На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.
"шо нарид должен затянуть пояса и еще поголодать, шоб погранцам зарплату положить в 2000 доллярив в день, а то взятки будут брать"