Діджиталізація проти корупції: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможуть цифрові технології позбавити Україну бюрократії

Сьогодні, 9 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи зможуть цифрові технології позбавити нас бюрократичної тяганини, хто кого: діджиталізація чи українська корупція.

Також у випуску будуть говорити про те, чи реально впровадити в нашій країні "соціальний рейтинг" і які загрози це несе. Крім цього, обговорять, наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні.

Гостями студії будуть:

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;

Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України;

Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;

Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції у податковій та на митниці;

Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції";

Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;

Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт з кібербезпеки;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужена лікар кУкраїни;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС", хворіє на коронавірус.

