У МОЗ оновили перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою МОЗ.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 143,4 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

У списку країн "червоної" зони розташовуються Іспанія (303,3 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення), Ізраїль (901,1), Чорногорія (541,0), США (187,1) та низка інших країн.

У "зеленій зоні" - Грузія, Угорщина, Австрія, Португалія, Італія та інші.

А як це так,що Швеція в зеленій зоні? Ну Білорусь диктаторська і за неї не кажемо.
09.10.2020 14:52 Відповісти
Наверное потому что шведы цивилизованный народ - дисциплинированно и ответственно себя ведут сами по себе, без указки правительства, соблюдают дистанцию и носят маски в местах скопления людей.
09.10.2020 15:03 Відповісти
Итальянцы, наученные горьким опытом в зеленой зоне, а Израиль при наличии прекрасной медицины, но с хасидами, пренебрегающими гигиеной, в самом верху красной зоны. Почему бы это?
09.10.2020 15:10 Відповісти
"...за крайні 14 днів..."

Це в МОЗ таке написали? Звідки береться ця блазнота?
09.10.2020 15:16 Відповісти
Отже, Канада - =зелена=.
А у нас істерика з кожним днем набирає оберти, з новими заборонами.
І червоні та оранжеві зони.
Я пробую знайти логіку і не бачу.
Канада оголосила 2 хвилю, Квебек і Монреаль - "чемпіони", але можна приїхати в Україну спокійно. Виглядає так.
Дуже цікаво.
09.10.2020 15:50 Відповісти
Минздрав Зеленского вместо конкретной работы играет в "Светофор"
09.10.2020 15:54 Відповісти
Мальдивы - 145.2 - красная зона. Украина - 143.4 - зеленая... Завтра должны покраснеть?
09.10.2020 16:30 Відповісти
 
 