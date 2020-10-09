УКР
У центрі Бішкека почалися сутички протестувальників: сторони закидують одна одну камінням і пляшками

На площі Ала-Тоо в Бішкеку почалися масові заворушення. Прихильники Садира Жапарова, що прийшли на місце, де зібралися протестувальники - прихильники Алмазбека Атамбаєва і Омурбека Бабанова, влаштували бійку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 24.kg.

Сторони закидають одна одну камінням і пляшками. Почалася масова бійка.

Лідери й організатори акції протесту пішли з трибуни, її зайняли прихильники Садира Жапарова.

Нагадаємо, що в столиці вже п'яту добу тривають мітинги в різних локаціях. Прихильники ексдепутата Садира Жапарова мітингували на Старій площі. Вони прийшли на площу Ала-Тоо, де зібралися прихильники Омурбека Бабанова і колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Киргизстану Жеенбеков оголосив режим надзвичайного стану в Бішкеку: в місто вводять війська

бійка (753) Киргизстан (149) протест (2446)
+7
Вечные разборки конкурирующих криминальных кланов за доступ к государственному корыту
09.10.2020 15:04 Відповісти
+6
Ваша "оппозиция" -- это та же поза, токо с противоположного поля зрения...*)
09.10.2020 15:16 Відповісти
+6
Там уже третья революция за 15 лет (с 2005-го года), но я так и не понял, чем пришедшие президенты отличаются от ушедших. Если издалека, то происходящее в Киргизии в приницпе дискредитирует ценности в Майдана - смотрите, что ваши "майданутые" вытворяют. И ведщь не объяснишь каждому, что в Киеве ни в 2004-м, ни за 3 месяца Революции достоинства не было даже намека на погромы, мародерства или просто хулиганство.
09.10.2020 15:21 Відповісти
ось так завжди...
09.10.2020 15:02 Відповісти
треба поки почекати, а потім втрутитисьУ центрі Бішкека почалися сутички протестувальників: сторони закидують одна одну камінням і пляшками - Цензор.НЕТ 756
09.10.2020 15:12 Відповісти
***** вже вліз.
09.10.2020 15:03 Відповісти
У центрі Бішкека почалися сутички протестувальників: сторони закидують одна одну камінням і пляшками - Цензор.НЕТ 5965
09.10.2020 20:21 Відповісти
Садыров похоже мокшанская ставочка
09.10.2020 15:03 Відповісти
Вечные разборки конкурирующих криминальных кланов за доступ к государственному корыту
09.10.2020 15:04 Відповісти
Лука восторжествовал! *)
09.10.2020 15:07 Відповісти
У нас оппозиция пока что не бьет друг друга. Хотя скоро могут начать драться.
09.10.2020 15:14 Відповісти
Ваша "оппозиция" -- это та же поза, токо с противоположного поля зрения...*)
09.10.2020 15:16 Відповісти
Алмазбековцы против омурбековцев - это круто! Но теперь у властей развязаны руки для жесткого "наведения порядка".
09.10.2020 15:08 Відповісти
Не только на двух украинцев три гетьмана... Рано ребята начали шкуру медведя делить...
09.10.2020 15:15 Відповісти
Надо еще добавить, что киргизы - горячая нация, и без силовой остановки дело не обойдется.
09.10.2020 15:22 Відповісти
Уж очень вовремя "оппозиционеры" драться начали - когда направляют армию для успокоения, оправдывает это. Кажется кто-то из них продался и так подыграл действующему президенту.
09.10.2020 15:54 Відповісти
Кто прав, кто виноват, судить не нам. Да только воз и ныне там.
Пани деруться у холопiв ...
09.10.2020 15:08 Відповісти
Ти холоп, чи пан?
09.10.2020 16:01 Відповісти
Кыргызы горячие парни, они хороводы водить не будут, как в Белоруси.
09.10.2020 15:10 Відповісти
Ничего не понятно - кто, с кем, по какому поводу?
09.10.2020 15:11 Відповісти
Майдан та антімайдан
09.10.2020 15:14 Відповісти
А хто там є хто - прихильники екс-депутата чи прихильники екс-президента?
09.10.2020 15:26 Відповісти
Где Московия берёт столько агентов,чтобы реагировать?
09.10.2020 15:13 Відповісти
Там уже третья революция за 15 лет (с 2005-го года), но я так и не понял, чем пришедшие президенты отличаются от ушедших. Если издалека, то происходящее в Киргизии в приницпе дискредитирует ценности в Майдана - смотрите, что ваши "майданутые" вытворяют. И ведщь не объяснишь каждому, что в Киеве ни в 2004-м, ни за 3 месяца Революции достоинства не было даже намека на погромы, мародерства или просто хулиганство.
09.10.2020 15:21 Відповісти
А ще москалям невідомо, що після першого Майдану 2004 у нас були рекордні 7-8% росту ВВП, рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку, зарплата на рівні Болгарії/Латвії і народ по 500-600 тис. нових тачок щороку почав купувати...
09.10.2020 15:24 Відповісти
Війни не було (дивом проскочили).
09.10.2020 15:34 Відповісти
Скорей всего тут замешаны интересы РФ и Китая, которые борются за зоны влияния. А так, что один клан, что другой - воры
09.10.2020 16:02 Відповісти
какой счёт ?
09.10.2020 15:22 Відповісти
аргентина - ямайка 5:0
09.10.2020 15:25 Відповісти
Идет дележ пирога, ничего общего с волей народа уже нет. Боюсь для простых людей ничем хорошим это не закончится.
09.10.2020 15:24 Відповісти
Пока они бьют друг другу морды на площади в Бишкек начали входить войска.
09.10.2020 15:29 Відповісти
Прибыл самолёт с титушками из мордора.
09.10.2020 15:47 Відповісти
аминь
09.10.2020 16:03 Відповісти
 
 