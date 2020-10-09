У МОЗ оновили перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою МОЗ.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 143,4 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином, Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

У списку країн "червоної" зони розташовуються Іспанія (303,3 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення), Ізраїль (901,1), Чорногорія (541,0), США (187,1) та низка інших країн.

У "зеленій зоні" - Грузія, Угорщина, Австрія, Португалія, Італія та інші.

