На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.





Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання прикордонником неправомірної вигоди на загальну сумі 2 000 доларів США. Під час одержання другої частини хабара слідчі ДБР затримали прикордонника в порядку статті 208 КПК України.

На даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), а також відсторонення від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.