теперь лезет обниматься
циничный скот
Да и с кем обьединяться? Зелень и ЕС это коррупционно-олигархический шлак, а ЗаЖОПУ вообще срань кремлядская.
1. Я Львів^янин по батькові в хрін знає якому поколінні, котрий покинув Львів 35 років тому.
2. Я постійно буваю у Львові.
А тепер моє бачення змін:
1. Львів став ^лубковою^ картинкою. Може вас це надихає, але ^лубок^ та картина, це зовсім різні речі.
2. Багато змін на краще, особливо в центрі, та навколо в плані дорожніх розв^язок. Але проект від німців.
3. Спаскуджено багато історичних місць недолугими архітектурними рішеннями (винос членіна від Оперного театру - виключення з правил), наприклад консульство Польщі біля Паркової, весь перелік давати не буду.
4. Старий фонд житла занедбаний, зайти у деякі подвір^я просто страшно стає.
5. У дитинстві я не міг собі уявити, щоб вагітній або людині похилого віку не звільнили б місця в транспорті... далі навіть не хочу писати.
Сьогодні залишив відгук у шльондрівському виданні "Зеркало Недели" на статтю якогось Кравченка, а може він вже Кравцов чи Кравчекян, я написав що підтримую територіальну цілісність Азербайджану, тому що ця країна підтримує територіальну цілісність України. І далі вони майже негайно видалили мій коментар та заблокували доступ до їх ресурсу.
Спочатку не дотямив, щоб це означало, а потім згадав як в 1990-х та, власне, пізніше, у 2010-х рр., усі проросійські видання в Україні блокували коментарі проукраїнських читачів, "виховували' нас. Цей збанкрутілий проросійський жовтий листок, може профінансували вірмени, теж зараз "виховує". Т
ому потім розізлився сам на себе, з яким, власне, я дегенератом на тій стерильный зачищенній площадці хотів порозумітися, вийшло як у фільмі "Сватання на Гончарівці", "сам дурень, що з дурнем зв'язався".