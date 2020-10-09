Кандидатура глави НБУ Шевченка не викликає ні в кого жодних зауважень, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що існування незалежного Нацбанку є одним із пріоритетів української влади.

Про це Єрмак сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, для нас існування незалежного професійного Нацбанку є одним із пріоритетів. Тому я трохи не розумію, коли ви кажете про те, що ми когось міняємо тощо. Сталася подія (відставка Смолія. - Ред.), яка справді мала великий резонанс. Ті реформи НБУ, які відбулися останніми роками, ми завжди відмічаємо - про це каже і президент, і уряд України", - зазначив Єрмак.

За словами глави ОП, Смолій подавав заяву про звільнення зі словами подяки президенту за те, що він продовжував рік працювати.

"І сьогодні, після всіх цих розмов, прийшла людина (Кирило Шевченко. - Ред.), чия кандидатура, наскільки я знаю, не викликає ні в кого жодних зауважень. Він теж сьогодні в делегації, має багато зустрічей тут. Він сьогодні має дуже хороші, професійні відносини з МВФ, Світовим банком. Якщо ваше питання стосувалося принципів, то вони для нас є абсолютно чіткими. НБУ завжди буде незалежним, завжди матиме цю гарантію і продовжуватиме працювати", - наголосив Єрмак.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

