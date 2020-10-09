У центрі Бішкека почалися сутички протестувальників: сторони закидують одна одну камінням і пляшками
На площі Ала-Тоо в Бішкеку почалися масові заворушення. Прихильники Садира Жапарова, що прийшли на місце, де зібралися протестувальники - прихильники Алмазбека Атамбаєва і Омурбека Бабанова, влаштували бійку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 24.kg.
Сторони закидають одна одну камінням і пляшками. Почалася масова бійка.
Лідери й організатори акції протесту пішли з трибуни, її зайняли прихильники Садира Жапарова.
Нагадаємо, що в столиці вже п'яту добу тривають мітинги в різних локаціях. Прихильники ексдепутата Садира Жапарова мітингували на Старій площі. Вони прийшли на площу Ала-Тоо, де зібралися прихильники Омурбека Бабанова і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Пани деруться у холопiв ...