УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Хабарники
1 791 3

На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора одного з відділів Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прикордонник спільно з цивільними особами налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України поза місцями розташувань пунктів пропуску.

На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР 02

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання прикордонником неправомірної вигоди на загальну сумі 2 000 доларів США. Під час одержання другої частини хабара слідчі ДБР затримали прикордонника в порядку статті 208 КПК України.

Також дивіться: Начальник відділення поліції в Києві вимагав 500 тис. грн за закриття кримінального провадження про шахрайство. ФОТО

На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР 03
На Волині прикордонник попався на хабарі 2 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі, - ДБР 04

На даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), а також відсторонення від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4792) прикордонники (1126) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) ДБР (3741) Волинська область (913)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот никогда такого не было и тут - на тебе!!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 15:29 Відповісти
через Доманова идет 50 % контробаса от Луки , дерзайте
показати весь коментар
09.10.2020 15:38 Відповісти
свыня с гнойсманом выползли бы и начали хрюкать:
"шо нарид должен затянуть пояса и еще поголодать, шоб погранцам зарплату положить в 2000 доллярив в день, а то взятки будут брать"
показати весь коментар
09.10.2020 15:50 Відповісти
 
 