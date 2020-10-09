УКР
Новини
Кандидатура глави НБУ Шевченка не викликає ні в кого жодних зауважень, - Єрмак

Кандидатура глави НБУ Шевченка не викликає ні в кого жодних зауважень, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що існування незалежного Нацбанку є одним із пріоритетів української влади.

Про це Єрмак сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, для нас існування незалежного професійного Нацбанку є одним із пріоритетів. Тому я трохи не розумію, коли ви кажете про те, що ми когось міняємо тощо. Сталася подія (відставка Смолія. - Ред.), яка справді мала великий резонанс. Ті реформи НБУ, які відбулися останніми роками, ми завжди відмічаємо - про це каже і президент, і уряд України", - зазначив Єрмак.

За словами глави ОП, Смолій подавав заяву про звільнення зі словами подяки президенту за те, що він продовжував рік працювати.

"І сьогодні, після всіх цих розмов, прийшла людина (Кирило Шевченко. - Ред.), чия кандидатура, наскільки я знаю, не викликає ні в кого жодних зауважень. Він теж сьогодні в делегації, має багато зустрічей тут. Він сьогодні має дуже хороші, професійні відносини з МВФ, Світовим банком. Якщо ваше питання стосувалося принципів, то вони для нас є абсолютно чіткими. НБУ завжди буде незалежним, завжди матиме цю гарантію і продовжуватиме працювати", - наголосив Єрмак.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

МВФ (3110) НБУ (10689) Смолій Яків (299) Шевченко Кирило (226) Єрмак Андрій (1427)
Топ коментарі
+8
А все помнят как Бубочка обещал назначения на должности исключительно по результатам конкурсного отбора? И что-то мне подсказывает что назначение этого бубочкиного соплеменника будет без всяких конкурсов...
09.10.2020 14:19 Відповісти
+6
Завхоз виступив у Королевському інституті. Смолія вижили, Лєрці спалили хату. НБУ - наше всьо! )))
09.10.2020 14:21 Відповісти
+6
Схера опять завхоз комментирует назначения на ключевые для страны должности?
09.10.2020 14:24 Відповісти
09.10.2020 14:18 Відповісти
А все помнят как Бубочка обещал назначения на должности исключительно по результатам конкурсного отбора? И что-то мне подсказывает что назначение этого бубочкиного соплеменника будет без всяких конкурсов...
09.10.2020 14:19 Відповісти
Єдиний критерій відбору - лояльність до найвеличнішого.
09.10.2020 14:22 Відповісти
А деньги через воскресшенїго брата Ермака.
09.10.2020 14:45 Відповісти
Завхоз виступив у Королевському інституті. Смолія вижили, Лєрці спалили хату. НБУ - наше всьо! )))
09.10.2020 14:21 Відповісти
Схера опять завхоз комментирует назначения на ключевые для страны должности?
09.10.2020 14:24 Відповісти
Что бы ты ни говорил - тебе уже никто не верит!!!!
09.10.2020 14:30 Відповісти
Этому дятлу тоже хочется получить подтверждение в письменном виде.
09.10.2020 14:34 Відповісти
Какой НБУ теперь независимій ?
09.10.2020 14:43 Відповісти
Хто такий, той "Ніукого"? Яке справжнє прізвище у цього, безумовно зеленого поца?
09.10.2020 14:48 Відповісти
09.10.2020 14:51 Відповісти
09.10.2020 14:52 Відповісти
это личико из де жа вю - максимум вторая роль в тупом фильме Но никак не глава НБУ
09.10.2020 14:53 Відповісти
І знову те ж питання? Кому воно локшину на вуха вішає? Ми бачимо. У них ( Європа) розвідка та експерти працюють. Для кого це?
Ну чисто грьобаний совок, з одами номенклатурному керівництву. Фу. Гидота.
09.10.2020 15:04 Відповісти
Тавышо?
А у кого вы спрашивали?

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/smi-rasskazali-o-skandalnom-shlejfe-kirilla-she-372811/ СМИ рассказали о скандальном "шлейфе" Кирилла Шевченко, который грозит независимости НБУ (ссылка)


https://www.google.com/search?biw=1920&bih=1067&sxsrf=ALeKk03c93mCXM5WMWwftFM2d8ejEPJydA%3A1602246148557&ei=BFaAX7SzIcqr3AOLgLaIDQ&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%9D%D0%91%D0%A3+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%9D%D0%91%D0%A3+%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&gs_lcp=****************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi0xZuEwKfsAhXKFXcKHQuADdE4FBDh1QMIDQ&uact=5 В комментарии hromadske сообщил инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса: «Шевченко не может быть независимым, поскольку его назначали для того, чтобы Нацбанк стал более лояльным Офису президента.



https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/proshloe-kirilla-shevchenko-mozhet-vser-ez-ugrozhat-nezavisimosti-nacbanka-eksperty-660028.html Прошлое Кирилла Шевченко может всерьез угрожать независимости Нацбанка - эксперты



https://texty.org.ua/fragments/101562/tryvozhnyj-dzvinochok-chym-vidriznyayetsya-novyj-holova-nbu-liga/ Буквально в момент сдачи материала пришла новость - по данным Нового времени, следующий уволенный - директор юридического департамента НБУ Олег Заморский. Таким образом, убраны два человека, непосредственно ответственные за успешную защиту банка от притязаний Игоря Коломойского и его группы влияния.
09.10.2020 15:31 Відповісти
Похоже этот секретаришка уже заменил собой и президента и главу МИДа. Покажите еще хоть одну страну где такой уровень идиотизма.
09.10.2020 16:32 Відповісти
Единственный аргумент .если ты не еврей ты в высшие ешелоны власти сейчас не попадеш .
09.10.2020 16:34 Відповісти
 
 