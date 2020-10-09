Діджиталізація проти корупції: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи зможуть цифрові технології позбавити Україну бюрократії
Сьогодні, 9 жовтня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи зможуть цифрові технології позбавити нас бюрократичної тяганини, хто кого: діджиталізація чи українська корупція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у випуску будуть говорити про те, чи реально впровадити в нашій країні "соціальний рейтинг" і які загрози це несе. Крім цього, обговорять, наскільки ефективно лікують хворих на COVID-19 в Україні.
Гостями студії будуть:
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України;
Олексій Вискуб, перший заступник міністра цифрової трансформації України;
Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ;
Іван Крулько, народний депутат, ВО "Батьківщина", голова слідчої комісії з розслідування корупції у податковій та на митниці;
Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції";
Олександр Ольшанський, голова оргкомітету IT-конференції iForum;
Олександр Кардаков, IT-бізнесмен, експерт з кібербезпеки;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужена лікар кУкраїни;
Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;
Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС", хворіє на коронавірус.
Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot
Viber - http://savikshuster.com/viber
