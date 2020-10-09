УКР
1 092 27

Діджиталізація проти корупції: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможуть цифрові технології позбавити Україну бюрократії

Сьогодні, 9 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи зможуть цифрові технології позбавити нас бюрократичної тяганини, хто кого: діджиталізація чи українська корупція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у випуску будуть говорити про те, чи реально впровадити в нашій країні "соціальний рейтинг" і які загрози це несе. Крім цього, обговорять, наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні.

Гостями студії будуть:

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;

Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України;

Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;

Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції у податковій та на митниці;

Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції";

Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;

Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт з кібербезпеки;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужена лікар кУкраїни;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС", хворіє на коронавірус.

Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot
Viber - http://savikshuster.com/viber

Автор: 

карантин (18172) корупція (4796) свобода слова (391) Шустер Савік (362) диджиталізація (291) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Бюрократ и чинуша -- это в корне разные понятия. Хороший бюрократ - это отнюдь не ругательство. Без хорошей бюрократии не будет работать ни один государственный аппарат. Бюрократия -- это защита от дурака в госуправлении. Пример - бюрократия в США.
показати весь коментар
09.10.2020 14:54 Відповісти
+3
показати весь коментар
09.10.2020 14:55 Відповісти
+3
конечно, победят! В глухих селах уже ж успешно лечат людей по скайпу.
показати весь коментар
09.10.2020 14:56 Відповісти
Цифрою по бюрократизму та корупції!
ура, товарісчі!
показати весь коментар
09.10.2020 14:51 Відповісти
Диджитализация против коррупции: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, смогут ли цифровые технологии избавить Украину от бюрократии - Цензор.НЕТ 106
показати весь коментар
09.10.2020 14:55 Відповісти
09.10.2020 14:54 Відповісти
Шабунин расскажет про "удачный ремонт".
показати весь коментар
09.10.2020 14:55 Відповісти
и про преступный Роттердам +,

а ты ему поаплодируешь
показати весь коментар
09.10.2020 15:04 Відповісти
практически пьеса с действующими лицами...
показати весь коментар
09.10.2020 14:56 Відповісти
09.10.2020 14:56 Відповісти
Даже зубы удаляют он-лайн.
Сейчас готовят новую прогу - удаление апендицита.
показати весь коментар
09.10.2020 14:59 Відповісти
ви, 73/43%зебіли, https://censor.net/ua/user/87184 та https://censor.net/ua/user/459497 - так нагаласували. А ми вас півтора-два роки тому - попереджали.
показати весь коментар
09.10.2020 15:48 Відповісти
Я и сегодня проголосовал бы против порошенко.
И завтра проголосую.
показати весь коментар
09.10.2020 15:50 Відповісти
Діджиталізація проти корупції: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможуть цифрові технології позбавити Україну бюрократії - Цензор.НЕТ 7519
показати весь коментар
09.10.2020 17:17 Відповісти
проголосовал бы...


но в Горловке нет избирательного участка )))

или ты круче лугандонца ?

ты - чистокровный лахнинец ?
показати весь коментар
10.10.2020 19:43 Відповісти
Диджитализация против коррупции: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, смогут ли цифровые технологии избавить Украину от бюрократии - Цензор.НЕТ 4099
показати весь коментар
09.10.2020 14:56 Відповісти
Из чьих рук ест Савик. В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.- Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова 08.10.20
показати весь коментар
09.10.2020 14:59 Відповісти
Диджиталізація по-українські відкриває нові можливості для корупції- набагато краща тема.
показати весь коментар
09.10.2020 15:34 Відповісти
Каждый раз, видя заголовок про Шустера, удивляюсь тому, что есть еще люди, серьезно вникающие в подобные говно-шоу.
показати весь коментар
09.10.2020 15:46 Відповісти
в прямом эфире канала "Украина"

Вроде ж этим уже все сказано.
показати весь коментар
09.10.2020 15:47 Відповісти
насправді - "уркаина"
показати весь коментар
09.10.2020 15:49 Відповісти
И в прямом эфире на YouTube. Без рекламы.
показати весь коментар
09.10.2020 16:22 Відповісти
В каждой передаче Шустрый петляет от действительно острых тем, а если они анонсированы, то заговаривает их болтовней, а потом со скорбной рожей сообщает, что времени уже нет. Всеми силами старается продолжать рубить бабло на негараздах Украины и делает это уже почти два десятка лет под ширмой независимой журналистики
показати весь коментар
09.10.2020 16:28 Відповісти
 
 