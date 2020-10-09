8 675 9
У МОЗ оновили перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою МОЗ.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 143,4 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.
У списку країн "червоної" зони розташовуються Іспанія (303,3 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення), Ізраїль (901,1), Чорногорія (541,0), США (187,1) та низка інших країн.
У "зеленій зоні" - Грузія, Угорщина, Австрія, Португалія, Італія та інші.
Це в МОЗ таке написали? Звідки береться ця блазнота?
А у нас істерика з кожним днем набирає оберти, з новими заборонами.
І червоні та оранжеві зони.
Я пробую знайти логіку і не бачу.
Канада оголосила 2 хвилю, Квебек і Монреаль - "чемпіони", але можна приїхати в Україну спокійно. Виглядає так.
Дуже цікаво.